Лучший баланс цены и качества: как работают телевизоры Mini-LED и стоит ли покупать (видео)

Дисплеи Mini-LED обладают высокой яркостью, контрастностью, глубиной черного и продаются дешевле по сравнению с подобными моделями типа OLED.

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Телевизоры Mini-LED стоят недешево, зато сочетает в себе лучшие качества других технологий производства дисплеев. Фокус выяснил, в чем их преимущество и есть ли смысл покупать.

Почти идеальное изображение

Дисплеи Mini-LED используют тысячи крошечных светодиодов в качестве источника подсветки, гораздо больше, чем традиционные LED-телевизоры. Это позволяет точно контролировать яркость и локальное затемнение в разных областях экрана. Mini LED обычно предлагают больше зон затемнения, к тому же, они объединены в меньшие группы, что позволяет более точно управлять подсветкой, а цвета размываются меньше.

В результате достигается глубокий черный цвет, близкий к показателям OLED, но яркость при этом достигает 2000 нит или даже более в некоторых моделях. Для сравнения, пиковая яркость большинства OLED-телевизоров составляет 800-1000 нит.

Если телевизор находится в гостиной с окнами или яркими лампами, то на экране могут появляться блики или размываться цвета. Благодаря высокой пиковой яркости Mini-LED приятно смотреть даже в ярко освещенных помещениях. Они могут эффективно бороться с бликами и создавать достаточно четкое изображение даже если солнце светит через окна. OLED, в свою очередь, отлично смотрится в темной комнате, но при ярком освещении в комнате могут возникать трудности.

Высокий динамический диапазон (HDR) делает любую игру или фильм реалистичнее благодаря глубокому черному цвету, ярким отсветам и более насыщенным цветам делают все более реалистичным. Здесь Mini-LED тоже имеет преимущество перед конкурентами.

Mini-LED дисплей оснащен множеством маленьких светодиодов Фото: Sony

Долговечность и никакого выгорания

Одной из самых больших проблем с OLED-телевизорами является риск выгорания пикселей, что приводит к необратимому повреждению экрана. Это происходит, когда очень долго отображаются статические изображения, такие как логотипы, новостные ленты или элементы игрового интерфейса. Существуют способы предотвратить выгорание, но сам риск заставляет посмотреть в сторону конкурирующих технологий, особенно геймеров и любителей спортивных соревнований.

Причины и последствия выгорания OLED-дисплеев

В отличие от OLED, который использует самоизлучающие пиксели, которые со временем деградируют, Mini-LED использует традиционную жидкокристаллическую панель с подсветкой, хотя очень хорошей. Это означает, что пиксели никогда не выгорят, даже если статичное изображение будет на экране годами. Телевизоры Mini-LED наравне с высоким качеством дарит спокойствие, за которое многие готовы даже доплатить.

Даже если не брать в расчет выгорание, OLED-телевизоры имеют меньший срок службы, поскольку органические материалы в их пикселях со временем деградируют. В результате яркость снижается, а цвета блекнут.

В телевизорах типа Mini-LED используются неорганические светодиоды для подсветки, которые намного прочнее и долговечнее. Таким образом качество изображения много лет будет оставаться таким же, как в первый день после покупки, а особенности локального затемнения гарантируют, что телевизор останется ярким и динамичным. Многие модели Mini-LED рассчитаны на 100 000 часов использования, а это соответствует примерно десяти годам ежедневного просмотра.

Баланс цены и качества

Многие покупатели предстают перед сложным выбором: купить дорогой OLED-телевизор с отличным изображением, но меньшим сроком службы, дешевый традиционный LED-телевизор со слабой яркостью и контрастностью. Есть еще QLED, которые предлагают неплохой баланс, но все еще уступают по качеству картинки.

