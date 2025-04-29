Топ-3 телевизора, которые показывают отличную картинку при ярком освещении (фото, видео)

Эксперты протестировали некоторые модели ТВ-панелей, которые имеют достаточно яркий и контрастный экран. В итоге, они выбрали тройку лидеров: Samsung S95D, TCL QM8 (2024), Hisense U8N.

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Об этом пишет издание cnet.com.

Телевизор Samsung S95D

Если вы ищете телевизор, который лучше всего работает в ярко освещенной комнате, матовая отделка Samsung S95D не только уменьшает отражения, она фактически устраняет их, улучшая качество изображения больше, чем любой OLED-телевизор, с которым его сравнивали специалисты.

Все привыкли, что некоторые модели ЖК-телевизоров имеют матовые экраны, но теперь они доступны и для устройств, созданных по технологии OLED, которая всегда обеспечивала наилучшее изображение.

Обзор на Samsung S95D

"Качество изображения с глубоким черным и насыщенными цветами, и оно было ничуть не хуже других OLED-телевизоров, включая новый LG G5 для большинства контента", — подчеркнули тестировщики.

Матовая отделка действительно работает, уменьшая окна и другие блики до более тусклых пятен вместо сверхярких, зеркальных отвлекающих факторов.

Телевизор Samsung S95D Фото: Samsung

S95D имеет внешний корпус, что делает возможным хранение HDMI-проводов и шнура питания вне поля зрения.

Благодаря универсальному матовому экрану и потрясающему общему изображению Samsung S95D обеспечивает лучшее качество изображения среди всех протестированных телевизоров, превосходя G4 и прошлогоднего победителя G3, а также любой другой телевизор без OLED-матрицы.

Недостатки: он стоит намного дороже других телевизоров, отметили эксперты.

ТВ-панель TCL QM8 (2024)

TCL возглавил список лучших телевизоров CNET за последние несколько лет, а QM8 в сравнительных тестах очутился бок о бок с такими моделями, как Roku Pro и Hisense U8 TCL. Он выделялся превосходными яркостью и цветопередачей — и все это при сохранении хорошей контрастности: сочетание, которого другие телевизоры не достигли, имея такую же цену.

ТВ-панель TCL QM8 (2024) Фото: pcmag.com

Ключ к качеству изображения — технология mini-LED и хорошо реализованное локальное затемнение полного массива, указывают эксперты.

Видеообзор работы TCL QM8 (2024)

ТВ-панель также имеет элегантный дизайн с подставкой и операционную систему Google TV.

Помимо немного более медленного игрового времени отклика — примерно на 1 мс медленнее, чем у большинства, и на 4 мс медленнее, чем у лучших — главный недостаток TCL QM8 заключается в том, что он доступен только в больших размерах (65 дюймов и более), заключили специалисты.

Телевизор Hisense U8N

Если ищете телевизор для небольшого пространства, например, для спальни, то вполне подойдет Hisense U8N. Тестировщики сравнили его с TCL QM8, и хотя качество изображения TCL им понравилось больше, U8N не слишком-то уступал конкуренту. Самое главное, Hisense выпускается в размере 55 дюймов, подчеркнули эксперты.

Как работает Hisense U8N

И Hisense, и TCL предлагают превосходное качество изображения и доступные цены благодаря подсветке mini-LED и локальному затемнению Full-ray, а также схожие игровые функции и операционную систему Google TV.

Между тем, Hisense стоит на сотни долларов меньше, чем пришлось бы заплатить за аналогичное качество изображения от более известного бренда.

Телевизор Hisense U8N Фото: Reviewed / Timothy Renzi

Ранее мы писали, что смарт-телевизоры "шпионят" за владельцами. Большинство современных телевизоров имеют встроенные микрофоны, трекеры, доступ в интернет, камеры и функцию голосовых команд. Эти технологии могут использоваться для доступа к личной жизни пользователя без его ведома.

Также сообщали, что о телевизорах OLED можно забыть. Лазерный проектор Hisense L9Q может успешно заменить телевизор в гостиной благодаря большому размеру изображения и высокой контрастности.