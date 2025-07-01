Телевизор заработает лучше с Ethernet: почему cтоит отказаться от Wi-Fi в пользу кабеля

Большинство людей используют Wi-Fi для подключения телевизора к интернету, но кабель и разъем Ethernet значительно повышают качество работы.

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Они обеспечивают Smart TV более стабильное соединение, меньшую задержку сигнала, большую скорость потоковой передачи данных и отсутствие пароля. Издание Make use of подробно рассказало о преимуществах Ethernet перед Wi-Fi.

Стабильное соединение

Одним из самых больших улучшений, которые автор ощутил после подключения своего смарт-телевизора к интернету через разъем Ethernet, стало значительно более стабильное соединение. В случае с Wi-Fi даже при высокой скорости передачи данных при просмотре потоковых видео и онлайн-трансляции могут возникать паузы, связанные с буферизацией или обрывами потоков.

Особенно это заметно с контентом с высокой пропускной способностью, например, роликами в 4K и с технологией Dolby Vision. Паузы случаются не так уж часто, но всегда заметны и раздражают.

Wi-Fi использует общие полосы частот, что делает его уязвимым к помехам от микроволн, устройств с питанием от Bluetooth и соседних сетей Wi-Fi. Например, соединение может прерываться, если во время просмотра сериала разогревать ужин в микроволновой печке рядом с роутером.

Ethernet лучше, поскольку он использует прямое физическое кабельное соединение, которое почти невосприимчиво к помехам, не только от других беспроводных устройств, но и от физических препятствий, таких как стены и погодные условия.

Разъем Ethernet есть на каждом телевизоре Smart TV Фото: Make of use

Меньшая задержка

Между отправкой и получением данных всегда есть небольшая пауза, и она играет большую роль при просмотре контента, особенно спортивных мероприятий в прямом эфире, таких как футбольные матчи или гонки "Формулы-1". При использовании Wi-Fi задержка может быть выше или менее стабильной, что негативно влияет на прямые трансляции.

Иногда после нажатия на кнопку приходится ждать несколько секунд, прежде чем видео начинает воспроизводиться, а временами оно может зависать, вынуждая перезагружать страницу. Протокол Wi-Fi предусматривает процессы, увеличивающие задержку к передаче данных, такие как шифрование, аутентификация и предотвращение коллизий. По отдельности они могут показаться незначительными, но вместе значительно задерживают передачу сигнала.

При подключении телевизора к маршрутизатору через кабель Ethernet потоковая передача становится намного плавнее, поскольку задержка почти исчезает. Благодаря этому видео воспроизводятся практически мгновенно, если позволяет скорость соединения, перемотка тоже происходит гораздо быстрее, а интерфейс становится более отзывчивым в целом.

Телевизор смотреть приятнее при подключении к интернету через Ethernet Фото: Скриншот

Повышение скорости потоковой передачи

Wi-Fi может обеспечить высокую работы потоковых сервисов, например стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) достигает максимальной скорости передачи данных 9,6 Гбит/с, а более новый Wi-Fi 7 работают в разы быстрее. Однако даже они не могут конкурировать с Ethernet, поскольку на скорость беспроводного соединения влияют разные факторы, включая силу сигнала, расстояние от маршрутизатора, перегрузку сети, физические препятствия и помехи от других устройств.

При переходе на Ethernet видео можно смотреть от начала до конца с постоянным качеством без колебания разрешения. Конечно, у Ethernet есть ограничения по расстоянию, ведь чем длиннее кабель, тем выше сопротивление и ниже скорость. Проблем не возникает, если маршрутизатор и телевизор находятся недалеко друг от друга. В противном случае помогут адаптеры Powerline или адаптеры Multimedia over Coax (MoCA) могут обеспечить производительность, подобную Ethernet, используя электрическую или коаксиальную проводку дома.

Никаких паролей

На телевизоре неудобно набирать текст, используя стандартную экранную клавиатуру, и при подключении к новой сети Wi-Fi приходится мучиться с вводом пароля, особенно если он сложный и включает в себя буквы разного регистра или специальные символы. В случае с Ethernet таких проблем нет, нужно просто подключить кабель.

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