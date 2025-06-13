Найкращі OLED-телевізори у 2025 році за результатами тестів: яскравість, якість, ціни (відео)

Дослідники зі США протестували безліч моделей телевізорів з OLED-панелями і визначили найякісніші моделі для різних бюджетів і способу життя.

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OLED-телевізори пропонують ідеальний рівень чорного управління світлом кожного пікселя, у них часто дуже хороша колірна яскравість і відмінний кут огляду. Однак коштують вони досить дорого, тому важливо не помилитися з вибором. Видання Tom's Guide розмістило новий рейтинг найкращих моделей, які можна купити у 2025 році.

LG C5 OLED: найкращий OLED-телевізор у світі

Експерти рекомендують телевізор LG C5 2025 року випуску Фото: Скриншот

Модель вийшла на ринок у березні 2025 року і є майже ідеальною. LG C5 відмінно передає чорний колір і володіє яскравістю вище середнього, а це традиційний недолік OLED в порівнянні з іншими технологіями. Раніше довелося б купити дорожчий телевізор QD-OLED, щоб отримати такий самий рівень продуктивності.

Новий дизайн екрана усуває більшість відображень. Телевізор також включає всі функції, які тільки можуть знадобитися для відеоігор, зокрема 4 порти HDMI 2.1 і частоту оновлення до 144 Гц. Як бонус — висока якість звуку.

З іншого боку, модель все ще нова і досить дорога (від 38 455 грн за 42 дюйми), що є вагомим приводом розглянути телевізор постарше і подешевше, такий як LG B4. Експерти очікують, що перші знижки на LG C5 з'являться не раніше липня або серпня.

Недоліками моделі також вважають нестандартний пульт управління, який підійде не всім, відсутність тюнера ATSC 3.0 і підтримки HDR10+.

LG B4 OLED: найкращий баланс ціни та якості

OLED-телевізор початкового рівня від LG 2024 року, який коштує дешевше за більшість інших за таку ж якість. Він пропонує чудовий компроміс — приємне зображення за найнижчою ціною серед усіх OLED (від 33 700 грн за 55 дюймів).

Під час тестів LG B4 відзначився прекрасною обробкою зображень, особливо обробкою руху. Динамічні бойовики та спортивні змагання виглядали особливо добре. Для відеоігор передбачено чотири порти HDMI 2.1.

Також варто зазначити, що в режимі Filmmaker від LG B4 забезпечує фантастичну точність передачі кольору "з коробки". Це ще один спосіб, у який B4 пропонує багато з тих самих переваг, що й дорожчі OLED.

Здавалося б, навіщо тоді розглядати LG С5? LG B4 помітно поступається за яскравістю і передачею кольору, а також створює відблиски при сильному освітленні. Такі жертви здаються цілком виправданими.

LG G4 OLED: найкращий телевізор LG

Якщо відкинути питання ціни, то LG G4 OLED перевершує навіть LG С5 OLED. Модель оснащена поліпшеною версією WOLED з технологією Micro Lens Array 2-го покоління, яка забезпечує найкращу яскравість серед усіх телевізорів бренду, притому безпечно для панелі протягом тривалого часу.

Під час тестів LG G4 OLED досяг пікової яскравості майже 1500 ніт, зберігаючи при цьому точність передачі кольору 1,4041. За цими показниками пристрій перевершує будь-який інший OLED-телевізор. Їх доповнює низька затримка введення (9,2 мс), що дає змогу ідеально відтворювати як фільми кінематографічної якості, так і відеоігри.

За таку якість доведеться заплатити в Україні від 48 600 грн за 55 дюймів. При цьому оглядачі відзначають середню якість звуку вбудованих динаміків, відсутність HDR10+ і тюнера ATSC 3.0.

Samsung S95F QD-OLED — найкращий телевізор OLED від Samsung

Лінійка QD-OLED від Samsung продовжує вдосконалюватися з року в рік, і S95F наразі є найкращим OLED-телевізором, який коли-небудь виробляв південнокорейський виробник електроніки. За таку розкіш доведеться заплатити як мінімум 94 370 грн (65 дюймів).

Модель 2025 року пропонує вищу пікову яскравість, зберігаючи при цьому минулорічний революційний антивідблисковий матовий екран. Samsung вирішила не використовувати свій новий Wireless OneConnect Box на Samsung S95F OLED, але це, схоже, гарне рішення. Під час нашого тестування ми виявили, що бездротова версія насправді вносить кілька мілісекунд затримки, що погіршує ситуацію для геймерів.

Однак не обійшлося без недоліків. Samsung, як і раніше, відмовляється платити ліцензійні збори за функції Dolby Vision, а без них фільми відтворюються не зовсім так, як задумали творці. Новітня версія процесора Tizen занадто сильно спирається на масштабування за допомогою ШІ, що підвищує насиченість кольору і різкість, але сильно відрізняє кольорокорекцію фільмів від оригінальних.

Sony Bravia 8 OLED — найкращий телевізор OLED Sony

У лабораторних тестах Sony Bravia 8 показав пристойні результати, досягнувши 815 ніт у HDR і 287 у SDR. Це не так добре, як у конкурентів, але великий крок уперед порівняно зі старою Sony A80L 2023 року. Загалом телевізор має високу якість зображення, потужний інтелектуальний інтерфейс Google TV, продуманий пульт дистанційного керування, є тюнер ATSC 3.0. Коштує такий пристрій в Україні від 63 500 грн.

Однак шанувальникам бренду не варто поспішати, адже нещодавно виробник анонсував Sony Bravia 8 II OLED, обіцяючи ще більшу продуктивність у режимі HDR. Навіть якщо новинка обжене перше покоління і стане найкращою моделлю в арсеналі Sony, оригінал все одно залишиться вельми гідним OLED-телевізором на найближчі кілька років завдяки всім чудовим технологіям обробки зображень.

Panasonic Z95A — найкращий телевізор OLED Panasonic

Panasonic випустила модель, яка може позмагатися з найкращими OLED-телевізорами від LG, хоча її не так добре рекламують. Вона використовує технологію панелей META Gen 2 MLA від LG Display.

Panasonic Z95A підтримує Dolby Vision і HDR10+, чим перевершує багатьох конкурентів. Яскравість HDR у 2012 ніт дасть змогу не турбуватися про відблиски через сонце або люстру.

З точки зору продуктивності, Z95A — це потужний SDR-дисплей, що робить усі форми розваг яскравими. Його низький показник Delta-E 2,33 робить його ідеальним для барвистого контенту, але ще більш вражаючим є його яскравість 1625 ніт в SDR.

Єдиний істотний недолік Panasonic Z95A полягає в тому, що він поставляється тільки в одному розмірі, 65 дюймів, і коштує дорого — без малого 2000$. В Україні його поки не продають, і вельми сумнівно, що завезуть у майбутньому.

Раніше писали про телевізори, які найкраще працюють при яскравому освітленні. Такі моделі пропонують Samsung, TCL і Hisense.