Новый смартфон Samsung сможет поддерживать спутниковую связь: о какой модели речь

Новинка от Samsung – телефон Galaxy Z Flip 7 – похоже, получит функцию спутниковой связи. Это обеспечит чипсет Exynos 2500, сообщила компания Skylo, провайдер спутниковой связи.

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Чипсет Exynos 2500 будет впервые представлен в Galaxy Z Flip 7, сообщает androidauthority.com. До сих пор вся информация о нем была основана исключительно на слухах и инсайдерских утечках, но теперь она подтвердилась официально, причем такое подтверждение поступило даже не от самой компании Samsung, а от Skylo. Тут следует отметить, что Skylo является поставщиком спутниковой связи от американской компании Verizon для серий Pixel 9 и Galaxy S25.

В своем пресс-релизе Skylo. Обещает, что новый процессор Exynos 2500 обеспечит «лучшую энергоэффективность и более высокую производительность».

Между прочим, дебют Exynos 2500 в телефоне Galaxy Z Flip 7 станет еще и первым случаем, когда Samsung представит флагманский чип Exynos на складном телефоне вместо своего последнего флагмана серии Galaxy S.

Представители Samsung подчеркнули, что их сотрудничество со Skylo основано на стандартах 3GPP NTN, – «чтобы разблокировать подключение везде». NTN (Non-Terrestrial Network) – это технология, разработанная консорциумом 3GPP (3rd Generation Partnership Project) и позволяющая интегрировать спутниковую связь в мобильные сети 5G.

Помимо сотрудничества с Samsung, Skylo также объявила о партнерстве с другими брендами мобильных телефонов – OPPO и TECNO – с целью внедрения спутниковой связи, совместимой со стандартом NTN, в будущие смартфоны этих компаний.

Напомним, телефон Galaxy Z Flip 7 вошел в список смартфонов, которые Samsung выпустит в 2025 году. Ранее стало известно, что этот телефон может получить более емкую батарею, экран, похожий на Motorola Razr Ultra, и корпус большего размера, чем был у его предшественника.

При этом сообщалось, что утечка раскрыла неприятные подробности о новинке Samsung Galaxy Z Flip 7. Плохие новости касались как раз чипсета Exynos – мол он сильно проигрывает процессору Snapdragon от американской Qualcomm. Новость о замене чипа удивила пользователей еще и потому, что до этого Samsung использовала в своих складных телефонах только высокопроизводительные чипы Qualcomm.