Очі скажуть "спасибі": простий трюк покращує зображення телевізора і береже здоров'я

Доповнення у вигляді світлодіодної стрічки значно покращує якість роботи телевізора, якщо правильно його застосувати.

Related video

Видання PCWorld пояснило, як це працює і яку користь дає.

Існують LED-стрічки, які синхронізують своє світіння із зображенням на екрані телевізора. Вони привертають увагу і створюють атмосферу, але іноді відволікають, особливо якщо працюють неправильно, псують сприйманий колір зображення. До того ж, вони бувають дорогими.

Натомість PC World радить обрати стрічку зі світлодіодами, що налаштована на 6500 Кельвінів — це така сама колірна температура денного світла, яку використовують як еталон калібрувальники телевізорів, фахівці з відеозйомки та кінематографісти. Замість синхронізації та сліпучого різнокольорового шоу вона світить тьмяно, але рівно, з яскравістю, що становить приблизно 10-15 відсотків від максимальної яскравості екрана телевізора.

Світлодіодна стрічка кріпиться до телевізора ззаду, щоб створювати фон

Стрічку потрібно наклеїти ззаду телевізора по периметру панелі. За правильного налаштування яскравості світло практично непомітне і не дратує.

При цьому кольори на екрані матимуть природніший вигляд. Для відеопрофесіоналів 6500K вважається стандартом для "білого", і вони використовують його під час кольорокорекції своїх творінь. Таким чином, за слабкого фонового світіння потрібної температури кольори на екрані будуть набагато ближчими до того, як їх задумали творці фільму. Яскраві колірні шоу з синхронізацією, навпаки, можуть зіпсувати враження.

Правильно налаштована смуга світла може також поліпшити сприйняття контрастності зображень на телевізорі, особливо якщо в нього не OLED-панель. Блідий ореол від смуги зробить темні або сірі області на екрані темнішими, ніж вони були б в абсолютно чорній кімнаті. У підсумку вийде квазі-посилення типу HDR.

Світлодіодна стрічка покращує зображення телевізора Фото: PCWorld

Ефект не буде настільки драматичним на OLED-телевізорі, який і так має приголомшливі коефіцієнти контрастності. Але на старому РК-телевізорі світлодіодна смуга світла може забезпечити миттєве і недороге підвищення контрастності.

Ще світлодіодна стрічка білого світла може знизити напругу очей, що виникає під час перегляду яскравого зображення в темній кімнаті протягом тривалого часу. Трохи посилюючи світло в кімнаті, слабке світіння світлодіодів пом'якшує контраст між загальним темним оточенням і яскравим екраном, у такий спосіб запобігаючи сльозоточивості, нечіткості зору та головному болю.

Нещодавно LG показала незвичайний Micro LED телевізор, який ділиться на два. Він зроблений з двох панелей діагоналлю 22 дюйми, які можуть показувати як одне зображення, так і різні.

Раніше писали, чому не варто купувати телевізори з бічним світлодіодним підсвічуванням (Edge-lit LED). За словами експерта, зображення часом виглядає нереалістично розмитим.