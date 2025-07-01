Найкращі телевізори з екраном 85 дюймів: моделі від Samsung, Sony, TCL, LG, Hisense (фото)

Тестувальники виділили такі моделі, як Samsung QN90D, Sony X90L, TCL QM8, LG G4 OLED, Hisense U8N. Саме ці ТВ-панелі вони визнали найкращими в різних категоріях.

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Samsung QN90D був названий найкращим 85-дюймовим телевізором з підтримкою звуку з відстеженням об'єктів, хмарних ігрових додатків для консолей, частотою оновлення 144 Гц і поліпшеною якістю зображення. Однак якщо ви шукаєте бюджетний варіант або модель для яскраво освітлених приміщень, можна вибрати зі списку іншу вподобану ТВ-панель, пише видання ZDNET.

Samsung QN90D: найкращий 85-дюймовий телевізор загалом

Samsung QN90D — чудовий вибір для будь-якої вітальні або домашнього кінотеатру. Завдяки частоті оновлення 120 Гц ви отримаєте більш плавні кадри під час перегляду динамічних шоу та фільмів, а також спортивних трансляцій. Він підтримує як віртуальний об'ємний звук Dolby Atmos, так і власну технологію відстеження звуку Samsung, що забезпечує більш захопливий глядацький досвід.

ТВ-панель Samsung QN90D Фото: reviewed.com

Завдяки підтримці AMD FreeSync Premium Pro VRR будь-який геймплей буде йти плавно і без затримок. Спеціальна ігрова панель керування дасть доступ до хмарних ігрових сервісів, як-от Xbox GamePass і Nvidia GeForce Now, щоб ви могли грати в улюблені ігри без консолі.

Технічні характеристики Samsung QN90D:

Розмір екрану: 85 дюймів

Тип панелі: Neo QLED

Частота оновлення: 120 Гц

Роздільна здатність: 4K

HDR: Neo Quantum HDR+

Аудіо: Dolby Atmos, Object Tracking Sound+

Голосове управління: Alexa, Bixby Hey Google

Sony X90L: найкраще співвідношення ціни та якості

Телевізор з великим екраном не обов'язково має коштувати цілий статок, щоб забезпечити відмінне зображення і звук. Низька ціна не означає, що доведеться жертвувати додатковими функціями. Sony X90L пропонує частоту оновлення 120 Гц для потокового перегляду фільмів і шоу, а також консольних ігор з роздільною здатністю 4K. А якщо у вас є PlayStation 5, ви можете використовувати фірмову технологію VRR від Sony для більш плавного і динамічного ігрового процесу.

ТВ-панель Sony X90L Фото: Future

Sony X90L здивував тестувальників точністю передачі кольору і яскравістю, пропонованими міні-світлодіодною панеллю. Вони також відзначили плавне масштабування контенту 1080p і 720p до 4K, що дає змогу насолоджуватися старими фільмами в кращій якості зображення.

Технічні характеристики Sony X90L:

Розмір екрану: 85 дюймів

Тип панелі: світлодіодна

Частота оновлення: 120 Гц

Роздільна здатність: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудіо: Sony Acoustic Multi-Audio

Голосове управління: Alexa, Hey Google

LG G4 OLED: найкраща картинка

Якщо якість зображення є найважливішим фактором при вирішенні оновити телевізор, зверніть увагу на LG G4 OLED. Ця модель має одні з найкращих зображень і точність передачі кольору, які може забезпечити OLED-панель, здатна відтворювати понад 8,3 млн кольорів. Телевізор також підтримує Dolby Vision HDR і має спеціальний режим зображення Filmmaker, що покращує деталізацію.

Телевізор LG G4 OLED Фото: cnet.com

Оновлений процесор Alpha 11 використовує ШІ та машинне навчання для масштабування контенту нижче 4K, автоматично підвищуючи яскравість і чіткість. Геймерам сподобається підтримка як G-Sync, так і FreeSync Premium VRR для запобігання тремтіння екрана. Завдяки підтримці AirPlay і Chromecast ви можете ділитися відео, фотографіями та музикою зі своїх мобільних пристроїв, щоб розважати сім'ю та друзів.

Технічні характеристики LG G4 OLED:

Розмір екрану: 83 дюйми

Тип панелі: OLED

Частота оновлення: 120 Гц

Роздільна здатність: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудіо: Dolby Atmos

Голосове управління: Alexa, Hey Google

Hisense U8N: найкращий телевізор для ігор

Завдяки частоті оновлення 144 Гц і підтримці AMD FreeSync Premium Pro VRR розмитість зображення і розриви зображення практично відсутні. Дана модель також підтримує Dolby Vision і Dolby Atmos для чіткої деталізації та віртуального об'ємного звуку без гарнітури.

Телевізор Hisense U8N Фото: Reviewed / Timothy Renzi

Міні-світлодіодна панель здатна відтворювати яскраві, сміливі кольори, які пожвавлюють практично будь-яку гру, а підтримка додатка PlayStation Remote Play дає доступ до цифрової бібліотеки ігор PS5 у будь-якій точці світу з доступом до Інтернету.

Технічні характеристики Hisense U8N:

Розмір екрану: 85 дюймів

Тип панелі: Mini LED

Частота оновлення: 144 Гц

Роздільна здатність: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудіо: Dolby Atmos

Голосове управління: Alexa, Hey Google

TCL QM8: найкраща ТВ-панель для яскраво освітлених приміщень

Якщо ви дивитеся телевізор у яскраво освітленій кімнаті, то TCL QM8 має вам підійти. Цей телевізор справляється зі світлом краще, ніж будь-який інший, який був на тестах. З піковою яскравістю 2000 ніт деталі та кольори чіткі незалежно від оточення. Він має високу частоту оновлення 144 Гц і роздільну здатність 4K для чистого, плавного зображення, а з підтримкою Dolby Vision HDR ви отримаєте кращу деталізацію і контрастність, щоб зробити кольори яскравими.

Телевізор TCL QM8 Фото: TCL

TCL QM8 має функцію Game Accelerator 240, яка підвищує частоту оновлення екрана до 240 Гц, знижуючи роздільну здатність до 1080p. Тестувальники виділили автоматичне регулювання гучності, що вирівнює звук у фільмах і шоу, щоб зменшити раптове підвищення звуку, наприклад, коли на відео демонструються вибухи.

Технічні характеристики TCL QM8:

Розмір екрану: 85 дюймів

Тип панелі: QLED

Частота оновлення: 144 Гц

Роздільна здатність: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудіо: Dolby Atmos

Голосове управління: Alexa, Hey Google

Раніше ми писали, чому варто відмовитися від Wi-Fi на користь кабелю, коли мова заходить про підключення телевізора. Більшість людей використовують Wi-Fi для під'єднання телевізора до інтернету, але кабель і роз'єм Ethernet значно підвищують якість роботи.