Куда исчезли телевизоры с "пузатыми" экранами, и почему появились плоские панели

Все дело в наличии электронно-лучевой трубки -именно она заставляла разработчиков "выгибать" экраны телевизоров и других устройств.

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Об этом пишет Фокус.

Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) использовала высоковольтный электронный луч, испускаемый катодом, для вывода изображения на экран, направляя луч в красный, синий или зеленый фосфорные элементы, фактически находящиеся за стеклянным экраном (или все сразу).

Поскольку этот луч всегда исходил из одной и той же точки, геометрически было проще сделать экран телевизора максимально сферическим. В противном случае края и углы экрана находились бы дальше от луча, чем центр экрана, и луч бы больше "растекался", искажая изображение, а края при этом были бы темными. Этот эффект можно было наблюдать в очень старых телевизорах, потому что, хотя они и оснащались изогнутыми трубками, они не были идеально сферическими.

ЭЛТ старого телевизора Фото: radarworld.org

Разработчики делали экраны изогнутыми ровно настолько, чтобы сбалансировать искажение против неприятного эффекта изогнутой трубки. Это также значительно усложнило бы геометрию наведения луча на каждый пиксель, при том, что луч должен был наводиться с огромной скоростью: 30 полей в секунду, умноженные на 720 пикселей в строке, умноженные на 240 строк в поле.

Задача упростилась, когда компания Sony разработала способ автоматического управления электронным лучом, что и позволило сделать экран плоским. Устройство получило название Trinitron.

Старый "пузатый" телевизор Фото: unsplash.com

В настоящее время плазменные и ЖК-телевизоры позволяют использовать любую геометрию наведения луча. И хотя плоские экраны, безусловно, являются наиболее распространенными, некоторые производители экспериментируют с вогнутыми экранами. Идея заключается в том, что поверхность экрана находится на одинаковом расстоянии от глаз пользователя, независимо от того, на какую часть экрана он смотрит. Опять же, поскольку потребитель может легко смотреть на экран с разных позиций, разработчики, вероятно, не изгибают экран сильно, а лишь слегка изгибают края.

Однако многие производители вообще не изгибают свои экраны, полагая, что дополнительные расходы на производство изогнутого экрана не стоят того, если пользователь получает лишь небольшую выгоду.

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