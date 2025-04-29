Про телевізори OLED можна забути: експерт протестував лазерний проектор Hisense L9Q

Лазерний проектор Hisense L9Q може успішно замінити телевізор у вітальні завдяки великому розміру зображення та високій контрастності.

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Про це видання Tom's Guide повідомило за підсумками тестування пристрою.

Телевізори стають більшими та дешевшими, тому проекторам досить важко з ними конкурувати. Практично неможливо домогтися їхньої гарної продуктивності вдень, тому потрібно вішати щільні штори на вікна та спеціальний екран типу ALR, щоб отримати найкраще зображення.

Hisense L9Q, що прийшов на зміну торішній моделі Hisense L9H, перевершує свого попередника за контрастністю 5000:1. Він також перевершує всі найкращі телевізори, забезпечуючи площу зображення з діагоналлю до 150 дюймів.

Великою проблемою проекторів завжди була яскравість, але і в цьому випадку Hisense L9Q виявився на висоті завдяки показнику 5000 ANSI люменів. Найбільш близьким за цим параметром є Epson LS800, що володіє яскравістю 4000 ANSI люмен.

Але по-справжньому яскравим L9Q робить його проекційне співвідношення (0,18:1) — воно визначає, наскільки близько до екрана проектор має перебувати, щоб забезпечувати потрібний розмір зображення. Завдяки цьому пристрій можна розмістити досить близько до стіни, щоб звільнити більше місця в кімнаті.

Більшість проекторів мають слабкі динаміки або їх немає зовсім, але Hisense L9Q став винятком, забезпечуючи кращий звук порівняно з більшістю конкурентів. Але навіть у цьому випадку для кращого враження варто використовувати динаміки або звукові, адже отримати хороший звук "з коробки" просто фізично неможливо.

Оглядачі вважають Hisense L9Q одним із найцікавіших проєкторів 2025 року, але великим недоліком є висока ціна — $5999. Йому доводиться стикатися з жорсткою конкуренцією з боку дешевших моделей і навіть бюджетних OLED-телевізорів.

Нещодавно китайська компанія Dangbei випустила дешевий компактний проектор Dangbei N2 mini. Він забезпечує зображення з діагоналлю до 120 дюймів і роздільну здатність 1080p HD.

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