5 простых трюков сделают изображение более качественным на любом телевизоре

Немного изменив основные настройки телевизора, вы можете получить более четкие изображения и в целом улучшить качество просмотра.

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Об этом пишет издание zdnet.com.

Есть способы оптимизировать качество просмотра на любом телевизоре — хоть новом, хоть старом. Эксперты решили рассказать о некоторых ключевых факторах, определяющие работу телевизора, и о том, что вы можете сделать, чтобы он показывал картинку еще лучше.

1. Уменьшите резкость

Вопреки распространенному мнению, настройка резкости на телевизоре не влияет на фактическую резкость отображаемого изображения. Истинная резкость определяется такими факторами, как разрешение экрана, разрешение исходного материала и контрастность. Вместо этого настройка резкости изменяет искусственное улучшение краев — регулировку, управляемую процессором, которая может вносить нежелательный шум и, как ни странно, искажать детали изображения.

Улучшение краев предназначено для того, чтобы сделать объекты на экране более четкими, подчеркивая границы между ними, что теоретически создает более реалистичное изображение. Однако эта функция действует как универсальный фильтр Instagram, что потенциально приводит к неестественному виду в некоторых медиа.

Эксперты рекомендуют значительно уменьшить резкость. Для большинства телевизоров оптимальное значение от 5 до 10%. Это может помочь добиться сбалансированного изображения, хотя следует поэкспериментировать, чтобы найти уровень, который лучше всего подходит вам.

Резкость на телевизоре лучше снизить до 10% Фото: Vizio

2. Отключите функцию сглаживания движения

Важной настройкой является сглаживание движения, — функция интерполяции кадров, созданная для уменьшения эффекта размытия, заметного во время динамичных последовательностей. Она направлена ​​на устранение несоответствий между частотой кадров фильма (обычно 24 кадра в секунду) и частотой кадров телевизора.

Когда сцены, снятые с частотой 24 кадра в секунду, воспроизводятся на телевизоре с более высокой частотой кадров, зрители могут заметить эффект "дрожания". Производители разработали функцию Motion Smoothing для решения этой проблемы. Однако она может ухудшить визуальное качество изображения, создавая дополнительные кадры, что приводит к некоторому дерганью при просмотре. Некоторые телевизоры также добавляют кадры или изменяют частоту обновления, чтобы минимизировать проблемы с движением. Но это может привести к тому, что высококачественный контент будет выглядеть некачественно.

Motion Smoothing обычно включена по умолчанию. Она находится в меню настроек, и у каждого производителя для нее есть свое название: TruMotion у LG, Auto Motion Plus у Samsung, Motionflow или CineMotion у Sony.

Функцию сглаживания движения лучше отключить Фото: Getty Images

3. Отключите режим Vivid и уменьшите яркость

Производители и продавцы телевизоров стремятся сделать так, чтобы новые модели выглядели максимально яркими при демонстрации, поэтому они активируют режим "Vivid".

Эта функция значительно увеличивает яркость, перенасыщает цвета и улучшает внешний вид дисплея в условиях неоптимального освещения. Но освещение в магазине сильно отличается от освещения в гостиной или спальне. Отключение Vivid не только обеспечит более точное отображение картинки, но и будет более приемлемым для чувствительных глаз.

Неправильно откалиброванная яркость может привести к размытому изображению, если установлено слишком высокое значение, или сделать темные сцены трудноразличимыми, если установлено слишком низкое значение. Регулировка этого параметра позволит рассмотреть даже самые мелкие детали. Чтобы оптимизировать яркость, выполните следующие действия:

Найдите видео с плохо освещенной сценой, например, продолжительной ночной сценой, а затем нажмите паузу.

Установите яркость телевизора на самый низкий уровень.

Постепенно увеличивайте яркость, пока не сможете различить множество деталей в тенях изображения, не делая их слишком яркими.

В магазине специально увеличивают яркость телевизора Фото: Getty Images

4. Проверьте контрастность

Регулировка контрастности на телевизоре может привести к улучшению детализации, глубины и объема, а также снижению напряжения глаз. Это помогает предотвратить переэкспонирование или "засвечивание" ярких областей и не дает темным областям становиться слишком мутными, что в идеале приводит к более сбалансированному изображению с более богатой детализацией.

У новых телевизоров настройки контрастности часто слишком завышены. Хотя высокая контрастность может улучшить качество изображения, чрезмерно высокие уровни могут фактически удалить мелкие детали, лишая изображение глубины и реализма.

Чтобы улучшить контрастность, отрегулируйте настройки, просматривая изображение как с яркими бликами, так и с теневыми областями. Например, идеальным ориентиром является живописный снимок облачного неба. Отрегулируйте контрастность так, чтобы яркие области сохраняли детали, не становясь засвеченными, а темные области сохраняли глубину и насыщенность. Ключевым моментом является нахождение правильного баланса между сохранением деталей в светлых и темных областях для получения насыщенного трехмерного изображения.

Выберите правильный режим изображения на ТВ-панели Фото: Скриншот

5. Выберите правильный режим изображения

В вашем телевизоре, скорее всего, есть множество предустановок изображения. Они частично зависят от того, что вы смотрите, а также от условий освещения в комнате. Поиск наилучшего режима может значительно улучшить ваши впечатления от просмотра контента.

Режимы изображения — это предустановленные конфигурации, которые одновременно регулируют несколько настроек дисплея для оптимизации под определенные цели. Новые телевизоры часто настроены на режим изображения по умолчанию, такой как "Стандартный" или "Динамический". Динамический режим, как правило, повышает яркость, четкость и насыщенность цвета (аналогично упомянутому выше режиму "Яркий"), в то время как режим "Стандарт" нацелен на сбалансированное, нейтральное изображение, подходящее для различных типов контента.

Нахождение наилучшего режима изображения для ваших предпочтений и среды может зависеть от того, смотрите ли вы фильм, играете в видеоигру или смотрите спортивные состязания. Во многих телевизорах есть специальные режимы "Игры" и "Спорт".

Большинство моделей включают режим "Фильм" или "Кино", который предназначен для просмотра в темной, похожей на театр, обстановке. В качестве довольно новой опции некоторые производители предлагают режим "Кинорежиссер" — стандартную для отрасли настройку, которая фокусируется на сохранении оригинального художественного видения режиссера.

Ранее мы писали о том, куда исчезли телевизоры с "пузатыми" экранами. Все дело в наличии электронно-лучевой трубки — именно она заставляла разработчиков "выгибать" экраны телевизоров и других устройств.