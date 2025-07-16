Не покупайте новый компьютер: 3 варианта, как продлить нормальную работу старой модели

В октябре 2025 года Microsoft прекращает поддержку Windows 10, включая обновления безопасности. Однако есть решения, которые позволяют безопасно пользоваться компьютером на устаревшей операционной системе еще целый год.

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Windows 10 все еще остается самой распространенной ОС Windows, на которую по состоянию на май 2025 года приходится чуть более 53% установок. Поэтому миллионы пользователей останутся без поддержки безопасности, если не обновятся до Windows 11, отмечает CNET.

Сначала Microsoft предлагала годовое расширенное обновление безопасности за 30 долларов, но впоследствии добавила бесплатный вариант, позволяющий вам оставаться с Windows 10 еще на год. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно будет использовать облачное резервное копирование и подключить его к своей учетной записи OneDrive.

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В издании предупреждают, что с OneDrive есть одна потенциальная проблема. Любой с учетной записью Microsoft получает до 5 ГБ бесплатного хранилища. Однако некоторые резервные копии могут превышать это ограничение, что потребует от пользователей приобретения месячной или годовой платной подписки.

Итак, на данный момент существует три варианта для тех, кто хочет остаться на Windows 10 и продолжать получать обновления безопасности:

использовать резервное копирование Windows для синхронизации настроек с облаком через OneDrive;

заплатить 30 долларов за расширенную программу обновлений безопасности;

обменять 1000 баллов Microsoft Rewards на год обновлений безопасности.

По данным портала, эти опции будут доступны пользователям уже в этом месяце, когда Microsoft инструмент подписки на программу расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates). Подписка на эту опцию будет гарантировать обновления до 13 октября 2026 года, хотя предприятия будут иметь возможность приобрести дополнительные обновления на период до трех лет.

В издании отметили, что любое из этих решений не является долгосрочным, а скорее дает пользователям больше времени для перехода на Windows 11.

Напомним, ранее Microsoft объявила о завершении поддержки Windows 10 и рекомендовала утилизировать компьютеры, которые не соответствуют системным требованиям Windows 11.

Фокус также писал о том, что Microsoft прекращает поддержку Skype. Клиентам, которые пользуются сервисом, предложат перейти на альтернативную программу Teams.