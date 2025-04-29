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Диджитал

Топ-3 телевизора, которые показывают отличную картинку при ярком освещении (фото, видео)

Телевизор Samsung S95D
Фото: Steven Cohen/Business Insider | Телевизор Samsung S95D в гостиной

Эксперты протестировали некоторые модели ТВ-панелей, которые имеют достаточно яркий и контрастный экран. В итоге, они выбрали тройку лидеров: Samsung S95D, TCL QM8 (2024), Hisense U8N.

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Об этом пишет издание cnet.com.

Телевизор Samsung S95D

Если вы ищете телевизор, который лучше всего работает в ярко освещенной комнате, матовая отделка Samsung S95D не только уменьшает отражения, она фактически устраняет их, улучшая качество изображения больше, чем любой OLED-телевизор, с которым его сравнивали специалисты.

Все привыкли, что некоторые модели ЖК-телевизоров имеют матовые экраны, но теперь они доступны и для устройств, созданных по технологии OLED, которая всегда обеспечивала наилучшее изображение.

Обзор на Samsung S95D

"Качество изображения с глубоким черным и насыщенными цветами, и оно было ничуть не хуже других OLED-телевизоров, включая новый LG G5 для большинства контента", — подчеркнули тестировщики.

Матовая отделка действительно работает, уменьшая окна и другие блики до более тусклых пятен вместо сверхярких, зеркальных отвлекающих факторов.

Телевизор Samsung S95D Fullscreen
Телевизор Samsung S95D
Фото: Samsung

S95D имеет внешний корпус, что делает возможным хранение HDMI-проводов и шнура питания вне поля зрения.

Благодаря универсальному матовому экрану и потрясающему общему изображению Samsung S95D обеспечивает лучшее качество изображения среди всех протестированных телевизоров, превосходя G4 и прошлогоднего победителя G3, а также любой другой телевизор без OLED-матрицы.

Недостатки: он стоит намного дороже других телевизоров, отметили эксперты.

ТВ-панель TCL QM8 (2024)

TCL возглавил список лучших телевизоров CNET за последние несколько лет, а QM8 в сравнительных тестах очутился бок о бок с такими моделями, как Roku Pro и Hisense U8 TCL. Он выделялся превосходными яркостью и цветопередачей — и все это при сохранении хорошей контрастности: сочетание, которого другие телевизоры не достигли, имея такую же цену.

ТВ-панель TCL QM8 (2024) Fullscreen
ТВ-панель TCL QM8 (2024)
Фото: pcmag.com

Ключ к качеству изображения — технология mini-LED и хорошо реализованное локальное затемнение полного массива, указывают эксперты.

Видеообзор работы TCL QM8 (2024)

ТВ-панель также имеет элегантный дизайн с подставкой и операционную систему Google TV.

Помимо немного более медленного игрового времени отклика — примерно на 1 мс медленнее, чем у большинства, и на 4 мс медленнее, чем у лучших — главный недостаток TCL QM8 заключается в том, что он доступен только в больших размерах (65 дюймов и более), заключили специалисты.

Телевизор Hisense U8N

Если ищете телевизор для небольшого пространства, например, для спальни, то вполне подойдет Hisense U8N. Тестировщики сравнили его с TCL QM8, и хотя качество изображения TCL им понравилось больше, U8N не слишком-то уступал конкуренту. Самое главное, Hisense выпускается в размере 55 дюймов, подчеркнули эксперты.

Как работает Hisense U8N

И Hisense, и TCL предлагают превосходное качество изображения и доступные цены благодаря подсветке mini-LED и локальному затемнению Full-ray, а также схожие игровые функции и операционную систему Google TV.

Между тем, Hisense стоит на сотни долларов меньше, чем пришлось бы заплатить за аналогичное качество изображения от более известного бренда.

Телевизор Hisense U8N Fullscreen
Телевизор Hisense U8N
Фото: Reviewed / Timothy Renzi

Ранее мы писали, что смарт-телевизоры "шпионят" за владельцами. Большинство современных телевизоров имеют встроенные микрофоны, трекеры, доступ в интернет, камеры и функцию голосовых команд. Эти технологии могут использоваться для доступа к личной жизни пользователя без его ведома.

Также сообщали, что о телевизорах OLED можно забыть. Лазерный проектор Hisense L9Q может успешно заменить телевизор в гостиной благодаря большому размеру изображения и высокой контрастности.