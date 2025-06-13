Лучшие OLED-телевизоры в 2025 году по результатам тестов: яркость, качество, цены (видео)

Исследователи из США протестировали множество моделей телевизоров c OLED-панелями и определила самые качественные модели для разных бюджетов и образа жизни.

Related video

OLED-телевизоры предлагают идеальный уровень черного управление светом каждого пикселя, у них часто очень хорошая цветовая яркость и отличный угол обзора. Однако стоят они довольно дорого, поэтому важно не ошибиться с выбором. Издание Tom's Guide разместило новый рейтинг лучших моделей, которые можно купить в 2025 году.

LG C5 OLED: лучший OLED-телевизор в мире

Эксперты рекомендуют телевизор LG C5 2025 года выпуска Фото: Скриншот

Модель вышла на рынок в марте 2025 года и является почти идеальным. LG C5 отлично передает черный цвет и обладает яркостью выше среднего, а это традиционный недостаток OLED по сравнению с другими технологиями. Раньше пришлось бы купить более дорогой телевизор QD-OLED, чтобы получить такой же уровень производительности.

Новый дизайн экрана устраняет большинство отражений. Телевизор также включает все функции, которые только могут понадобиться для видеоигр, в том числе 4 порта HDMI 2.1 и частоту обновления до 144 Гц. В качестве бонуса — высокое качество звука.

С другой стороны, модель все еще новая и достаточно дорогая (от 38 455 грн за 42 дюйма), что является весомым поводом рассмотреть телевизор постарше и подешевле, такой как LG B4. Эксперты ожидают, что первые скидки на LG C5 появятся не раньше июля или августа.

Недостатками модели также считают нестандартный пульт управления, который подойдет не всем, отсутствие тюнера ATSC 3.0 и поддержки HDR10+.

LG B4 OLED: лучший баланс цены и качества

OLED-телевизор начального уровня от LG 2024 года, который стоит дешевле большинства других за такое же качество. Он предлагает отличный компромисс — приятное изображение по самой низкой цене среди всех OLED (от 33 700 грн за 55 дюймов).

Во время тестов LG B4 отличился прекрасной обработкой изображений, особенно обработкой движения. Динамичные боевики и спортивные состязания выглядели особенно хорошо. Для видеоигр предусмотрены четыре порта HDMI 2.1.

Также стоит отметить, что в режиме Filmmaker от LG B4 обеспечивает фантастическую точность цветопередачи "из коробки". Это еще один способ, которым B4 предлагает многие из тех же преимуществ, что и более дорогие OLED.

Казалось бы, зачем тогда рассматривать LG С5? LG B4 заметно уступает по яркости и цветопередаче, а также создает блики при сильном освещении. Такие жертвы кажутся вполне оправданными.

LG G4 OLED: лучший телевизор LG

Если отбросить вопрос цены, то LG G4 OLED превосходит даже LG С5 OLED. Модель оснащена улучшенной версией WOLED с технологией Micro Lens Array 2-го поколения, которая обеспечивает лучшую яркость среди всех телевизоров бренда, притом безопасно для панели в течение длительного времени.

Во время тестов LG G4 OLED достиг пиковой яркости почти 1500 нит, сохраняя при этом точность цветопередачи 1,4041. По этим показателям устройство превосходит любой другой OLED-телевизор. Их дополняет низкая задержка ввода (9,2 мc), что позволяет идеально воспроизводить фильмы кинематографического качества, так и видеоигры.

За такое качество придется заплатить в Украине от 48 600 грн за 55 дюймов. При этом обозреватели отмечают среднее качество звука встроенных динамиков, отсутствие HDR10+ и тюнера ATSC 3.0.

Samsung S95F QD-OLED — лучший телевизор OLED от Samsung

Линейка QD-OLED от Samsung продолжает совершенствоваться из года в год, и S95F в настоящее время является лучшим OLED-телевизором, который когда-либо производил южнокорейский производитель электроники. За такую роскошь придется заплатить как минимум 94 370 грн (65 дюймов).

Модель 2025 года предлагает более высокую пиковую яркость, сохраняя при этом прошлогодний революционный антибликовый матовый экран. Samsung решила не использовать свой новый Wireless OneConnect Box на Samsung S95F OLED, но это, похоже, хорошее решение. В ходе нашего тестирования мы обнаружили, что беспроводная версия на самом деле вносит несколько миллисекунд задержки, что ухудшает ситуацию для геймеров.

Однако не обошлось без недостатков. Samsung по-прежнему отказывается платить лицензионные сборы за функции Dolby Vision, а без них фильмы воспроизводятся не совсем так, как задумали создатели. Новейшая версия процессора Tizen слишком сильно опирается на масштабирование с помощью ИИ, что повышает насыщенность цвета и резкость, но сильно отличает цветокоррекцию фильмов от оригинальных.

Sony Bravia 8 OLED — лучший телевизор OLED Sony

В лабораторных тестах Sony Bravia 8 показал приличные результаты, достигнув 815 нит в HDR и 287 в SDR. Это не так хорошо, как у конкурентов, но большой шаг вперед по сравнению со старой Sony A80L 2023 года. В целом у телевизора высокое качество изображения, мощный интеллектуальный интерфейс Google TV, продуманный пульт дистанционного управления, есть тюнер ATSC 3.0. Стоит такое устройство в Украине от 63 500 грн.

Однако поклонникам бренда не стоит спешить, ведь недавно производитель анонсировал Sony Bravia 8 II OLED, обещая еще большую производительность в режиме HDR. Даже если новинка обгонит первое поколение и станет лучшей моделью в арсенале Sony, оригинал все равно останется весьма достойным OLED-телевизором на ближайшие несколько лет благодаря всем великолепным технологиям обработки изображений.

Panasonic Z95A — лучший телевизор OLED Panasonic

Panasonic выпустила модель, которая может посоперничать с лучшими OLED-телевизорами от LG, хотя ее не так хорошо рекламируют. Она использует технологию панелей META Gen 2 MLA от LG Display.

Panasonic Z95A поддерживает Dolby Vision и HDR10+, чем превосходит многих конкурентов. Яркость HDR в 2012 нит позволит не беспокоиться о бликах из-за солнца или люстры.

С точки зрения производительности, Z95A — это мощный SDR-дисплей, делающий все формы развлечений яркими. Его низкий показатель Delta-E 2,33 делает его идеальным для красочного контента, но еще более впечатляющим является его яркость 1625 нит в SDR.

Единственный существенный недостаток Panasonic Z95A заключается в том, что он поставляется только в одном размере, 65 дюймов, и стоит дорого — без малого 2000$. В Украине его пока не продают, и весьма сомнительно, что завезут в будущем.

Ранее писали о телевизорах, которые лучше всего работают при ярком освещении. Такие модели предлагают Samsung, TCL и Hisense.