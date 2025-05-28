Куди зникли телевізори з "пузатими" екранами, і чому з'явилися плоскі панелі

Вся справа в наявності електронно-променевої трубки — саме вона змушувала розробників "вигинати" екрани телевізорів та інших пристроїв.

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Про це пише Фокус.

Електронно-променева трубка (ЕПТ) використовувала високовольтний електронний промінь, що випускається катодом, для виведення зображення на екран, спрямовуючи промінь на червоні, сині або зелені фосфорні елементи, які фактично перебувають за скляним екраном (або всі одразу).

Оскільки цей промінь завжди виходив з однієї й тієї ж точки, геометрично було простіше зробити екран телевізора максимально сферичним. В іншому разі краї та кути екрана були б далі від променя, ніж центр екрана, і промінь би більше "розтікався", спотворюючи зображення, а краї при цьому були б темними. Цей ефект можна було спостерігати в дуже старих телевізорах, тому що, хоча вони й оснащувалися вигнутими трубками, вони не були ідеально сферичними.

ЕПТ старого телевізора Фото: radarworld.org

Розробники робили екрани вигнутими рівно настільки, щоб збалансувати спотворення проти неприємного ефекту зігнутої трубки. Це також значно ускладнило б геометрію наведення променя на кожен піксель, при тому, що промінь мав наводитися з величезною швидкістю: 30 полів на секунду, помножені на 720 пікселів у рядку, помножені на 240 рядків у полі.

Завдання спростилося, коли компанія Sony розробила спосіб автоматичного управління електронним променем, що й дало змогу зробити екран плоским. Пристрій отримав назву Trinitron.

Старий "пузатий" телевізор Фото: unsplash.com

Нині плазмові та РК-телевізори дають змогу використовувати будь-яку геометрію наведення променя. І хоча плоскі екрани, безумовно, є найпоширенішими, деякі виробники експериментують з увігнутими екранами. Ідея полягає в тому, що поверхня екрана знаходиться на однаковій відстані від очей користувача, незалежно від того, на яку частину екрана він дивиться. Знову ж таки, оскільки споживач може легко дивитися на екран з різних позицій, розробники, ймовірно, не вигинають екран сильно, а лише злегка згинають краї.

Однак багато виробників взагалі не згинають свої екрани, вважаючи, що додаткові витрати на виробництво вигнутого екрану не варті того, якщо користувач отримує лише невелику вигоду.

Раніше ми писали, що LG показала незвичайний телевізор, який ділиться на два. Компанія LG Electronics показала прототип першого по-справжньому безрамкового телевізора. Він може ділитися на два дисплеї, причому стик між ними абсолютно непомітний.