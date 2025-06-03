Глаза скажут "спасибо": простой трюк улучшает изображение телевизора и бережет здоровье

Дополнение в виде светодиодной ленты значительно улучшает качество работы телевизора, если правильно его применить.

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Издание PCWorld объяснило, как это работает и какую пользу дает.

Существуют LED-ленты, которые синхронизируют свое свечение с изображением на экране телевизора. Они привлекают внимание и создают атмосферу, но иногда отвлекают, особенно если работают неправильно, портят воспринимаемый цвет изображения. К тому же, они бывают дорогими.

Вместо этого PC World советует выбрать ленту со светодиодами настроенная на 6500 Кельвинов — это такая же цветовая температура дневного света, которую используют в качестве эталона калибровщики телевизоров, специалисты по видеосъемке и кинематографисты. Вместо синхронизации и ослепляющего разноцветного шоу она светит тускло, но ровно, с яркостью, которая составляет примерно 10–15 процентов от максимальной яркости экрана телевизора.

Светодиодная лента крепится к телевизору сзади, чтобы создавать фон

Ленту нужно наклеить сзади телевизора по периметру панели. При правильной настройке яркости свет практически незаметен и не раздражает.

При этом цвета на экране будут выглядеть более естественно. Для видеопрофессионалов 6500K считается стандартом для "белого", и они используют его при цветокоррекции своих творений. Таким образом, при слабом фоновом свечении нужной температуры цвета на экране будут гораздо ближе к тому, как их задумали создатели фильма. Яркие цветовые шоу с синхронизацией, напротив, могут испортить впечатление.

Правильно настроенная полоса света может также улучшить восприятие контрастности изображений на телевизоре, особенно если у него не OLED-панель. Бледный ореол от полосы сделает темные или серые области на экране темнее, чем они были бы в абсолютно черной комнате. В итоге получится квази-усиление типа HDR.

Светодиодная лента улучшает изображение телевизора Фото: PCWorld

Эффект не будет столь драматичным на OLED-телевизоре, который и так имеет потрясающие коэффициенты контрастности. Но на старом ЖК-телевизоре светодиодная полоса света может обеспечить мгновенное и недорогое повышение контрастности.

Еще светодиодная лента белого света может снизить напряжение глаз, возникающее при просмотре яркого изображения в темной комнате в течение длительного времени. Чуть усиливая свет в комнате, слабое свечение светодиодов смягчает контраст между общим темным окружением и ярким экраном, тем самым предотвращая слезоточивость, нечеткость зрения и головные боли.

Недавно LG показала необычный Micro LED телевизор, который делится на два. Он сделан из двух панелей диагональю 22 дюйма, которые могут показывать как одно изображение, так и разные.

Ранее писали, почему не стоит покупать телевизоры с боковой светодиодной подсветкой (Edge-lit LED). По словам эксперта, изображения порой выглядит нереалистично размытым.