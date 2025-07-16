Не купляйте новий комп'ютер: 3 варіанти, як подовжити нормальну роботу старої моделі

В жовтні 2025 року Microsoft припиняє підтримку Windows 10, включаючи оновлення безпеки. Однак є рішення, які дозволяють безпечно користуватися комп’ютером на застарілій операційній системі ще цілий рік.

Related video

Windows 10 все ще залишається найпоширенішою ОС Windows, на яку станом на травень 2025 року припадає трохи більш як 53% встановлень. Тож мільйони користувачів залишаться без підтримки безпеки, якщо не оновляться до Windows 11, зазначає CNET.

Спочатку Microsoft пропонувала річне розширене оновлення безпеки за 30 доларів, але згодом додала безкоштовний варіант, що дозволяє вам залишатися з Windows 10 ще на рік. Щоб отримати до нього доступ, потрібно буде використовувати хмарне резервне копіювання та підключити його до свого облікового запису OneDrive.

Важливо

Зручна функція Windows дозволяє вкрасти дані мільйонів користувачів: що виявили експерти

У виданні попереджають, що з OneDrive є одна потенційна проблема. Будь-хто з обліковим записом Microsoft отримує до 5 ГБ безкоштовного сховища. Однак деякі резервні копії можуть перевищувати це обмеження, що вимагатиме від користувачів придбання місячної або річної платної підписки.

Отже, наразі існує три варіанти для тих, хто хоче залишитися на Windows 10 та продовжувати отримувати оновлення безпеки:

використовувати резервне копіювання Windows для синхронізації налаштувань із хмарою через OneDrive;

заплатити 30 доларів за розширену програму оновлень безпеки;

обміняти 1000 балів Microsoft Rewards на рік оновлень безпеки.

За даними порталу, ці опції будуть доступні користувачам вже цього місяця, коли Microsoft інструмент підписки на програму розширених оновлень безпеки (Extended Security Updates). Підписка на цю опцію гарантуватиме оновлення до 13 жовтня 2026 року, хоча підприємства матимуть можливість придбати додаткові оновлення на період до трьох років.

У виданні наголосили, що будь-яке з цих рішень не є довгостроковим, а скоріше дає користувачам більше часу для переходу на Windows 11.

Нагадаємо, раніше Microsoft оголосила про завершення підтримки Windows 10 та рекомендувала утилізувати комп’ютери, які не відповідають системним вимогам Windows 11.

Фокус також писав про те, що Microsoft припиняє підтримку Skype. Клієнтам, які користуються сервісом, запропонують перейти на альтернативну програму Teams.