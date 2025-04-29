Топ 3 телевізори, які показують чудову картинку за яскравого освітлення (фото, відео)

Експерти протестували деякі моделі ТВ-панелей, які мають досить яскравий і контрастний екран. У підсумку, вони вибрали трійку лідерів: Samsung S95D, TCL QM8 (2024), Hisense U8N.

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Про це пише видання cnet.com.

Телевізор Samsung S95D

Якщо ви шукаєте телевізор, який найкраще працює в яскраво освітленій кімнаті, матове оздоблення Samsung S95D не лише зменшує віддзеркалення, воно фактично усуває їх, покращуючи якість зображення більше, ніж будь-який OLED-телевізор, з яким його порівнювали фахівці.

Усі звикли, що деякі моделі РК-телевізорів мають матові екрани, але тепер вони доступні і для пристроїв, створених за технологією OLED, яка завжди забезпечувала найкраще зображення.

Огляд на Samsung S95D

"Якість зображення з глибоким чорним і насиченими кольорами, і вона була анітрохи не гіршою за інші OLED-телевізори, включно з новим LG G5 для більшості контенту", — підкреслили тестувальники.

Матова обробка дійсно працює, зменшуючи вікна та інші відблиски до більш тьмяних плям замість надяскравих, дзеркальних відволікаючих чинників.

Телевізор Samsung S95D Фото: Samsung

S95D має зовнішній корпус, що уможливлює зберігання HDMI-проводів і шнура живлення поза увагою.

Завдяки універсальному матовому екрану і приголомшливому загальному зображенню Samsung S95D забезпечує найкращу якість зображення серед усіх протестованих телевізорів, перевершуючи G4 і торішнього переможця G3, а також будь-який інший телевізор без OLED-матриці.

Недоліки: він коштує набагато дорожче за інші телевізори, зазначили експерти.

ТВ-панель TCL QM8 (2024)

TCL очолив список найкращих телевізорів CNET за останні кілька років, а QM8 у порівняльних тестах опинився пліч-о-пліч з такими моделями, як Roku Pro і Hisense U8 TCL. Він вирізнявся чудовими яскравістю та кольоропередачею — і все це при збереженні хорошої контрастності: поєднання, якого інші телевізори не досягли, маючи таку саму ціну.

ТВ-панель TCL QM8 (2024) Фото: pcmag.com

Ключ до якості зображення — технологія mini-LED і добре реалізоване локальне затемнення повного масиву, вказують експерти.

Відеоогляд роботи TCL QM8 (2024)

ТВ-панель також має елегантний дизайн з підставкою та операційну систему Google TV.

Крім трохи повільнішого ігрового часу відгуку — приблизно на 1 мс повільніше, ніж у більшості, і на 4 мс повільніше, ніж у найкращих — головний недолік TCL QM8 полягає в тому, що він доступний тільки у великих розмірах (65 дюймів і більше), підсумували фахівці.

Телевізор Hisense U8N

Якщо шукаєте телевізор для невеликого простору, наприклад, для спальні, то цілком підійде Hisense U8N. Тестувальники порівняли його з TCL QM8, і хоча якість зображення TCL їм сподобалася більше, U8N не надто поступався конкуренту. Найголовніше, Hisense випускається в розмірі 55 дюймів, підкреслили експерти.

Як працює Hisense U8N

І Hisense, і TCL пропонують чудову якість зображення і доступні ціни завдяки підсвічуванню mini-LED і локальному затемненню Full-ray, а також схожі ігрові функції та операційну систему Google TV.

Тим часом Hisense коштує на сотні доларів менше, ніж довелося б заплатити за аналогічну якість зображення від більш відомого бренду.

Телевізор Hisense U8N Фото: Reviewed / Timothy Renzi

Раніше ми писали, що смарт-телевізори "шпигують" за власниками. Більшість сучасних телевізорів мають вбудовані мікрофони, трекери, доступ в інтернет, камери та функцію голосових команд. Ці технології можуть використовуватися для доступу до особистого життя користувача без його відома.

Також повідомляли, що про телевізори OLED можна забути. Лазерний проєктор Hisense L9Q може успішно замінити телевізор у вітальні завдяки великому розміру зображення і високій контрастності.