Mini-LED — это идеальная середина. Он предлагает контрастность почти на уровне OLED, превосходную яркость и точность цветопередачи, и все это не за все деньги мира. Для сравнения, высококлассный 65-дюймовый Mini-LED может стоить около 1000 долларов, в то время как OLED с похожими характеристиками продаются за 1500 долларов или дороже. Высокая долговечность Mini-LED и устойчивость к выгоранию делают сделку еще выгоднее. С другой стороны, из-за мощной подсветки многие Mini-LED потребляют больше энергии, что сказывается на счетах за электричество.

Телевизоры Mini-LED отлично послужат для домашнего кинотеатра Фото: Скриншот

Лучшие телевизоры Mini-LED

Медиа RTINGS, которое специализируется на тестировании техники, недавно назвала лучшие модели. Эксперты рекомендуют осторожно подходить к покупке телевизоров Mini-LED, поскольку разные модели могут иметь совершенно разные характеристики. То, что устройство позиционируется как Mini LED, не обязательно означает, что оно хорошо работает и в полной мере обладает преимущества, описанные выше. RTINGS протестировали разные параметры такие, как яркость, цвет, контрастность и цветопередача, определив, какие модели стоят своих денег, а какие просто используют термин в качестве маркетингового трюка.

Sony BRAVIA 9 QLED — лучший телевизор Mini-LED

Модель имеет очень высокую яркость и превосходную обработку отражений, поэтому бликов не возникает даже в самых хорошо освещенных комнатах. Локальное затемнению высокого уровня обеспечивает исключительно глубокий черный цвет почти без размытия, очень близкий к тому, что показывают OLED. В сочетании с яркими и живыми цветами это создает очень приятное впечатление в режиме HDR. Телевизор поддерживает сквозную передачу звука DTS и Dolby Vision HDR, поэтому может служить домашним кинотеатром.

Стоит Sony BRAVIA 9 довольно дорого, в Украине такой телевизор обойдется примерно в 120 тысяч грн.

Благодаря хорошей обработке изображения, контент с низким разрешением и низким качеством выглядит настолько хорошо, насколько это возможно. Одним из основных недостатков светодиодных телевизоров являются их узкие углы обзора, но BRAVIA 9 в этом аспекте не так уж плох, хотя смотреть фильм большой группой будет неудобно. Модель имеет пропускную способность HDMI 2.1 для 4k @ 120 Гц с VRR, поэтому он также полностью совместим с современными игровыми консолями.

Обзор телевизора Sony BRAVIA 9 QLED

Hisense U8 — лучший телевизор среднего класса

В целом он не так хорош, как Sony BRAVIA 9, но отображает очень глубокие черные цвета как для модели без OLED, хотя вокруг ярких элементов можно заметить размытости. Он имеет такую ​​же впечатляющие цвета, высокую яркость и хорошую обработку отражений, поэтому подходит для светлых помещений. Для геймеров предусмотрены два порта HDMI 2.1, предлагающими до 4k с частотой 144 Гц. Телевизор также поддерживает сквозную передачу звука DTS, Dolby Vision и HDR10+, поэтому он отлично подходит для тех, у кого есть домашний кинотеатр. К сожалению, угол обзора телевизора еще уже, чем у модели Sonу. Зато и стоит почти в четыре раза дешевле — от 35 300 грн.

Обзор телевизора Hisense U8

Hisense U6 — лучший дешевый телевизор Mini LED TV

От других низкобюджетных моделей Hisense U6 отличается хорошим локальным затемнением, хотя черный цвет не такой глубокий, как у более дорогих устройств, изображение прекрасно выглядит в темной комнате. Яркости порой не хватает, но дисплей борется с бликами в комнате со включенным светом. Телевизор отображает широкий диапазон цветов, поэтому, несмотря на слабую яркость, он все равно обеспечивает яркие впечатления от HDR. Приятным дополнением служит поддержка DTS audio passthrough, HDR10+ и Dolby Vision.

Обзор телевизора Hisense U6

Ранее Фокус объяснял, чем телевизоры QLED отличаются от OLED. Эксперты протестировали разные панели и определили, какая же технология лучше.