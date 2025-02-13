Найкращий баланс ціни та якості: як працюють телевізори Mini-LED і чи варто купувати (відео)

Дисплеї Mini-LED мають високу яскравість, контрастність, глибину чорного і продаються дешевше порівняно з подібними моделями типу OLED.

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Телевізори Mini-LED коштують недешево, зате поєднують у собі найкращі якості інших технологій виробництва дисплеїв. Фокус з'ясував, у чому їхня перевага і чи є сенс купувати.

Майже ідеальне зображення

Дисплеї Mini-LED використовують тисячі крихітних світлодіодів як джерело підсвічування, набагато більше, ніж традиційні LED-телевізори. Це дає змогу точно контролювати яскравість і локальне затемнення в різних областях екрана. Mini LED зазвичай пропонують більше зон затемнення, до того ж, вони об'єднані в менші групи, що дає змогу точніше керувати підсвічуванням, а кольори розмиваються менше.

У результаті досягається глибокий чорний колір, близький до показників OLED, але яскравість при цьому досягає 2000 ніт або навіть більше в деяких моделях. Для порівняння, пікова яскравість більшості OLED-телевізорів становить 800-1000 ніт.

Якщо телевізор розташований у вітальні з вікнами або яскравими лампами, то на екрані можуть з'являтися відблиски або розмиватися кольори. Завдяки високій піковій яскравості Mini-LED приємно дивитися навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Вони можуть ефективно боротися з відблисками і створювати досить чітке зображення навіть якщо сонце світить через вікна. OLED, зі свого боку, має чудовий вигляд у темній кімнаті, але при яскравому освітленні в кімнаті можуть виникати труднощі.

Високий динамічний діапазон (HDR) робить будь-яку гру або фільм реалістичнішими завдяки глибокому чорному кольору, яскравим відсвітам і більш насиченим кольорам роблять все більш реалістичним. Тут Mini-LED теж має перевагу перед конкурентами.

Mini-LED дисплей оснащений безліччю маленьких світлодіодів Фото: Sony

Довговічність і жодного вигорання

Однією з найбільших проблем з OLED-телевізорами є ризик вигоряння пікселів, що призводить до необоротного пошкодження екрана. Це відбувається, коли дуже довго відображаються статичні зображення, такі як логотипи, новинні стрічки або елементи ігрового інтерфейсу. Існують способи запобігти вигоранню, але сам ризик змушує подивитись у бік конкуруючих технологій, особливо геймерів та любителів спортивних змагань.

Причини та наслідки вигоряння OLED-дисплеїв

На відміну від OLED, який використовує самовипромінювальні пікселі, що згодом деградують, Mini-LED використовує традиційну рідкокристалічну панель із підсвічуванням, хоча дуже хорошим. Це означає, що пікселі ніколи не вигорять, навіть якщо статичне зображення буде на екрані роками. Телевізори Mini-LED нарівні з високою якістю дарують спокій, за який багато хто готовий навіть доплатити.

Навіть якщо не брати до уваги вигоряння, OLED-телевізори мають менший термін служби, оскільки органічні матеріали в їхніх пікселях з часом деградують. У результаті яскравість знижується, а кольори блякнуть.

У телевізорах типу Mini-LED використовуються неорганічні світлодіоди для підсвічування, які набагато міцніші та довговічніші. Таким чином якість зображення багато років залишатиметься такою самою, як у перший день після купівлі, а особливості локального затемнення гарантують, що телевізор залишиться яскравим і динамічним. Багато моделей Mini-LED розраховані на 100 000 годин використання, а це відповідає приблизно десяти рокам щоденного перегляду.

Баланс ціни та якості

Багато покупців постають перед складним вибором: купити дорогий OLED-телевізор з чудовим зображенням, але меншим терміном служби, дешевий традиційний LED-телевізор зі слабкою яскравістю і контрастністю. Є ще QLED, які пропонують непоганий баланс, але все ще поступаються за якістю картинки.

