Лучшие телевизоры с экраном 85 дюймов: модели от Samsung, Sony, TCL, LG, Hisense (фото)
Тестировщики выделили такие модели, как Samsung QN90D, Sony X90L, TCL QM8, LG G4 OLED, Hisense U8N. Именно эти ТВ-панели они признали лучшими в различных категориях.
Samsung QN90D был назван лучшим 85-дюймовым телевизором с поддержкой звука с отслеживанием объектов, облачных игровых приложений для консолей, частотой обновления 144 Гц и улучшенным качеством изображения. Однако если вы ищете бюджетный вариант или модель для ярко освещенных помещений, можно выбрать из списка другую понравившуюся ТВ-панель, пишет издание ZDNET.
Samsung QN90D: лучший 85-дюймовый телевизор в целом
Samsung QN90D — отличный выбор для любой гостиной или домашнего кинотеатра. Благодаря частоте обновления 120 Гц вы получите более плавные кадры при просмотре динамичных шоу и фильмов, а также в спортивных трансляций. Он поддерживает как виртуальный объемный звук Dolby Atmos, так и собственную технологию отслеживания звука Samsung, которая обеспечивает более захватывающий зрительский опыт.
Благодаря поддержке AMD FreeSync Premium Pro VRR любой геймплей будет идти плавно и без задержек. Специальная игровая панель управления даст доступ к облачным игровым сервисам, таким как Xbox GamePass и Nvidia GeForce Now, чтобы вы могли играть в любимые игры без консоли.
Технические характеристики Samsung QN90D:
- Размер экрана: 85 дюймов
- Тип панели: Neo QLED
- Частота обновления: 120 Гц
- Разрешение: 4K
- HDR: Neo Quantum HDR+
- Аудио: Dolby Atmos, Object Tracking Sound+
- Голосовое управление: Alexa, Bixby Hey Google
Sony X90L: лучшее соотношение цены и качества
Телевизор с большим экраном не обязательно должен стоить целое состояние, чтобы обеспечить отличное изображение и звук. Низкая цена не значит, что придется жертвовать дополнительными функциями. Sony X90L предлагает частоту обновления 120 Гц для потокового просмотра фильмов и шоу, а также консольных игр с разрешением 4K. А если у вас есть PlayStation 5, вы можете использовать фирменную технологию VRR от Sony для более плавного и динамичного игрового процесса.
Sony X90L удивил тестировщиков точностью цветопередачи и яркостью, предлагаемыми мини-светодиодной панелью. Они также отметили плавное масштабирование контента 1080p и 720p до 4K, что позволяет наслаждаться старыми фильмами в лучшем качестве изображения.
Технические характеристики Sony X90L:
- Размер экрана: 85 дюймов
- Тип панели: светодиодная
- Частота обновления: 120 Гц
- Разрешение: 4K
- HDR: Dolby Vision
- Аудио: Sony Acoustic Multi-Audio
- Голосовое управление: Alexa, Hey Google
LG G4 OLED: лучшая картинка
Если качество изображения является самым важным фактором при решении обновить телевизор, обратите внимание на LG G4 OLED. Эта модель имеет одни из лучших изображений и точность цветопередачи, которые может обеспечить OLED-панель, способная воспроизводить более 8,3 млн цветов. Телевизор также поддерживает Dolby Vision HDR и имеет специальный режим изображения Filmmaker, что улучшает детализацию.
Обновленный процессор Alpha 11 использует ИИ и машинное обучение для масштабирования контента ниже 4K, автоматически повышая яркость и четкость. Геймерам понравится поддержка как G-Sync, так и FreeSync Premium VRR для предотвращения дрожания экрана. Благодаря поддержке AirPlay и Chromecast вы можете делиться видео, фотографиями и музыкой со своих мобильных устройств, чтобы развлекать семью и друзей.
Технические характеристики LG G4 OLED:
- Размер экрана: 83 дюйма
- Тип панели: OLED
- Частота обновления: 120 Гц
- Разрешение: 4K
- HDR: Dolby Vision
- Аудио: Dolby Atmos
- Голосовое управление: Alexa, Hey Google
Hisense U8N: лучший телевизор для игр
Благодаря частоте обновления 144 Гц и поддержке AMD FreeSync Premium Pro VRR размытость изображения и разрывы изображения практически отсутствуют. Данная модель также поддерживает Dolby Vision и Dolby Atmos для четкой детализации и виртуального объемного звука без гарнитуры.
Мини-светодиодная панель способна воспроизводить яркие, смелые цвета, которые оживляют практически любую игру, а поддержка приложения PlayStation Remote Play дает доступ к цифровой библиотеке игр PS5 в любой точке мира с доступом в Интернет.
Технические характеристики Hisense U8N:
- Размер экрана: 85 дюймов
- Тип панели: Mini LED
- Частота обновления: 144 Гц
- Разрешение: 4K
- HDR: Dolby Vision
- Аудио: Dolby Atmos
- Голосовое управление: Alexa, Hey Google
TCL QM8: лучшая ТВ-панель для ярко освещенных помещений
Если вы смотрите телевизор в ярко освещенной комнате, то TCL QM8 должен вам подойти. Этот телевизор справляется со светом лучше, чем любой другой, который был на тестах. С пиковой яркостью 2000 нит детали и цвета четкие независимо от окружения. Он имеет высокую частоту обновления 144 Гц и разрешение 4K для чистого, плавного изображения, а с поддержкой Dolby Vision HDR вы получите лучшую детализацию и контрастность, чтобы сделать цвета яркими.
TCL QM8 располагает функцией Game Accelerator 240, которая повышает частоту обновления экрана до 240 Гц, снижая разрешение до 1080p. Тестировщики выделили автоматическую регулировку громкости, выравнивающую звук в фильмах и шоу, чтобы уменьшить внезапное повышение звука, например, когда на видео демонстрируются взрывы.
Технические характеристики TCL QM8:
- Размер экрана: 85 дюймов
- Тип панели: QLED
- Частота обновления: 144 Гц
- Разрешение: 4K
- HDR: Dolby Vision
- Аудио: Dolby Atmos
- Голосовое управление: Alexa, Hey Google
Ранее мы писали, почему cтоит отказаться от Wi-Fi в пользу кабеля, когда речь заходит о подключении телевизора. Большинство людей используют Wi-Fi для подключения телевизора к интернету, но кабель и разъем Ethernet значительно повышают качество работы.