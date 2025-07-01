Телевізор запрацює краще з Ethernet: чому варто відмовитися від Wi-Fi на користь кабелю

Більшість людей використовують Wi-Fi для під'єднання телевізора до інтернету, але кабель і роз'єм Ethernet значно підвищують якість роботи.

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Вони забезпечують Smart TV більш стабільне з'єднання, меншу затримку сигналу, більшу швидкість потокового передавання даних і відсутність пароля. Видання Make use of докладно розповіло про переваги Ethernet перед Wi-Fi.

Стабільне з'єднання

Одним з найбільших поліпшень, які автор відчув після підключення свого смарт-телевізора до інтернету через роз'єм Ethernet, стало значно стабільніше з'єднання. У випадку з Wi-Fi навіть при високій швидкості передачі даних при перегляді потокових відео та онлайн-трансляції можуть виникати паузи, пов'язані з буферизацією або обривами потоків.

Особливо це помітно з контентом з високою пропускною спроможністю, наприклад, роликами в 4K і з технологією Dolby Vision. Паузи трапляються не так уже й часто, але завжди помітні і дратують.

Wi-Fi використовує загальні смуги частот, що робить його вразливим до перешкод від мікрохвиль, пристроїв із живленням від Bluetooth і сусідніх мереж Wi-Fi. Наприклад, з'єднання може перериватися, якщо під час перегляду серіалу розігрівати вечерю в мікрохвильовій печі поруч із роутером.

Ethernet кращий, оскільки він використовує пряме фізичне кабельне з'єднання, яке майже несприйнятливе до перешкод, не тільки від інших бездротових пристроїв, а й від фізичних перешкод, як-от стіни та погодні умови.

Роз'єм Ethernet є на кожному телевізорі Smart TV Фото: Make of use

Менша затримка

Між надсиланням і отриманням даних завжди є невелика пауза, і вона відіграє велику роль під час перегляду контенту, особливо спортивних заходів у прямому ефірі, як-от футбольні матчі або перегони "Формули-1". Під час використання Wi-Fi затримка може бути вищою або менш стабільною, що негативно впливає на прямі трансляції.

Іноді після натискання на кнопку доводиться чекати кілька секунд, перш ніж відео починає відтворюватися, а часом воно може зависати, змушуючи перезавантажувати сторінку. Протокол Wi-Fi передбачає процеси, що збільшують затримку до передавання даних, як-от шифрування, автентифікація та запобігання колізіям. Окремо вони можуть здатися незначними, але разом значно затримують передачу сигналу.

При підключенні телевізора до маршрутизатора через кабель Ethernet потокова передача стає набагато плавнішою, оскільки затримка майже зникає. Завдяки цьому відео відтворюються практично миттєво, якщо дає змогу швидкість з'єднання, перемотування теж відбувається набагато швидше, а інтерфейс стає більш чуйним загалом.

Телевізор дивитися приємніше при підключенні до інтернету через Ethernet Фото: Скриншот

Підвищення швидкості потокового передавання

Wi-Fi може забезпечити високу роботи потокових сервісів, наприклад стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) досягає максимальної швидкості передачі даних 9,6 Гбіт/с, а новіший Wi-Fi 7 працюють у рази швидше. Однак навіть вони не можуть конкурувати з Ethernet, оскільки на швидкість бездротового з'єднання впливають різні чинники, включно з силою сигналу, відстанню від маршрутизатора, перевантаженням мережі, фізичними перешкодами та перешкодами від інших пристроїв.

При переході на Ethernet відео можна дивитися від початку до кінця з постійною якістю без коливання роздільної здатності. Звісно, у Ethernet є обмеження за відстанню, адже що довший кабель, то вищий опір і нижча швидкість. Проблем не виникає, якщо маршрутизатор і телевізор розташовані недалеко один від одного. В іншому разі допоможуть адаптери Powerline або адаптери Multimedia over Coax (MoCA), які можуть забезпечити продуктивність, подібну до Ethernet, використовуючи електричну або коаксіальну проводку будинку.

Ніяких паролів

На телевізорі незручно набирати текст, використовуючи стандартну екранну клавіатуру, і під час під'єднання до нової мережі Wi-Fi доводиться мучитися з уведенням пароля, особливо якщо він складний і містить літери різного регістру або спеціальні символи. У випадку з Ethernet таких проблем немає, потрібно просто підключити кабель.

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