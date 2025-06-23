Разочаровали покупателей: названы 5 худших смартфонов Samsung Galaxy (видео)

Южнокорейская компания Samsung создала множество смартфонов разного уровня, но не все из них одинаково понравились поклонникам бренда.

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Обозреватель техники Стивен Радочия оценил телефоны Samsung Galaxy и назвал модели, которые следовало не выпускать или значительно доработать перед стартом продаж. Многие из них Он поделился своим мнением в статье, опубликованной на портале Android Police.

"Любая компания будет совершать ошибки на своем пути; это значит, что они пытаются. И пока сегодня Samsung сосредоточен на Galaxy AI и безобидных дизайнах, таких как Galaxy S25 Ultra, Samsung середины 2010-х годов был полностью сосредоточен на аппаратных инновациях и выпуске на рынок как можно большего количества телефонов, чтобы посмотреть, что приживется", — подчеркнул автор.

Samsung Galaxy A53

Смартфон Samsung Galaxy A53 разочаровал многих покупателей Фото: Скриншот

Характеристики смартфона были многообещающими, особенно дисплей, большой аккумулятор и фирменная программная оболочка One UI. Модель должна была стать лидером в среднем ценовом диапазоне, но подвел чипсет Samsung.

Galaxy A52 5G использовал чипсет Snapdragon 750G, который обеспечивал хорошую производительность для среднего и во многом обеспечил успех A52. Многие возлагали такие же надежды на Galaxy A53, однако он получил Exynos 1280. Последний не мог гладко выполнять несколько задач сразу и часто "тормозил" даже при получении нескольких уведомлений сразу. Более новый Exynos 1480, представленный в Galaxy A55, оказался значительно лучше.

Samsung Galaxy Z Fold

Гибкие дисплеи Samsung Galaxy Z Fold легко ломались из-за пыли Фото: Twitter

Samsung стремится быть лидером технологического фронта, в том числе предлагает одни из первых на рынке складных смартфонов. В 2025 году ожидается прорыв в этом направлении, однако первое поколение Galaxy Fold 2019 года обладало рядом критических недостатков. Возможно, следовало дольше поработать над устройством, чтобы их устранить.

Например, пыль и другие мелкие частицы слишком легко проходили через шарнир, что привело к многочисленным поломкам экрана на тестовых образцах предоставленных Samsung для обзоров. Спустя несколько дней после рассылки в Сети начали появляться фотографии испорченных дисплеев с заметными неровностями от мусора под ними.

Samsung отозвала ранние устройства и отложила запуск, пока не нашла решение. В конце концов, компания использовала колпачок, чтобы закрыть верхние части внутреннего складного дисплея, не давая предметам попасть под него. Решение сработало, и таких проблем уже не возникало с Galaxy Z Fold 2, который был выпущен в 2020 году.

Неисправные дисплеи были не единственной проблемой оригинального Galaxy Z Fold. Его внешний дисплей был маленьким и трудным для использования, а внутренний экран был мягким и легко продавливался ногтями.

Samsung Galaxy S5

По мнению обозревателя, дизайн смартфона 2014 года выпуска был слишком прост для его цены. Samsung Galaxy S5 поставлялся в пластиковом корпусе, тогда как за те же 650 долларов Apple и HTC в ту пору предлагали модели с алюминиевыми. Конструкция выглядела дешевой, и печально известный узор из пластыря на задней панели не помогал.

Кроме внешнего вида, проблемы были и с программным обеспечением, которое отставало от времени, несмотря на флагманские характеристики "железа". В Galaxy S5 Samsung впервые встроила сканер отпечатков пальцев в кнопку "Домой", но реализация была не самой надежной. Пользователям приходилось проводить пальцем по сенсору, как на ноутбуке, поэтому функция не пользовалась популярностью.

Samsung Galaxy J1

Смартфон Samsung Galaxy J1 оказался слишком медленным Фото: Скриншот

Пока серия Galaxy A не набрала популярность, пользователи Samsung с ограниченным бюджетом обычно покупали модели из линейки Galaxy J. Несмотря на невысокую цену, большинство из них стали надежными аппаратами, которые справлялись с возложенными на них задачами, если не требовалось что-то большее. Такая репутация сложилась со временем, а вот первая модель Galaxy J1 оказалась катастрофой, поскольку разработчики слишком сильно снизили производительность по сравнению с более дорогими моделями, особенно с учетом того, что программное обеспечение Samsung не было хорошо оптимизировано в 2015 году.

Galaxy J1 имел низкоуровневый чипсет с всего 512 МБ оперативной памяти, поэтому работал очень медленно. Интерфейс TouchWiz не так уж хорошо работал даже на флагманских устройствах с гораздо большим объемом оперативной памяти, а на слабом Galaxy J1 и подавно. Вдобавок, модель так и получила обновления операционной системы, навсегда застряв на Android 4.4.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Cмартфон Samsung Galaxy S2 Ultra имел серьезные недостатки Фото: true-tech.net

Galaxy S20 Ultra стал своего рода революцией для Samsung, но не в лучшую сторону. Дизайну модели не хватало элегантности по сравнению с Galaxy S10+, который был гладким, легким и мощным. К тому же, Samsung значительно повысила цены: базовая модель S20 Ultra стоила 1400 долларов, а версия с большим объемом встроенной или оперативной памяти обходилась в 1600 долларов.

Помимо высокой цены, у Galaxy S20 Ultra были и другие проблемы. Рекламируемый Samsung 100-кратный Space Zoom сильно размывал изображение, автофокус часто портил фотографии, пока компания не придумала, как это исправить. Время работы батареи телефона было не очень хорошим, несмотря на его массивную батарею емкостью 5000 мАч, и многие покупатели остались недовольны.

Ранее писали, что новый смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 получит спутниковую связь. Информацию об этом сообщил провайдер Skylo.

Эксперты также сообщали, какие смартфоны Samsung Galaxy уже пора выбросить. Только несколько моделей получат обновление операционной системы до One UI 8 на базе Android 16.