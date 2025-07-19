Найкращі Mini LED-телевізори: 3 варіанти на будь-який бюджет, перевірені експертами (фото)

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Експерти видання What Hi-Fi протестували кілька Mini LED-телевізорів і назвали найкращі з них на сьогоднішній день. Ми наводимо цих рейтинг ТВ-панелей.

Mini LED — технологія підсвічування рідкокристалічних дисплеїв, в якій використовуються тисячі світлодіодів, які набагато менші за розміром, ніж у звичайних LED-екранах. Такі світлодіоди забезпечують більш точне локальне затемнення і високу контрастність, що покращує якість зображення, особливо в темних сценах і під час перегляду контенту у форматі HDR.

TCL 85C805K: найкращий Mini LED-телевізор загалом

Телевізор TCL 85C805K Фото: whathifi.com

Характеристики TCL 85C805K:

Діагональ екрана: 85 дюймів (також доступні варіанти 50, 55 і 75 дюймів)

Тип: QLED

Підсвічування: Mini LED

Роздільна здатність: 4KHDR

Формати: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

Операційна система: Google TV

Входи HDMI: x4 (2 x HDMI 2.1 48 Гбіт/с)

Ігрові функції: 4K/120 Гц, VRR, ALLM, ігровий режим Dolby Vision

Затримка введення: 13,4 мс (60 Гц)

ARC/eARC: eARC

Оптичний вихід: Так

Розміри (ВхШхГ, без підставки): 109 x 189 x 4,5 см

Цей телевізор має вражаючу яскравість, забезпечуючи рівень освітленості як для пікових HDR-сцен, так і для повноекранних яскравих HDR-зображень нарівні з найкращими РК-телевізорами середніх і навіть преміальних розмірів.

Він добре впорався з темними ділянками, забезпечуючи глибокі, насичені чорні тони, і лише незначний відтінок сірого був помічений у найбільш "похмурих" сценах. Під час тестування експерти відзначили, що завдяки міні-світлодіодному підсвічуванню в темних сценах не спостерігається значних перешкод у вигляді локального затемнення навколо яскравих об'єктів.

Що стосується передачі кольору, то система на квантових точках допомагає зберігати високу насиченість і яскравість, не допускаючи розмитості. Телевізор чудово підходить для ігор, завдяки високій частоті оновлення, що забезпечує плавний і захоплюючий рух.

2.0-канальна акустична система вразила тестувальників, створивши приголомшливий ефект висоти звуку з Dolby Atmos. Вокальні партії зазвичай чітко звучать навіть на найгаласливішому тлі, і експерти не помітили дисбалансу, коли голоси начебто доносяться з-під зображення, що досить часто зустрічається у великих телевізорів.

LG QNED93: високоякісний Mini-LED-телевізор: LG QNED93: високоякісний Mini-LED-телевізор

Телевізор LG QNED93 Фото: expertreviews.co.uk

Характеристики LG QNED93:

Розмір екрана: 65 дюймів (також доступні 55, 75 і 85 дюймів)

Тип: РК-дисплей із квантовими точками

Підсвічування: Mini LED

Роздільна здатність: 4KHDR

Формати: HLG, HDR10, Dolby Vision

Операційна система: webOS 25

HDMI-входи: x 4 (48 Гбіт/с HDMI 2.1)

Ігрові функції: 4K/144 Гц, VRR, ALLM

Затримка введення: 9,8 мс (60 Гц)

ARC/eARC: eARC

Оптичний вихід: Так

Розміри (ВхШхГ, без підставки): 83 x 145 x 5,9 см

Модель QNED93 Mini LED від LG виявилася відмінним рішенням, особливо для геймерів, пишуть автори. Будучи прямим конкурентом Sony Bravia 7 і TCL C855K, цей телевізор має бездоганні ігрові характеристики, включно з чотирма входами HDMI 2.1, підтримкою 4K/144 Гц, ALLM, VRR та ігор Dolby Vision. Все це означає, що він зможе працювати на повній швидкості з будь-якими іграми, від консолей поточного покоління до ігрових ПК.

Завдяки Mini LED-панелі, розділеної на 486 окремих зон локального затемнення в конфігурації 27x18, керованої новою версією процесора LG Alpha 8 другого покоління, орієнтованої на штучний інтелект, пристрій також вразив фахівців технічними характеристиками. Вони виявили, що модель перевершує конкурентів за кількома ключовими параметрами.

По-перше, рівень чорного, хоча й далекий від рівня OLED-дисплеїв на кшталт LG C5, все ж дуже солідний. Темні сцени містять чорні кольори, які виглядають дійсно чорними, а не сірими. По-друге, засвічення — дратівливе, але поширене явище Mini LED-телевізорів, за якого навколо яскравих елементів поруч із темними ділянками з'являється ореол, було практично непомітне.

Але знайшлися і недоліки. Звук, у кращому разі, посередній, вважають тестувальники. Під час випробувань вони помітили явну нестачу басів і тенденцію до спотворень навіть на помірній гучності. Тому вони рекомендують придбати саундбар. І друга проблема — незначні коливання базової яскравості виникають при швидкому перемиканні екрану між яскравими і темними кадрами. У деяких сценах експерти зіткнулися з обрізанням зображення на найяскравіших ділянках HDR.

Amazon Fire TV Omni Mini-LED: найкраще співвідношення ціна/якість

Телевізор Amazon Fire TV Omni Mini-LED Фото: Amazon

Характеристики Amazon Fire TV Omni Mini-LED:

Розмір екрана: 65 дюймів (також доступні моделі 55, 75 і 85 дюймів)

Тип: QLED

Підсвічування: Mini LED

Роздільна здатність: 4K HDR

Формати: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

Операційна система: Fire OS

Входи HDMI: 4 x (2 x HDMI 2.1 48 Гбіт/с)

Ігрові функції: 4K/120 Гц, 4K/144 Гц, VRR, ALLM, Dolby Vision gaming

ARC/eARC: eARC

Оптичний вихід: Так

Розміри (ВхШхГ, без підставки): 84 x 145 x 7 см

Ця 65-дюймова модель пропонує безліч переваг. До них відносяться підсвічування Mini LED з вражаючими характеристиками, включно з поділом на 768 зон затемнення і піковою яскравістю 1400 ніт, 2 повноцінних входи HDMI 2.1, один з яких також служить eARC для сигналу Dolby Atmos, можливість запускати ігри з роздільною здатністю 4K/144 Гц, підтримка всіх поширених стандартів HDR.

Зображення також чудове в багатьох відношеннях, пишуть автори. Хоча режим "Кінорежисер" здався їм трохи приглушеним, після невеликого налаштування телевізор показав стабільне, контрольоване зображення з високою деталізацією і збалансованими кольорами. Звідси і висновок рецензентів:

"Amazon Fire TV Omni Mini LED — чудовий вибір для покупців, готових перейти зі звичайного LED-телевізора на ринок телевізорів середнього класу. Пропонуючи явні поліпшення порівняно з базовим Omni QLED, він демонструє чудові результати завдяки своїй цілеспрямованості та мінімізації навантаження".

З мінусів — робота вбудованої акустичної системи 2.1, яка не володіла динамікою і низькими частотами, необхідними для по-справжньому повного занурення. Фахівці рекомендують при покупці Fire TV Mini LED придбати і саундбар.

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