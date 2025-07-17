Найкращі телевізори Samsung 2025 року: від бюджетних до преміум-класу (фото, відео)

Якщо ви шукаєте новий телевізор, ви неминуче зіткнетеся з безліччю моделей від Samsung. І не дарма, адже південнокорейський технологічний гігант пропонує широкий вибір моделей з різними розмірами та функціями. Але яку вибрати?

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Тестувальники видання whathifi.com склали рейтинг найкращих ТВ-панелей від відомого виробника і занесли до нього такі моделі, як Samsung QN65S95D, Samsung 65QN95D і Samsung UE55CU8000.

Samsung QN65S95D: найкращий телевізор загалом

Огляд на телевізор Samsung QN65S95D

Характеристики телевізора Samsung QN65S95D:

Розмір екрана: 65 дюймів (також доступні моделі з діагоналлю 55 і 77 дюймів)

Тип: QD-OLED

Підсвічування: немає

Роздільна здатність: 4KHDR

Підтримувані формати: HLG, HDR10, HDR10+

Операційна система: Tizen

HDMI-входи: 4

ARC/eARC: eARC

Оптичний вихід: так

Розміри (ВхШхГ, без підставки): 83 x 144 x 1 см

Модель S95D здивувала експертів високою контрастністю, насиченими кольорами та покращеною деталізацією порівняно з попередньою моделлю. Телевізор має антивідблисковий фільтр на своєму вдосконаленому QD-OLED-дисплеї третього покоління. Навколишнє світло і відображення від різних предметів були практично непомітні під час тестування.

Що стосується якості зображення, є безліч помітних поліпшень порівняно з S95C 2023 року, включно із заявленим збільшенням яскравості на 20-30%. Телевізор забезпечував достатню яскравість при демонстрації різного контенту. S95D також вирізняється чітким, контрастним і енергійним зображенням, що є наслідком його високої продуктивності.

Завдяки чотирьом повноекранним роз'ємам HDMI 2.1 з підтримкою роздільної здатності до 4K/120 Гц на консолях або 4K/144 Гц на ПК, ТВ-панель підійде для геймінгу. Samsung пропонує безліч корисних ігрових функцій, як-от VRR і ALLM, а також кілька застосунків для стримінгу.

Операційна система Tizen містить додатки для стримінгу фільмів і телепередач, а також низку нових функцій поліпшення зображення на базі ШІ.

Тестувальникам хотілося б, щоб звук був більш насиченим і динамічним, але в іншому у S95D практично немає помітних недоліків, що робить його блискучим флагманом Samsung.

Samsung QE65QN95D: найкращий QLED-телевізор

Телевізор Samsung 65QN95D в інтер'єрі Фото: Samsung

Характеристики телевізора Samsung 65QN95D:

Розмір екрана: 65 дюймів (також доступні варіанти з діагоналлю 55, 75 і 85 дюймів)

Тип: QLED

Підсвічування: Mini LED

Роздільна здатність: 4KHDR

Підтримувані формати: HLG, HDR10, HDR10+

Операційна система: Tizen

HDMI-входи: 4 (4 x HDMI 2.1 48 Гбіт/с)

Ігрові функції: 4K/120 Гц, VRR, ALLM

ARC/eARC: eARC

Оптичний вихід: Так

Розміри: (ВхШхГ, без підставки) 83 x 145 x 2 см

Домігшись лише відносно невеликого поліпшення порівняно зі своїми попередниками у своїх міні-LED-телевізорах 2022 року, Samsung зробила набагато переконливіший крок уперед із QN95C. А наступна модель QN95D, вразила фахівців під час тестування своєю яскравою, чіткою та доволі збалансованою якістю зображення. Наприклад, під час перегляду фільму "Оппенгеймер" вони відзначили: "Сцени на відкритому повітрі виглядають яскравими і насиченими, але не неприродними, а сонячні промені, що пробиваються крізь вікна, змушують обличчя персонажів "сяяти".

Тестувальники також відзначили, що баси місцями розчаровують, а навколо особливо яскравих об'єктів спостерігається синій ореол, що відволікає. Проте, цей телевізор — чудовий варіант, якщо ви шукаєте QLED-телевізор.

Samsung UE55CU8000: найкращий бюджетний телевізор

Телевізор Samsung UE55CU8000

Характеристики Samsung UE55CU8000:

Розмір екрана: 55 дюймів (також доступні варіанти 43, 50, 65, 75 і 85 дюймів)

Тип: РК

Підсвічування: Edge LED

Роздільна здатність: 4KHDR Формати: HLG, HDR10, HDR10+

Операційна система: Tizen

HDMI-входи: 3

Ігрові функції: ALLM, HGiG

ARC/eARC: eARC

Оптичний вихід: Так

Розміри (ВхШхГ): 71 x 123 x 2,6 см

Якість зображення у CU8000 помітно краща, ніж у попередників серії BU 2022 року, що дає змогу Samsung знову стати одним із найуспішніших "бюджетних" брендів.

В основі цього поліпшення лежить поліпшена система підсвічування по краях екрана. Це дає змогу домогтися глибших рівнів чорного, а також більш ефективно пригнічувати затуманення і нерівномірність підсвічування, характерні для попередніх моделей BU. Іноді в нижніх кутах екрана можна помітити легкий натяк на "засвічення", але це майже не привертає уваги.

Хоча 55-дюймовий CU8000 і не зовсім бюджетна класика, яку зазвичай пропонував Samsung, він, як і раніше, забезпечує хорошу якість зображення і вражаючий набір інтелектуальних функцій для такого доступного телевізора — і все це в привабливому, міцному і тонкому корпусі. Він все ще доступний сьогодні і залишається чудовим придбанням.

Раніше ми писали, що експерти назвали телевізори, які працюють найдовше. Купуючи новий телевізор, ми розраховуємо, що він прослужить нам кілька років, — на відміну від телефону, який можна міняти хоч щороку. Лідери індустрії, такі як LG і Samsung, дають своїм телевізорам 5 і 7 років оновлень відповідно. А є телевізори, яким виробник обіцяє цілих 8 років підтримки.