Mini-LED — це ідеальна середина. Він пропонує контрастність майже на рівні OLED, чудову яскравість і точність передачі кольору, і все це не за всі гроші світу. Для порівняння, висококласний 65-дюймовий Mini-LED може коштувати близько 1000 доларів, тоді як OLED зі схожими характеристиками продаються за 1500 доларів або дорожче. Висока довговічність Mini-LED і стійкість до вигорання роблять угоду ще вигіднішою. З іншого боку, через потужне підсвічування багато Mini-LED споживають більше енергії, що позначається на рахунках за електрику.

Телевізори Mini-LED відмінно послужать для домашнього кінотеатру Фото: Скриншот

Найкращі телевізори Mini-LED

Медіа RTINGS, яке спеціалізується на тестуванні техніки, нещодавно назвало найкращі моделі. Експерти рекомендують обережно підходити до покупки телевізорів Mini-LED, оскільки різні моделі можуть мати абсолютно різні характеристики. Те, що пристрій позиціонується як Mini LED, не обов'язково означає, що він добре працює і повною мірою має переваги, описані вище. RTINGS протестували різні параметри такі, як яскравість, колір, контрастність і перенесення кольорів, визначивши, які моделі варті своїх грошей, а які просто використовують термін як маркетинговий трюк.

Sony BRAVIA 9 QLED — найкращий телевізор Mini-LED

Модель має дуже високу яскравість і чудову обробку віддзеркалень, тому відблисків не виникає навіть у найкраще освітлених кімнатах. Локальне затемнення високого рівня забезпечує винятково глибокий чорний колір майже без розмиття, дуже близький до того, що показують OLED. У поєднанні з яскравими та живими кольорами це створює дуже приємне враження в режимі HDR. Телевізор підтримує наскрізне передавання звуку DTS і Dolby Vision HDR, тому може слугувати домашнім кінотеатром.

Коштує Sony BRAVIA 9 досить дорого, в Україні такий телевізор обійдеться приблизно в 120 тисяч грн.

Завдяки хорошій обробці зображення, контент з низькою роздільною здатністю і низькою якістю виглядає настільки добре, наскільки це можливо. Одним з основних недоліків світлодіодних телевізорів є їхні вузькі кути огляду, але BRAVIA 9 у цьому аспекті не такий уже й поганий, хоча дивитися фільм великою групою буде незручно. Модель має пропускну здатність HDMI 2.1 для 4k @ 120 Гц з VRR, тому він також повністю сумісний із сучасними ігровими консолями.

Огляд телевізора Sony BRAVIA 9 QLED

Hisense U8 — найкращий телевізор середнього класу

Загалом він не такий гарний, як Sony BRAVIA 9, але відображає дуже глибокі чорні кольори як для моделі без OLED, хоча навколо яскравих елементів можна помітити розмитості. Він має таку саму вражаючі кольори, високу яскравість і хорошу обробку віддзеркалень, тому підходить для світлих приміщень. Для геймерів передбачено два порти HDMI 2.1, що пропонують до 4k з частотою 144 Гц. Телевізор також підтримує наскрізну передачу звуку DTS, Dolby Vision і HDR10+, тому він відмінно підходить для тих, у кого є домашній кінотеатр. На жаль, кут огляду телевізора ще вужчий, ніж у моделі Sonu. Зате й коштує майже вчетверо дешевше — від 35 300 грн.

Огляд телевізора Hisense U8

Hisense U6 — найкращий дешевий телевізор Mini LED TV

Від інших низькобюджетних моделей Hisense U6 вирізняється гарним локальним затемненням, хоча чорний колір не такий глибокий, як у дорожчих пристроїв, зображення прекрасно виглядає в темній кімнаті. Яскравості часом не вистачає, але дисплей бореться з відблисками в кімнаті з увімкненим світлом. Телевізор відображає широкий діапазон кольорів, тому, незважаючи на слабку яскравість, він все одно забезпечує яскраві враження від HDR. Приємним доповненням є підтримка DTS audio passthrough, HDR10+ і Dolby Vision.

Огляд телевізора Hisense U6

Раніше Фокус пояснював, чим телевізори QLED відрізняються від OLED. Експерти протестували різні панелі і визначили, яка ж технологія краща.