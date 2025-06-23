Розчарували покупців: названо 5 найгірших смартфонів Samsung Galaxy (відео)

Південнокорейська компанія Samsung створила безліч смартфонів різного рівня, але не всі з них однаково сподобалися шанувальникам бренду.

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Оглядач техніки Стівен Радочія оцінив телефони Samsung Galaxy і назвав моделі, які слід було не випускати або значно доопрацювати перед стартом продажів. Багато з них Він поділився своєю думкою в статті, опублікованій на порталі Android Police.

"Будь-яка компанія буде робити помилки на своєму шляху; це означає, що вони намагаються. І поки сьогодні Samsung зосереджений на Galaxy AI і нешкідливих дизайнах, як-от Galaxy S25 Ultra, Samsung середини 2010-х років був повністю зосереджений на апаратних інноваціях і випуску на ринок якомога більшої кількості телефонів, щоб подивитися, що приживеться", — наголосив автор.

Samsung Galaxy A53

Смартфон Samsung Galaxy A53 розчарував багатьох покупців Фото: Скриншот

Характеристики смартфона були багатообіцяючими, особливо дисплей, великий акумулятор і фірмова програмна оболонка One UI. Модель мала стати лідером у середньому ціновому діапазоні, але підвів чипсет Samsung.

Galaxy A52 5G використовував чипсет Snapdragon 750G, який забезпечував хорошу продуктивність для середнього і багато в чому забезпечив успіх A52. Багато хто покладав такі ж надії на Galaxy A53, однак він отримав Exynos 1280. Останній не міг гладко виконувати кілька завдань одразу і часто "гальмував" навіть при отриманні кількох повідомлень одразу. Більш новий Exynos 1480, представлений у Galaxy A55, виявився значно кращим.

Samsung Galaxy Z Fold

Гнучкі дисплеї Samsung Galaxy Z Fold легко ламалися через пил Фото: Twitter

Samsung прагне бути лідером технологічного фронту, зокрема пропонує одні з перших на ринку складних смартфонів. У 2025 році очікується прорив у цьому напрямку, однак перше покоління Galaxy Fold 2019 року мало низку критичних недоліків. Можливо, слід було довше попрацювати над пристроєм, щоб їх усунути.

Наприклад, пил та інші дрібні частинки занадто легко проходили через шарнір, що призвело до численних поломок екрану на тестових зразках, наданих Samsung для оглядів. Через кілька днів після розсилки в Мережі почали з'являтися фотографії зіпсованих дисплеїв з помітними нерівностями від сміття під ними.

Samsung відкликала ранні пристрої та відклала запуск, поки не знайшла рішення. Зрештою, компанія використала ковпачок, щоб закрити верхні частини внутрішнього складного дисплея, не даючи предметам потрапити під нього. Рішення спрацювало, і таких проблем уже не виникало з Galaxy Z Fold 2, який був випущений у 2020 році.

Несправні дисплеї були не єдиною проблемою оригінального Galaxy Z Fold. Його зовнішній дисплей був маленьким і важким для використання, а внутрішній екран був м'яким і легко продавлювався нігтями.

Samsung Galaxy S5

На думку оглядача, дизайн смартфона 2014 року випуску був занадто простий для його ціни. Samsung Galaxy S5 постачався в пластиковому корпусі, тоді як за ті ж 650 доларів Apple і HTC в ту пору пропонували моделі з алюмінієвими. Конструкція виглядала дешевою, і сумнозвісний візерунок із пластиру на задній панелі не допомагав.

Крім зовнішнього вигляду, проблеми були і з програмним забезпеченням, яке відставало від часу, незважаючи на флагманські характеристики "заліза". У Galaxy S5 Samsung вперше вбудувала сканер відбитків пальців у кнопку "Додому", але реалізація була не найнадійнішою. Користувачам доводилося проводити пальцем по сенсору, як на ноутбуці, тому функція не користувалася популярністю.

Samsung Galaxy J1

Смартфон Samsung Galaxy J1 виявився занадто повільним Фото: Скриншот

Поки серія Galaxy A не набрала популярності, користувачі Samsung з обмеженим бюджетом зазвичай купували моделі з лінійки Galaxy J. Незважаючи на невисоку ціну, більшість із них стали надійними апаратами, які справлялися з покладеними на них завданнями, якщо не було потрібно щось більше. Така репутація склалася з часом, а ось перша модель Galaxy J1 виявилася катастрофою, оскільки розробники надто сильно знизили продуктивність порівняно з дорожчими моделями, особливо з огляду на те, що програмне забезпечення Samsung не було добре оптимізоване у 2015 році.

Galaxy J1 мав низькорівневий чипсет з усього 512 МБ оперативної пам'яті, тому працював дуже повільно. Інтерфейс TouchWiz не так уже й добре працював навіть на флагманських пристроях з набагато більшим обсягом оперативної пам'яті, а на слабкому Galaxy J1 і поготів. До того ж, модель так і отримала оновлення операційної системи, назавжди застрягши на Android 4.4.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S2 Ultra мав серйозні недоліки Фото: true-tech.net

Galaxy S20 Ultra став свого роду революцією для Samsung, але не в кращий бік. Дизайну моделі не вистачало елегантності порівняно з Galaxy S10+, який був гладким, легким і потужним. До того ж, Samsung значно підвищила ціни: базова модель S20 Ultra коштувала 1400 доларів, а версія з більшим об'ємом вбудованої або оперативної пам'яті обходилася в 1600 доларів.

Крім високої ціни, у Galaxy S20 Ultra були й інші проблеми. Рекламований Samsung 100-кратний Space Zoom сильно розмивав зображення, автофокус часто псував фотографії, поки компанія не придумала, як це виправити. Час роботи батареї телефону був не дуже хорошим, незважаючи на його масивну батарею ємністю 5000 мАг, і багато покупців залишилися незадоволені.

Раніше писали, що новий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 отримає супутниковий зв'язок. Інформацію про це повідомив провайдер Skylo.

Експерти також повідомляли, які смартфони Samsung Galaxy вже пора викинути. Лише кілька моделей отримають оновлення операційної системи до One UI 8 на базі Android 16.