Чудо новой архитектуры: LG показала необычный телевизор, который делится на два (видео)

Компания LG Electronics показала прототип первого по-настоящему безрамочного телевизора. Он может делиться на два дисплея, причем стык между ними совершенно незаметен.

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Об этом сообщает TechRadar.

Новинку показали на выставке SID Display Week в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). В основе телевизора – инновационная Micro LED матрица, а диагональ каждой панели – 22 дюйма. LG продемонстрировала, как они могут работать по отдельности или объединяться и создавать таким образом один сверхширокий дисплей.

Стыковка между дисплеями не определяется ни визуально, ни на ощупь. А технология Micro LED обеспечивает идеальный черный цвет, высокую яркость и точную цветопередачу. К тому же, есть опция контролировать яркость и цвет каждого пикселя отдельно. Между прочим, технологию Micro LED вообще называют более совершенной, чем OLED, из-за отсутствия выгорания и более длительного срока службы.

Разрешение каждой панели – 480×540 пикселей (шаг пикселя – 0.783 мм), частота обновления – 48-144 Гц. Технология Zero Bezel открывает возможности для модульных дисплеев, которые могут быть практически любой формы или размера. LG Display отмечает, что такие дисплеи особенно полезны в коммерческих сценариях, но также могут пригодиться для создания собственного сверхбольшого настольного монитора.

Правда, пока это лишь прототип – никаких данных относительно релиза новинки сейчас нет.

Напомним, что на выставке SID Display Week в Сан-Хосе компания LG Display также представила растягивающуюся OLED-панель Stretchable. С ее помощью любое внутреннее пространство автомобиля можно превратить в сенсорный экран.

В феврале этого года компания LG выпустила на рынок новейший телевизор OLED G5 . Он одним из первых получил четырехслойный OLED дисплей.

Отметим, что телевизор LG G4, наряду с продукцией Sony и Samsung, вошел в число лучших телевизоров по состоянию на март нынешнего года. Для этих моделей характерны яркая картинка, объемный звук и антибликовый экран.

Также Фокус писал, что в мае 2025-го LG выпустит первую в мире Blue PHOLED-панель . Эта синяя фосфоресцентная панель обеспечит гораздо лучшую передачу цветов при меньших затратах энергии.