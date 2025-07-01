Найкращі телевізори з екраном 85 дюймів: моделі від Samsung, Sony, TCL, LG, Hisense (фото)
Тестувальники виділили такі моделі, як Samsung QN90D, Sony X90L, TCL QM8, LG G4 OLED, Hisense U8N. Саме ці ТВ-панелі вони визнали найкращими в різних категоріях.
Samsung QN90D був названий найкращим 85-дюймовим телевізором з підтримкою звуку з відстеженням об'єктів, хмарних ігрових додатків для консолей, частотою оновлення 144 Гц і поліпшеною якістю зображення. Однак якщо ви шукаєте бюджетний варіант або модель для яскраво освітлених приміщень, можна вибрати зі списку іншу вподобану ТВ-панель, пише видання ZDNET.
Samsung QN90D: найкращий 85-дюймовий телевізор загалом
Samsung QN90D — чудовий вибір для будь-якої вітальні або домашнього кінотеатру. Завдяки частоті оновлення 120 Гц ви отримаєте більш плавні кадри під час перегляду динамічних шоу та фільмів, а також спортивних трансляцій. Він підтримує як віртуальний об'ємний звук Dolby Atmos, так і власну технологію відстеження звуку Samsung, що забезпечує більш захопливий глядацький досвід.
Завдяки підтримці AMD FreeSync Premium Pro VRR будь-який геймплей буде йти плавно і без затримок. Спеціальна ігрова панель керування дасть доступ до хмарних ігрових сервісів, як-от Xbox GamePass і Nvidia GeForce Now, щоб ви могли грати в улюблені ігри без консолі.
Технічні характеристики Samsung QN90D:
- Розмір екрану: 85 дюймів
- Тип панелі: Neo QLED
- Частота оновлення: 120 Гц
- Роздільна здатність: 4K
- HDR: Neo Quantum HDR+
- Аудіо: Dolby Atmos, Object Tracking Sound+
- Голосове управління: Alexa, Bixby Hey Google
Sony X90L: найкраще співвідношення ціни та якості
Телевізор з великим екраном не обов'язково має коштувати цілий статок, щоб забезпечити відмінне зображення і звук. Низька ціна не означає, що доведеться жертвувати додатковими функціями. Sony X90L пропонує частоту оновлення 120 Гц для потокового перегляду фільмів і шоу, а також консольних ігор з роздільною здатністю 4K. А якщо у вас є PlayStation 5, ви можете використовувати фірмову технологію VRR від Sony для більш плавного і динамічного ігрового процесу.
Sony X90L здивував тестувальників точністю передачі кольору і яскравістю, пропонованими міні-світлодіодною панеллю. Вони також відзначили плавне масштабування контенту 1080p і 720p до 4K, що дає змогу насолоджуватися старими фільмами в кращій якості зображення.
Технічні характеристики Sony X90L:
- Розмір екрану: 85 дюймів
- Тип панелі: світлодіодна
- Частота оновлення: 120 Гц
- Роздільна здатність: 4K
- HDR: Dolby Vision
- Аудіо: Sony Acoustic Multi-Audio
- Голосове управління: Alexa, Hey Google
LG G4 OLED: найкраща картинка
Якщо якість зображення є найважливішим фактором при вирішенні оновити телевізор, зверніть увагу на LG G4 OLED. Ця модель має одні з найкращих зображень і точність передачі кольору, які може забезпечити OLED-панель, здатна відтворювати понад 8,3 млн кольорів. Телевізор також підтримує Dolby Vision HDR і має спеціальний режим зображення Filmmaker, що покращує деталізацію.
Оновлений процесор Alpha 11 використовує ШІ та машинне навчання для масштабування контенту нижче 4K, автоматично підвищуючи яскравість і чіткість. Геймерам сподобається підтримка як G-Sync, так і FreeSync Premium VRR для запобігання тремтіння екрана. Завдяки підтримці AirPlay і Chromecast ви можете ділитися відео, фотографіями та музикою зі своїх мобільних пристроїв, щоб розважати сім'ю та друзів.
Технічні характеристики LG G4 OLED:
- Розмір екрану: 83 дюйми
- Тип панелі: OLED
- Частота оновлення: 120 Гц
- Роздільна здатність: 4K
- HDR: Dolby Vision
- Аудіо: Dolby Atmos
- Голосове управління: Alexa, Hey Google
Hisense U8N: найкращий телевізор для ігор
Завдяки частоті оновлення 144 Гц і підтримці AMD FreeSync Premium Pro VRR розмитість зображення і розриви зображення практично відсутні. Дана модель також підтримує Dolby Vision і Dolby Atmos для чіткої деталізації та віртуального об'ємного звуку без гарнітури.
Міні-світлодіодна панель здатна відтворювати яскраві, сміливі кольори, які пожвавлюють практично будь-яку гру, а підтримка додатка PlayStation Remote Play дає доступ до цифрової бібліотеки ігор PS5 у будь-якій точці світу з доступом до Інтернету.
Технічні характеристики Hisense U8N:
- Розмір екрану: 85 дюймів
- Тип панелі: Mini LED
- Частота оновлення: 144 Гц
- Роздільна здатність: 4K
- HDR: Dolby Vision
- Аудіо: Dolby Atmos
- Голосове управління: Alexa, Hey Google
TCL QM8: найкраща ТВ-панель для яскраво освітлених приміщень
Якщо ви дивитеся телевізор у яскраво освітленій кімнаті, то TCL QM8 має вам підійти. Цей телевізор справляється зі світлом краще, ніж будь-який інший, який був на тестах. З піковою яскравістю 2000 ніт деталі та кольори чіткі незалежно від оточення. Він має високу частоту оновлення 144 Гц і роздільну здатність 4K для чистого, плавного зображення, а з підтримкою Dolby Vision HDR ви отримаєте кращу деталізацію і контрастність, щоб зробити кольори яскравими.
TCL QM8 має функцію Game Accelerator 240, яка підвищує частоту оновлення екрана до 240 Гц, знижуючи роздільну здатність до 1080p. Тестувальники виділили автоматичне регулювання гучності, що вирівнює звук у фільмах і шоу, щоб зменшити раптове підвищення звуку, наприклад, коли на відео демонструються вибухи.
Технічні характеристики TCL QM8:
- Розмір екрану: 85 дюймів
- Тип панелі: QLED
- Частота оновлення: 144 Гц
- Роздільна здатність: 4K
- HDR: Dolby Vision
- Аудіо: Dolby Atmos
- Голосове управління: Alexa, Hey Google
Раніше ми писали, чому варто відмовитися від Wi-Fi на користь кабелю, коли мова заходить про підключення телевізора. Більшість людей використовують Wi-Fi для під'єднання телевізора до інтернету, але кабель і роз'єм Ethernet значно підвищують якість роботи.