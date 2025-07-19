Лучшие Mini LED-телевизоры: 3 варианта на любой бюджет, проверенные экспертами (фото)

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Эксперты издания What Hi-Fi протестировали несколько Mini LED-телевизоров и назвали лучшие из них на сегодняшний день. Мы приводим этих рейтинг ТВ-панелей.

Mini LED — технология подсветки жидкокристаллических дисплеев, в которой используются тысячи светодиодов, которые намного меньше по размеру, чем в обычных LED-экранах. Данные светодиоды обеспечивают более точное локальное затемнение и высокую контрастность, что улучшает качество изображения, особенно в темных сценах и при просмотре контента в формате HDR.

TCL 85C805K: лучший Mini LED-телевизор в целом

Телевизор TCL 85C805K Фото: whathifi.com

Характеристики TCL 85C805K:

Диагональ экрана: 85 дюймов (также доступны варианты 50, 55 и 75 дюймов)

Тип: QLED

Подсветка: Mini LED

Разрешение: 4KHDR

Форматы: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

Операционная система: Google TV

Входы HDMI: x4 (2 x HDMI 2.1 48 Гбит/с)

Игровые функции: 4K/120 Гц, VRR, ALLM, игровой режим Dolby Vision

Задержка ввода: 13,4 мс (60 Гц)

ARC/eARC: eARC

Оптический выход: Да

Размеры (ВхШхГ, без подставки): 109 x 189 x 4,5 см

Этот телевизор обладает впечатляющей яркостью, обеспечивая уровень освещенности как для пиковых HDR-сцен, так и для полноэкранных ярких HDR-изображений наравне с лучшими ЖК-телевизорами средних и даже премиальных размеров.

Он хорошо справился с темными участками, обеспечивая глубокие, насыщенные черные тона и лишь незначительный оттенок серого был замечен в самых "мрачных" сценах. В ходе тестирования эксперты отметили, что благодаря мини-светодиодной подсветке в темных сценах не наблюдается значительных помех в виде локального затемнения вокруг ярких объектов.

Что касается цветопередачи, то система на квантовых точках помогает сохранять высокую насыщенность и яркость, не допуская размытости. Телевизор отлично подходит для игр, благодаря высокой частоте обновления, обеспечивающей плавное и захватывающее движение.

2.0-канальная акустическая система впечатлила тестировщиков, создав потрясающий эффект высоты звука с Dolby Atmos. Вокальные партии, как правило, четко звучат даже на самом шумном фоне, и эксперты не заметили дисбаланса, когда голоса как будто доносятся из-под изображения, что довольно часто встречается у больших телевизоров.

LG QNED93: высококачественный Mini-LED-телевизор

Телевизор LG QNED93 Фото: expertreviews.co.uk

Характеристики LG QNED93:

Размер экрана: 65 дюймов (также доступны 55, 75 и 85 дюймов)

Тип: ЖК-дисплей с квантовыми точками

Подсветка: Mini LED

Разрешение: 4KHDR

Форматы: HLG, HDR10, Dolby Vision

Операционная система: webOS 25

HDMI-входы: x 4 (48 Гбит/с HDMI 2.1)

Игровые функции: 4K/144 Гц, VRR, ALLM

Задержка ввода: 9,8 мс (60 Гц)

ARC/eARC: eARC

Оптический выход: Да

Размеры (ВхШхГ, без подставки): 83 x 145 x 5,9 см

Модель QNED93 Mini LED от LG оказалась отличным решением, особенно для геймеров, пишут авторы. Являясь прямым конкурентом Sony Bravia 7 и TCL C855K, этот телевизор обладает безупречными игровыми характеристиками, включая четыре входа HDMI 2.1, поддержку 4K/144 Гц, ALLM, VRR и игр Dolby Vision. Все это означает, что он сможет работать на полной скорости с любыми играми, от консолей текущего поколения до игровых ПК.

Благодаря Mini LED-панели, разделенной на 486 отдельных зон локального затемнения в конфигурации 27x18, управляемой новой версией процессора LG Alpha 8 второго поколения, ориентированной на искусственный интеллект, устройство также впечатлило специалистов техническими характеристиками. Они обнаружили, что модель превосходит конкурентов по нескольким ключевым параметрам.

Во-первых, уровень черного, хотя и далек от уровня OLED-дисплеев типа LG C5, все же очень солидный. Темные сцены содержат черные цвета, которые выглядят действительно черными, а не серыми. Во-вторых, засветка — раздражающее, но распространенное явление Mini LED-телевизоров, при котором вокруг ярких элементов рядом с темными участками появляется ореол, была практически незаметна.

Но нашлись и недочеты. Звук, в лучшем случае, посредственный, считают тестировщики. В ходе испытаний они заметили явную нехватку басов и тенденцию к искажениям даже на умеренной громкости. Поэтому они рекомендуют приобрести саундбар. И вторая проблема — незначительные колебания базовой яркости возникают при быстром переключении экрана между яркими и темными кадрами. В некоторых сценах эксперты столкнулись с обрезкой изображения на самых ярких участках HDR.

Amazon Fire TV Omni Mini-LED: лучшее соотношение цена/качество

Телевизор Amazon Fire TV Omni Mini-LED Фото: Amazon

Характеристики Amazon Fire TV Omni Mini-LED:

Размер экрана: 65 дюймов (также доступны модели 55, 75 и 85 дюймов)

Тип: QLED

Подсветка: Mini LED

Разрешение: 4K HDR

Форматы: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

Операционная система: Fire OS

Входы HDMI: 4 x (2 x HDMI 2.1 48 Гбит/с)

Игровые функции: 4K/120 Гц, 4K/144 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision gaming

ARC/eARC: eARC

Оптический выход: Да

Размеры (ВхШхГ, без подставки): 84 x 145 x 7 см

Эта 65-дюймовая модель предлагает множество преимуществ. К ним относятся подсветка Mini LED с впечатляющими характеристиками, включая разделение на 768 зон затемнения и пиковую яркость 1400 нит, 2 полноценных входа HDMI 2.1, один из которых также служит eARC для сигнала Dolby Atmos, возможность запускать игры в разрешении 4K/144 Гц, поддержка всех распространенных стандартов HDR.

Изображение также превосходное во многих отношениях, пишут авторы. Хотя режим "Кинорежиссер" показался им немного приглушенным, после небольшой настройки телевизор показал стабильное, контролируемое изображение с высокой детализацией и сбалансированными цветами. Отсюда и вывод рецензентов:

"Amazon Fire TV Omni Mini LED — отличный выбор для покупателей, готовых перейти с обычного LED-телевизора на рынок телевизоров среднего класса. Предлагая явные улучшения по сравнению с базовым Omni QLED, он демонстрирует отличные результаты благодаря своей целеустремленности и минимизации нагрузки".

Из минусов — работа встроенной акустической системы 2.1, которая не обладала динамикой и низкими частотами, необходимыми для по-настоящему полного погружения. Специалисты рекомендуют при покупке Fire TV Mini LED приобрести и саундбар.

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