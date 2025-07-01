Лучшие телевизоры с экраном 85 дюймов: модели от Samsung, Sony, TCL, LG, Hisense (фото)

Тестировщики выделили такие модели, как Samsung QN90D, Sony X90L, TCL QM8, LG G4 OLED, Hisense U8N. Именно эти ТВ-панели они признали лучшими в различных категориях.

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Samsung QN90D был назван лучшим 85-дюймовым телевизором с поддержкой звука с отслеживанием объектов, облачных игровых приложений для консолей, частотой обновления 144 Гц и улучшенным качеством изображения. Однако если вы ищете бюджетный вариант или модель для ярко освещенных помещений, можно выбрать из списка другую понравившуюся ТВ-панель, пишет издание ZDNET.

Samsung QN90D: лучший 85-дюймовый телевизор в целом

Samsung QN90D — отличный выбор для любой гостиной или домашнего кинотеатра. Благодаря частоте обновления 120 Гц вы получите более плавные кадры при просмотре динамичных шоу и фильмов, а также в спортивных трансляций. Он поддерживает как виртуальный объемный звук Dolby Atmos, так и собственную технологию отслеживания звука Samsung, которая обеспечивает более захватывающий зрительский опыт.

ТВ-панель Samsung QN90D Фото: reviewed.com

Благодаря поддержке AMD FreeSync Premium Pro VRR любой геймплей будет идти плавно и без задержек. Специальная игровая панель управления даст доступ к облачным игровым сервисам, таким как Xbox GamePass и Nvidia GeForce Now, чтобы вы могли играть в любимые игры без консоли.

Технические характеристики Samsung QN90D:

Размер экрана: 85 дюймов

Тип панели: Neo QLED

Частота обновления: 120 Гц

Разрешение: 4K

HDR: Neo Quantum HDR+

Аудио: Dolby Atmos, Object Tracking Sound+

Голосовое управление: Alexa, Bixby Hey Google

Sony X90L: лучшее соотношение цены и качества

Телевизор с большим экраном не обязательно должен стоить целое состояние, чтобы обеспечить отличное изображение и звук. Низкая цена не значит, что придется жертвовать дополнительными функциями. Sony X90L предлагает частоту обновления 120 Гц для потокового просмотра фильмов и шоу, а также консольных игр с разрешением 4K. А если у вас есть PlayStation 5, вы можете использовать фирменную технологию VRR от Sony для более плавного и динамичного игрового процесса.

ТВ-панель Sony X90L Фото: Future

Sony X90L удивил тестировщиков точностью цветопередачи и яркостью, предлагаемыми мини-светодиодной панелью. Они также отметили плавное масштабирование контента 1080p и 720p до 4K, что позволяет наслаждаться старыми фильмами в лучшем качестве изображения.

Технические характеристики Sony X90L:

Размер экрана: 85 дюймов

Тип панели: светодиодная

Частота обновления: 120 Гц

Разрешение: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудио: Sony Acoustic Multi-Audio

Голосовое управление: Alexa, Hey Google

LG G4 OLED: лучшая картинка

Если качество изображения является самым важным фактором при решении обновить телевизор, обратите внимание на LG G4 OLED. Эта модель имеет одни из лучших изображений и точность цветопередачи, которые может обеспечить OLED-панель, способная воспроизводить более 8,3 млн цветов. Телевизор также поддерживает Dolby Vision HDR и имеет специальный режим изображения Filmmaker, что улучшает детализацию.

Телевизор LG G4 OLED Фото: cnet.com

Обновленный процессор Alpha 11 использует ИИ и машинное обучение для масштабирования контента ниже 4K, автоматически повышая яркость и четкость. Геймерам понравится поддержка как G-Sync, так и FreeSync Premium VRR для предотвращения дрожания экрана. Благодаря поддержке AirPlay и Chromecast вы можете делиться видео, фотографиями и музыкой со своих мобильных устройств, чтобы развлекать семью и друзей.

Технические характеристики LG G4 OLED:

Размер экрана: 83 дюйма

Тип панели: OLED

Частота обновления: 120 Гц

Разрешение: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудио: Dolby Atmos

Голосовое управление: Alexa, Hey Google

Hisense U8N: лучший телевизор для игр

Благодаря частоте обновления 144 Гц и поддержке AMD FreeSync Premium Pro VRR размытость изображения и разрывы изображения практически отсутствуют. Данная модель также поддерживает Dolby Vision и Dolby Atmos для четкой детализации и виртуального объемного звука без гарнитуры.

Телевизор Hisense U8N Фото: Reviewed / Timothy Renzi

Мини-светодиодная панель способна воспроизводить яркие, смелые цвета, которые оживляют практически любую игру, а поддержка приложения PlayStation Remote Play дает доступ к цифровой библиотеке игр PS5 в любой точке мира с доступом в Интернет.

Технические характеристики Hisense U8N:

Размер экрана: 85 дюймов

Тип панели: Mini LED

Частота обновления: 144 Гц

Разрешение: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудио: Dolby Atmos

Голосовое управление: Alexa, Hey Google

TCL QM8: лучшая ТВ-панель для ярко освещенных помещений

Если вы смотрите телевизор в ярко освещенной комнате, то TCL QM8 должен вам подойти. Этот телевизор справляется со светом лучше, чем любой другой, который был на тестах. С пиковой яркостью 2000 нит детали и цвета четкие независимо от окружения. Он имеет высокую частоту обновления 144 Гц и разрешение 4K для чистого, плавного изображения, а с поддержкой Dolby Vision HDR вы получите лучшую детализацию и контрастность, чтобы сделать цвета яркими.

Телевизор TCL QM8 Фото: TCL

TCL QM8 располагает функцией Game Accelerator 240, которая повышает частоту обновления экрана до 240 Гц, снижая разрешение до 1080p. Тестировщики выделили автоматическую регулировку громкости, выравнивающую звук в фильмах и шоу, чтобы уменьшить внезапное повышение звука, например, когда на видео демонстрируются взрывы.

Технические характеристики TCL QM8:

Размер экрана: 85 дюймов

Тип панели: QLED

Частота обновления: 144 Гц

Разрешение: 4K

HDR: Dolby Vision

Аудио: Dolby Atmos

Голосовое управление: Alexa, Hey Google

Ранее мы писали, почему cтоит отказаться от Wi-Fi в пользу кабеля, когда речь заходит о подключении телевизора. Большинство людей используют Wi-Fi для подключения телевизора к интернету, но кабель и разъем Ethernet значительно повышают качество работы.