"Ужасная новость": утечка раскрыла неприятные подробности о новинке Samsung Galaxy Z Flip 7

Ходят слухи о замене Snapdragon на чип Exynos, который значительно проигрывает процессору от Qualcomm.

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Samsung, возможно, внесет существенные изменения в будущую модель складного телефона Galaxy Z Flip 6. Согласно новому отчету, южнокорейская компания планирует отказаться от чипсета Qualcomm, используемого в текущей модели, в пользу собственного чипсета Exynos. Об этом пишет Tom's Guide.

До сих пор Samsung использовала только высокопроизводительные чипы Qualcomm Snapdragon в своих складных телефонах по всему миру. Однако корейское издание Chosun утверждает, что Samsung перейдет на Exynos 2500 в Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip FE. Последнее устройство станет недорогим дополнением к линейке складных телефонов Samsung.

Galaxy Z Flip 6 вышел в начале этого года. Он работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, который в настоящее время является топовым чипом Qualcomm.

В Samsung сказали, что были некоторые мысли поместить чип Exynos 2500 в серию Galaxy S25, которая, по слухам, должна появиться в следующем месяце. Но из отчета следует, что количество чипов Exynos не будет достаточным к началу запуска 2025 года. Но что "будет возможно" установить его в премиальные модели Z Flip, которые, как правило, появляются во второй половине года.

Samsung боролась за то, чтобы исправить свой литейный бизнес в этом году, и издание предполагает, что желание выпустить чипы Exynos заключается в том, чтобы уменьшить зависимость компании от чипов Qualcomm. Новый чип Snapdragon 8 Elite, который будет использоваться в линейке Galaxy S25 в следующем году, как предполагается, будет на 20–30% дороже, чем система-на-чипе Snapdragon 8 Gen 3.

В отчете Chosun не указано, предназначена ли эта конфигурация Exynos для всего мира или только для определенных регионов. В предыдущие годы Samsung устанавливала чип Snapdragon в телефоны, выпущенные в некоторых частях мира, в то время как телефоны на базе Exynos поступали в другие места. Фактически, именно это и произошло с Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus в начале этого года.

Ходят слухи, что Samsung может поднять цены на свою флагманскую линейку Galaxy S25 в родной стране, но неясно, повлияет ли это на более высокие цены в остальном мире.

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.