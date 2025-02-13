Лучший баланс цены и качества: как работают телевизоры Mini-LED и стоит ли покупать (видео)
Дисплеи Mini-LED обладают высокой яркостью, контрастностью, глубиной черного и продаются дешевле по сравнению с подобными моделями типа OLED.
Телевизоры Mini-LED стоят недешево, зато сочетает в себе лучшие качества других технологий производства дисплеев. Фокус выяснил, в чем их преимущество и есть ли смысл покупать.
Почти идеальное изображение
Дисплеи Mini-LED используют тысячи крошечных светодиодов в качестве источника подсветки, гораздо больше, чем традиционные LED-телевизоры. Это позволяет точно контролировать яркость и локальное затемнение в разных областях экрана. Mini LED обычно предлагают больше зон затемнения, к тому же, они объединены в меньшие группы, что позволяет более точно управлять подсветкой, а цвета размываются меньше.
В результате достигается глубокий черный цвет, близкий к показателям OLED, но яркость при этом достигает 2000 нит или даже более в некоторых моделях. Для сравнения, пиковая яркость большинства OLED-телевизоров составляет 800-1000 нит.
Если телевизор находится в гостиной с окнами или яркими лампами, то на экране могут появляться блики или размываться цвета. Благодаря высокой пиковой яркости Mini-LED приятно смотреть даже в ярко освещенных помещениях. Они могут эффективно бороться с бликами и создавать достаточно четкое изображение даже если солнце светит через окна. OLED, в свою очередь, отлично смотрится в темной комнате, но при ярком освещении в комнате могут возникать трудности.
Высокий динамический диапазон (HDR) делает любую игру или фильм реалистичнее благодаря глубокому черному цвету, ярким отсветам и более насыщенным цветам делают все более реалистичным. Здесь Mini-LED тоже имеет преимущество перед конкурентами.
Долговечность и никакого выгорания
Одной из самых больших проблем с OLED-телевизорами является риск выгорания пикселей, что приводит к необратимому повреждению экрана. Это происходит, когда очень долго отображаются статические изображения, такие как логотипы, новостные ленты или элементы игрового интерфейса. Существуют способы предотвратить выгорание, но сам риск заставляет посмотреть в сторону конкурирующих технологий, особенно геймеров и любителей спортивных соревнований.
В отличие от OLED, который использует самоизлучающие пиксели, которые со временем деградируют, Mini-LED использует традиционную жидкокристаллическую панель с подсветкой, хотя очень хорошей. Это означает, что пиксели никогда не выгорят, даже если статичное изображение будет на экране годами. Телевизоры Mini-LED наравне с высоким качеством дарит спокойствие, за которое многие готовы даже доплатить.
Даже если не брать в расчет выгорание, OLED-телевизоры имеют меньший срок службы, поскольку органические материалы в их пикселях со временем деградируют. В результате яркость снижается, а цвета блекнут.
В телевизорах типа Mini-LED используются неорганические светодиоды для подсветки, которые намного прочнее и долговечнее. Таким образом качество изображения много лет будет оставаться таким же, как в первый день после покупки, а особенности локального затемнения гарантируют, что телевизор останется ярким и динамичным. Многие модели Mini-LED рассчитаны на 100 000 часов использования, а это соответствует примерно десяти годам ежедневного просмотра.
Баланс цены и качества
Многие покупатели предстают перед сложным выбором: купить дорогой OLED-телевизор с отличным изображением, но меньшим сроком службы, дешевый традиционный LED-телевизор со слабой яркостью и контрастностью. Есть еще QLED, которые предлагают неплохой баланс, но все еще уступают по качеству картинки.
Mini-LED — это идеальная середина. Он предлагает контрастность почти на уровне OLED, превосходную яркость и точность цветопередачи, и все это не за все деньги мира. Для сравнения, высококлассный 65-дюймовый Mini-LED может стоить около 1000 долларов, в то время как OLED с похожими характеристиками продаются за 1500 долларов или дороже. Высокая долговечность Mini-LED и устойчивость к выгоранию делают сделку еще выгоднее. С другой стороны, из-за мощной подсветки многие Mini-LED потребляют больше энергии, что сказывается на счетах за электричество.
Лучшие телевизоры Mini-LED
Медиа RTINGS, которое специализируется на тестировании техники, недавно назвала лучшие модели. Эксперты рекомендуют осторожно подходить к покупке телевизоров Mini-LED, поскольку разные модели могут иметь совершенно разные характеристики. То, что устройство позиционируется как Mini LED, не обязательно означает, что оно хорошо работает и в полной мере обладает преимущества, описанные выше. RTINGS протестировали разные параметры такие, как яркость, цвет, контрастность и цветопередача, определив, какие модели стоят своих денег, а какие просто используют термин в качестве маркетингового трюка.
Sony BRAVIA 9 QLED — лучший телевизор Mini-LED
Модель имеет очень высокую яркость и превосходную обработку отражений, поэтому бликов не возникает даже в самых хорошо освещенных комнатах. Локальное затемнению высокого уровня обеспечивает исключительно глубокий черный цвет почти без размытия, очень близкий к тому, что показывают OLED. В сочетании с яркими и живыми цветами это создает очень приятное впечатление в режиме HDR. Телевизор поддерживает сквозную передачу звука DTS и Dolby Vision HDR, поэтому может служить домашним кинотеатром.
Стоит Sony BRAVIA 9 довольно дорого, в Украине такой телевизор обойдется примерно в 120 тысяч грн.
Благодаря хорошей обработке изображения, контент с низким разрешением и низким качеством выглядит настолько хорошо, насколько это возможно. Одним из основных недостатков светодиодных телевизоров являются их узкие углы обзора, но BRAVIA 9 в этом аспекте не так уж плох, хотя смотреть фильм большой группой будет неудобно. Модель имеет пропускную способность HDMI 2.1 для 4k @ 120 Гц с VRR, поэтому он также полностью совместим с современными игровыми консолями.
Hisense U8 — лучший телевизор среднего класса
В целом он не так хорош, как Sony BRAVIA 9, но отображает очень глубокие черные цвета как для модели без OLED, хотя вокруг ярких элементов можно заметить размытости. Он имеет такую же впечатляющие цвета, высокую яркость и хорошую обработку отражений, поэтому подходит для светлых помещений. Для геймеров предусмотрены два порта HDMI 2.1, предлагающими до 4k с частотой 144 Гц. Телевизор также поддерживает сквозную передачу звука DTS, Dolby Vision и HDR10+, поэтому он отлично подходит для тех, у кого есть домашний кинотеатр. К сожалению, угол обзора телевизора еще уже, чем у модели Sonу. Зато и стоит почти в четыре раза дешевле — от 35 300 грн.
Hisense U6 — лучший дешевый телевизор Mini LED TV
От других низкобюджетных моделей Hisense U6 отличается хорошим локальным затемнением, хотя черный цвет не такой глубокий, как у более дорогих устройств, изображение прекрасно выглядит в темной комнате. Яркости порой не хватает, но дисплей борется с бликами в комнате со включенным светом. Телевизор отображает широкий диапазон цветов, поэтому, несмотря на слабую яркость, он все равно обеспечивает яркие впечатления от HDR. Приятным дополнением служит поддержка DTS audio passthrough, HDR10+ и Dolby Vision.
Ранее Фокус объяснял, чем телевизоры QLED отличаются от OLED. Эксперты протестировали разные панели и определили, какая же технология лучше.