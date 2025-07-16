Дешевше і крутіше за LG і Samsung: експерти назвали телевізори, які працюють найдовше
Купуючи новий телевізор, ми розраховуємо, що він прослужить нам кілька років, на відміну від телефону, який можна міняти хоч щороку. Лідери індустрії, такі як LG і Samsung, дають своїм телевізорам 5 і 7 років оновлень відповідно. А є телевізори, яким виробник обіцяє цілих 8 років підтримки.
Китайська компанія Hisense заявила, що оновлюватиме програмне забезпечення своїх телевізорів на період "до восьми років", пише techradar.com. Але експерти видання помітили в цьому оголошенні деяку двозначність.
Річ у тім, що телевізори Hisense використовують різне програмне забезпечення. Є такі, які використовують Google TV, Android TV, Fire TV. Але є і моделі з операційною системою Hisense VIDAA. Заява про програму оновлень "терміном до 8 років" виходила від віце-президента з продуктів VIDAA Тала Боуна, але ж "до 8 років" — це не те саме, що вісім років для всіх моделей, пояснюють фахівці.
У компанії Hisense розповідали, що саме означає їхнє формулювання "до 8 років оновлень". Зокрема, мається на увазі:
- посилена безпека — регулярні оновлення захищають персональні дані та підтримують цілісність платформи;
- сумісність застосунків — користувачі можуть підтримувати потокові сервіси та розважальні додатки в актуальному стані, використовуючи новітні функції та можливості;
- довговічність — термін служби телевізора збільшується без необхідності модернізації обладнання;
- підвищення продуктивності.
Як зазначають експерти видання, компанія Hisense формально має рацію, коли стверджує, що встановлює новий стандарт у галузі. Вісім років — це справді більше, ніж 7 років, пропонованих Samsung для телевізорів Tizen, і 4 оновлення webOS, обіцяні LG (що, по суті, відповідає п'яти рокам оновлень, якщо ви купуєте телевізор у тому ж році, коли його було випущено).
Але тут є важливе застереження: не зовсім зрозуміло, які телевізори отримають менше за 8 років оновлень, і чи стосується заява компанії тільки нових телевізорів (випущених цього року), або ж старіших моделей теж.
Раніше Фокус писав про найкращі телевізори з екраном 85 дюймів. До почесного списку потрапили моделі від Samsung, Sony, TCL, LG і Hisense.
Також компанія Hisense представила лазерний проектор PT1, який перетворить кімнату на кінотеатр. Цей проектор забезпечує Dolby Vision та IMAX у форматі 4K з діагоналлю до 150 дюймів.