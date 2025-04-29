О телевизорах OLED можно забыть: эксперт протестировал лазерный проектор Hisense L9Q

Лазерный проектор Hisense L9Q может успешно заменить телевизор в гостинной благодаря большому размеру изображения и высокой контрастности.

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Об этом издание Tom's Guide сообщило по итогам тестирования устройства.

Телевизоры становятся больше и дешевле, поэтому проекторам довольно трудно с ними конкурировать. Практически невозможно добиться их хорошей производительности днем, поэтому нужно вешать плотные шторы на окна и специальный экран типа ALR, чтобы получить наилучшее изображение.

Hisense L9Q, пришедший на смену прошлогодней модели Hisense L9H, превосходит своего предшественника по контрастности 5000:1. Он также превосходя все лучшие телевизоры, обеспечивая площадь изображения с диагональю до 150 дюймов.

Большой проблемой проекторов всегда была яркость, но и в этом случае Hisense L9Q оказался на высоте благодаря показателю 5000 ANSI люменов. Наиболее близким по этому параметру является Epson LS800, обладающий яркостью 4000 ANSI люмен.

Но по-настоящему ярким L9Q делает его проекционное соотношение (0,18:1) — оно определяет, насколько близко к экрану проектор должен находиться, чтобы обеспечивать нужный размер изображения. Благодаря этому устройство можно разместить довольно близко к стене, чтобы освободить больше места в комнате.

У большинства проекторов слабые динамики или их нет вовсе, но Hisense L9Q стал исключением, обеспечивая лучший звук по сравнению с большинством конкурентов. Но даже в этом случае для лучшего впечатления стоит использовать динамики или звуковые, ведь получить хороший звук "из коробки" просто физически невозможно.

Обозреватели считают Hisense L9Q одним из самых интересных проекторов 2025 года, но большим недостатком является высокая цена — $5999. Ему приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией со стороны более дешевых моделей и даже бюджетных OLED-телевизоров.

Недавно китайская компания Dangbei выпустила дешевый компактный проектор Dangbei N2 mini. Он обеспечивает изображение с диагональю до 120 дюймов и разрешение 1080p HD.

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