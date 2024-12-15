"Жахлива новина": витік розкрив неприємні подробиці про новинку Samsung Galaxy Z Flip 7

Ходять чутки про заміну Snapdragon на чип Exynos, який значно програє процесору від Qualcomm.

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Samsung, можливо, внесе істотні зміни в майбутню модель складного телефону Galaxy Z Flip 6. Згідно з новим звітом, південнокорейська компанія планує відмовитися від чипсета Qualcomm, використовуваного в поточній моделі, на користь власного чипсета Exynos. Про це пише Tom's Guide.

Досі Samsung використовувала лише високопродуктивні чіпи Qualcomm Snapdragon у своїх складних телефонах по всьому світу. Однак корейське видання Chosun стверджує, що Samsung перейде на Exynos 2500 у Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Flip FE. Останній пристрій стане недорогим доповненням до лінійки складних телефонів Samsung.

Galaxy Z Flip 6 вийшов на початку цього року. Він працює на чипсеті Snapdragon 8 Gen 3, який наразі є топовим чипом Qualcomm.

У Samsung сказали, що були деякі думки помістити чип Exynos 2500 у серію Galaxy S25, яка, за чутками, має з'явитися наступного місяця. Але зі звіту випливає, що кількість чипів Exynos не буде достатньою до початку запуску 2025 року. Але що "буде можливо" встановити його в преміальні моделі Z Flip, які, як правило, з'являються в другій половині року.

Samsung боролася за те, щоб виправити свій ливарний бізнес цього року, і видання припускає, що бажання випустити чіпи Exynos полягає в тому, щоб зменшити залежність компанії від чіпів Qualcomm. Новий чип Snapdragon 8 Elite, який буде використовуватися в лінійці Galaxy S25 наступного року, як передбачається, буде на 20-30% дорожчим, ніж система-на-чіпі Snapdragon 8 Gen 3.

У звіті Chosun не вказано, чи призначена ця конфігурація Exynos для всього світу або тільки для певних регіонів. У попередні роки Samsung встановлювала чип Snapdragon у телефони, випущені в деяких частинах світу, тоді як телефони на базі Exynos надходили в інші місця. Фактично, саме це і сталося з Galaxy S24 і Galaxy S24 Plus на початку цього року.

Ходять чутки, що Samsung може підняти ціни на свою флагманську лінійку Galaxy S25 у рідній країні, але незрозуміло, чи вплине це на більш високі ціни в іншому світі.

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.