Диво нової архітектури: LG показала незвичайний телевізор, який ділиться на два (відео)

Компанія LG Electronics показала прототип першого по-справжньому безрамкового телевізора. Він може ділитися на два дисплеї, причому стик між ними абсолютно непомітний.

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Про це повідомляє TechRadar.

Новинку показали на виставці SID Display Week у Сан-Хосе (штат Каліфорнія, США). В основі телевізора — інноваційна Micro LED матриця, а діагональ кожної панелі — 22 дюйми. LG продемонструвала, як вони можуть працювати окремо або об'єднуватися і створювати таким чином один надширокий дисплей.

Стикування між дисплеями є цілком непомітним — його не визначити ні візуально, ні на дотик. А технологія Micro LED забезпечує ідеальний чорний колір, високу яскравість і точну передачу кольору. До того ж, є опція контролювати яскравість і колір кожного пікселя окремо. Між іншим, технологію Micro LED взагалі називають досконалішою, ніж OLED, через відсутність вигорання і триваліший термін служби.

Роздільна здатність кожної панелі — 480×540 пікселів (крок пікселя — 0.783 мм), частота оновлення — 48-144 Гц. Технологія Zero Bezel відкриває можливості для модульних дисплеїв, які можуть бути практично будь-якої форми або розміру. LG Display зазначає, що такі дисплеї особливо корисні в комерційних сценаріях, але також можуть стати в пригоді для створення власного надвеликого настільного монітора.

Щоправда, поки що це лише прототип — жодних даних щодо релізу новинки зараз немає.

Нагадаємо, що на виставці SID Display Week у Сан-Хосе компанія LG Display також представила OLED-панель, що розтягується. За її допомогою будь-який внутрішній простір автомобіля можна перетворити на сенсорний екран.

У лютому цього року компанія LG випустила на ринок новітній телевізор OLED G5 . Він одним із перших отримав чотиришаровий OLED дисплей.

Зазначимо, що телевізор LG G4, поряд з продукцією Sony і Samsung, увійшов до числа найкращих телевізорів станом на березень нинішнього року. Для цих моделей характерні яскрава картинка, об'ємний звук і антивідблисковий екран.

Також Фокус писав, що в травні 2025-го LG випустить першу у світі Blue PHOLED-панель . Ця синя фосфоресцентна панель забезпечить набагато кращу передачу кольорів при менших витратах енергії.