Новий смартфон Samsung зможе підтримувати супутниковий зв'язок: про яку модель ідеться

Новинка від Samsung — телефон Galaxy Z Flip 7 — схоже, отримає функцію супутникового зв'язку. Це забезпечить чипсет Exynos 2500, повідомила компанія Skylo, провайдер супутникового зв'язку.

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Чіпсет Exynos 2500 буде вперше представлений в Galaxy Z Flip 7, повідомляє androidauthority.com. Досі вся інформація про нього ґрунтувалася виключно на чутках та інсайдерських витоках, але тепер вона підтвердилася офіційно, причому таке підтвердження надійшло навіть не від самої компанії Samsung, а від Skylo. Тут слід зазначити, що Skylo є постачальником супутникового зв'язку від американської компанії Verizon для серій Pixel 9 і Galaxy S25.

У своєму прес-релізі Skylo. Обіцяє, що новий процесор Exynos 2500 забезпечить "кращу енергоефективність і більш високу продуктивність".

Між іншим, дебют Exynos 2500 у телефоні Galaxy Z Flip 7 стане ще й першим випадком, коли Samsung представить флагманський чип Exynos на складному телефоні замість свого останнього флагмана серії Galaxy S.

Представники Samsung наголосили, що їхня співпраця зі Skylo ґрунтується на стандартах 3GPP NTN, — "щоб розблокувати підключення скрізь". NTN (Non-Terrestrial Network) — це технологія, розроблена консорціумом 3GPP (3rd Generation Partnership Project), що дає змогу інтегрувати супутниковий зв'язок у мобільні мережі 5G.

Крім співпраці з Samsung, Skylo також оголосила про партнерство з іншими брендами мобільних телефонів — OPPO і TECNO — з метою впровадження супутникового зв'язку, сумісного зі стандартом NTN, у майбутні смартфони цих компаній.

Нагадаємо, телефон Galaxy Z Flip 7 увійшов до списку смартфонів, які Samsung випустить у 2025 році. Раніше стало відомо, що цей телефон може отримати більш ємну батарею, екран, схожий на Motorola Razr Ultra, і корпус більшого розміру, ніж був у його попередника.

При цьому повідомлялося, що витік розкрив неприємні подробиці про новинку Samsung Galaxy Z Flip 7. Погані новини стосувалися якраз чипсета Exynos — мовляв, він сильно програє процесору Snapdragon від американської Qualcomm. Новина про заміну чіпа здивувала користувачів ще й тому, що до цього Samsung використовувала у своїх складних телефонах тільки високопродуктивні чіпи Qualcomm.