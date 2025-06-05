5 простих трюків зроблять зображення якіснішим на будь-якому телевізорі

Трохи змінивши основні налаштування телевізора, ви можете отримати чіткіші зображення і загалом поліпшити якість перегляду.

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Про це пише видання zdnet.com.

Є способи оптимізувати якість перегляду на будь-якому телевізорі - хоч новому, хоч старому. Експерти вирішили розповісти про деякі ключові фактори, що визначають роботу телевізора, і про те, що ви можете зробити, щоб він показував картинку ще краще.

1. Зменшіть різкість

Всупереч поширеній думці, налаштування різкості на телевізорі не впливає на фактичну різкість відображуваного зображення. Справжня різкість визначається такими факторами, як роздільна здатність екрана, роздільна здатність вихідного матеріалу і контрастність. Замість цього налаштування різкості змінює штучне поліпшення країв — регулювання, кероване процесором, яке може вносити небажаний шум і, як не дивно, спотворювати деталі зображення.

Поліпшення країв призначене для того, щоб зробити об'єкти на екрані більш чіткими, підкреслюючи межі між ними, що теоретично створює більш реалістичне зображення. Однак ця функція діє як універсальний фільтр Instagram, що потенційно призводить до неприродного вигляду в деяких медіа.

Експерти рекомендують значно зменшити різкість. Для більшості телевізорів оптимальне значення від 5 до 10%. Це може допомогти домогтися збалансованого зображення, хоча слід поекспериментувати, щоб знайти рівень, який найкраще підходить вам.

Різкість на телевізорі краще знизити до 10%. Фото: Vizio

2. вимкніть функцію згладжування руху

Важливим налаштуванням є згладжування руху, — функція інтерполяції кадрів, створена для зменшення ефекту розмиття, помітного під час динамічних послідовностей. Вона спрямована на усунення невідповідностей між частотою кадрів фільму (зазвичай 24 кадри на секунду) і частотою кадрів телевізора.

Коли сцени, зняті з частотою 24 кадри на секунду, відтворюються на телевізорі з вищою частотою кадрів, глядачі можуть помітити ефект "тремтіння". Виробники розробили функцію Motion Smoothing для вирішення цієї проблеми. Однак вона може погіршити візуальну якість зображення, створюючи додаткові кадри, що призводить до деякого смикання під час перегляду. Деякі телевізори також додають кадри або змінюють частоту оновлення, щоб мінімізувати проблеми з рухом. Але це може призвести до того, що високоякісний контент матиме неякісний вигляд.

Motion Smoothing зазвичай увімкнено за замовчуванням. Вона знаходиться в меню налаштувань, і в кожного виробника для неї є своя назва: TruMotion у LG, Auto Motion Plus у Samsung, Motionflow або CineMotion у Sony.

Функцію згладжування руху краще вимкнути Фото: Getty Images

3. вимкніть режим Vivid і зменшіть яскравість

Виробники та продавці телевізорів прагнуть зробити так, щоб нові моделі мали максимально яскравий вигляд під час демонстрації, тому вони активують режим "Vivid".

Ця функція значно збільшує яскравість, перенасичує кольори та покращує зовнішній вигляд дисплея в умовах неоптимального освітлення. Але освітлення в магазині сильно відрізняється від освітлення у вітальні або спальні. Вимкнення Vivid не тільки забезпечить більш точне відображення картинки, а й буде більш прийнятним для чутливих очей.

Неправильно відкалібрована яскравість може призвести до розмитого зображення, якщо встановлено занадто високе значення, або зробити темні сцени важковиразними, якщо встановлено занадто низьке значення. Регулювання цього параметра дасть змогу розглянути навіть найдрібніші деталі. Щоб оптимізувати яскравість, виконайте такі дії:

Знайдіть відео з погано освітленою сценою, наприклад, тривалою нічною сценою, а потім натисніть паузу.

Встановіть яскравість телевізора на найнижчий рівень.

Поступово збільшуйте яскравість, поки не зможете розрізнити безліч деталей у тінях зображення, не роблячи їх занадто яскравими.

У магазині спеціально збільшують яскравість телевізора Фото: Getty Images

4. Перевірте контрастність

Регулювання контрастності на телевізорі може призвести до поліпшення деталізації, глибини та об'єму, а також зниження напруги очей. Це допомагає запобігти переекспонуванню або "засвічуванню" яскравих областей і не дає темним областям ставати надто каламутними, що в ідеалі призводить до збалансованішого зображення з багатшою деталізацією.

У нових телевізорів налаштування контрастності часто занадто завищені. Хоча висока контрастність може поліпшити якість зображення, надмірно високі рівні можуть фактично видалити дрібні деталі, позбавляючи зображення глибини та реалізму.

Щоб поліпшити контрастність, відрегулюйте налаштування, переглядаючи зображення як з яскравими відблисками, так і з тіньовими областями. Наприклад, ідеальним орієнтиром є мальовничий знімок хмарного неба. Відрегулюйте контрастність так, щоб яскраві ділянки зберігали деталі, не стаючи засвіченими, а темні ділянки зберігали глибину і насиченість. Ключовим моментом є знаходження правильного балансу між збереженням деталей у світлих і темних областях для отримання насиченого тривимірного зображення.

Виберіть правильний режим зображення на ТВ-панелі Фото: Скриншот

5. Виберіть правильний режим зображення

У вашому телевізорі, найімовірніше, є безліч попередніх налаштувань зображення. Вони частково залежать від того, що ви дивитеся, а також від умов освітлення в кімнаті. Пошук найкращого режиму може значно поліпшити ваші враження від перегляду контенту.

Режими зображення — це попередньо встановлені конфігурації, які одночасно регулюють кілька налаштувань дисплея для оптимізації під певні цілі. Нові телевізори часто налаштовані на режим зображення за замовчуванням, такий як "Стандартний" або "Динамічний". Динамічний режим, як правило, підвищує яскравість, чіткість і насиченість кольору (аналогічно до згаданого вище режиму "Яскравий"), тоді як режим "Стандарт" націлений на збалансоване, нейтральне зображення, придатне для різних типів контенту.

Знаходження найкращого режиму зображення для ваших уподобань і середовища може залежати від того, чи дивитеся ви фільм, чи граєте у відеогру, чи дивитеся спортивні змагання. У багатьох телевізорах є спеціальні режими "Ігри" і "Спорт".

Більшість моделей включають режим "Фільм" або "Кіно", який призначений для перегляду в темній, схожій на театр, обстановці. Як досить нову опцію деякі виробники пропонують режим "Кінорежисер" — стандартне для галузі налаштування, яке фокусується на збереженні оригінального художнього бачення режисера.

Раніше ми писали про те, куди зникли телевізори з "пузатими" екранами. Вся справа в наявності електронно-променевої трубки — саме вона змушувала розробників "вигинати" екрани телевізорів та інших пристроїв.