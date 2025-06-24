Найгірші смартфони 2025 року: Samsung, Vivo, Motorola, на які не варто витрачатися (відео)

В антирейтинг, складений різними ЗМІ та блогерами-оглядачами, потрапили телефони Samsung Galaxy A56, iPhone 16e, HMD Fusion, Vivo V30e, Vivo V30e Pro, Samsung Galaxy A04, Samsung Galaxy A04e, Moto E13, Moto E22.

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Кілька смартфонів, які потрапили на тести до профільних видань та досвідчених блогерів, отримали звання тих, що розчарували. Усі вони вийшли у 2025 році, проте зазнали критики за застарілі елементи дизайну, слабкі функції ШІ, проблеми з продуктивністю, недостатню ємність батарей.

Samsung Galaxy A56

Незважаючи на те, що Galaxy A56 відрізняється від попередньої моделі з точки зору дизайну, він отримав чипсет Exynos 1280, який не може похвалитися продуктивністю, пишуть фахівці.

Samsung ніколи не пропонувала сильного апаратного забезпечення для своїх пристроїв серії A, позиціонуючи ці телефони як "універсальні". Таким чином, Exynos 1580 на Galaxy A56 значно повільніший, ніж чіпи інших смартфонів середнього класу. І це одразу стає очевидним, якщо навантажити обладнання — воно просто не справляється з іграми. Також тестувальники помітили деяку затримку після тижня використання навіть з оптимізованою оболонкою One UI 7.

Огляд роботи смартфона Samsung Galaxy A56

iPhone 16e

Цей смартфон блогери-оглядачі критикують за повернення великої виїмки, відсутність Always-on Display і невиразні можливості ШІ, включно з розчаровуючою роботою голосового помічника Siri. Крім того, його ігрова продуктивність вважається незадовільною, з падінням частоти кадрів навіть за високих налаштувань графіки, і в нього немає телеоб'єктива.

Огляд смартфона iPhone 16e

HMD Fusion

Цей телефон був розкритикований експертами за застаріле програмне забезпечення і неякісне обладнання. У 2025 році не можна допускати таких "помилок", вважають вони.

Обіцянка HMD про довговічність не виправдовує очікувань у плані підтримки телефону. HMD підтримує Fusion тільки з двома великими оновленнями Android. Тому, якщо пристрій постачається з ОС Android 14, його буде оновлено до Android 15 тільки в найближчі кілька місяців. Пристрій не відповідатиме вимогам Android 17.

Відеоогляд на HMD Fusion

Vivo V30е і V30e Pro

Смартфони Vivo V30e і V30e Pro заявлялися виробником, як інноваційні, однак за фактом розчарували тестувальників. Їхня продуктивність і можливості камер недотягують до рівня, гідного сучасних флагманів, що випускаються компаніями-конкурентами.

"V30e і V30e Pro страждають від низької продуктивності, середніх камер і часу автономної роботи, що розчаровує", — робили висновок експерти.

Огляд Vivo V30е

Samsung Galaxy A04 і A04е

Ці телефони фахівці критикують за погану продуктивність чіпсетів і дещо застарілі технології. Вони коштують 600 доларів, але працюють нижче базового рівня, очікуваного у 2025 році. Проблема в тому, що виробник оснастив їх старими процесорами Helio P35 в A04 і P22 в A04e, які не підтримують сучасні технології, такі як 5G. На практиці це означає, що прості завдання, такі як перегляд соціальних мереж або відео на YouTube, можуть зависати або довго завантажуватися.

Крім того, Samsung не обіцяє оновлень у майбутньому для цих пристроїв, що ставить під загрозу безпеку та користувацький досвід. Відсутність біометричної системи розпізнавання ставить під загрозу безпеку пристрою, а повільна зарядка збільшує розчарування в гаджетах.

Огляд смартфона Samsung Galaxy A04

Moto E13 та E22

Ці гаджети вважаються дешевими. Вони повсякденного використання користувачами, яких влаштовує обмежений функціонал, вважають журналісти.

Moto E13 оснащений чипом Unisoc T606, який часто дає збої, на додачу до того, що у нього всього 64 ГБ пам'яті. Відсутність сканера відбитків пальців і відсутність оновлень після Android 13 також є моментами, що розчаровують.

У Moto E22 продуктивність залишається нижчою за очікування через чіп Helio G37, який обмежує швидкість і плавність роботи системи. Крім того, камери цієї моделі незадовільної якості, навіть за найсучаснішого і найпривабливішого дизайну.

Розпакування та огляд Moto E22

Як зрозуміти, що смартфон "слабкий"

Застаріле апаратне та програмне забезпечення : гаджети зі старими чипсетами, низькою продуктивністю та обмеженими функціями часто піддаються критиці.

: гаджети зі старими чипсетами, низькою продуктивністю та обмеженими функціями часто піддаються критиці. Відсутність інновацій або оновлень : смартфони, які пропонують мало поліпшень порівняно зі своїми попередниками, особливо на конкурентному ринку, не варті ваших грошей.

: смартфони, які пропонують мало поліпшень порівняно зі своїми попередниками, особливо на конкурентному ринку, не варті ваших грошей. Низька продуктивність : проблеми з часом роботи батареї, якістю камери, продуктивністю в іграх або загальним користувацьким досвідом можуть призвести до того, що телефон вважатиметься одним із найгірших.

: проблеми з часом роботи батареї, якістю камери, продуктивністю в іграх або загальним користувацьким досвідом можуть призвести до того, що телефон вважатиметься одним із найгірших. Застарілі елементи дизайну : такі особливості, як великі вирізи або відсутність сучасних функцій, таких як Always-on Display, можна розглядати як недоліки.

: такі особливості, як великі вирізи або відсутність сучасних функцій, таких як Always-on Display, можна розглядати як недоліки. Погане співвідношення ціни та якості: пристрої, які переоцінені порівняно зі своїми можливостями, часто отримують негативні відгуки.

Раніше ми писали про 5 найгірших смартфонів Samsung Galaxy. Південнокорейська компанія створила безліч смартфонів різного рівня, але не всі з них однаково сподобалися шанувальникам бренду.