Дорогий телевізор не потрібен: лазерний проектор PT1 перетворить кімнату в кінотеатр

Компанія Hisense представила лазерний проектор PT1 4K TriChroma Laser Cinema, який забезпечує Dolby Vision та IMAX у форматі 4K з діагоналлю до 150 дюймів.

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PT1 від Hisense позиціюється як альтернатива телевізору з великим екраном. Ця модель з надкоротким проєкційним фокусом, що працює на базі цифрового лазерного двигуна LPU Hisense, охоплює 110% колірної гами BT.2020, пропонуючи при цьому точність передачі кольору Delta E 0,9 та яскравість 2500 ANSI люмен, пише New Atlas.

Лазерний проектор PT1 від Hisense Фото: Hisense

Окрім підтримки HDR10+, Dolby Vision та IMAX Enhanced, також є режим "Кінорежисер", який налаштовує параметри для "автентичного кінематографічного досвіду, саме такого, як його задумав режисер".

Для створення зображення 4K проєктор використовує зсув пікселів, відображаючи 80-дюймові зображення на вертикальній поверхні дисплея, розташовуючись на відстані менш як 4 дюймів. Якщо відсунути пристрій далі, можна отримати прямокутник перегляду, який розтягується по діагоналі на 150 дюймів.

Конструкція проектора PT1 Фото: Hisense

PT1 оснащений штучним інтелектом для "покращення яскравості, точного налаштування контрастності та усунення шуму", а також для корекції кольору та підвищення стандартної чіткості до HDR. Окрім того, зображення може автоматично прив’язуватися до екрану, заповнюючи простір між його рамками.

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Проектор отримав 30-ватну звукову систему з двома динаміками та технологією занурення Dolby Atmos. Автоматичний режим низької затримки та компенсація руху обіцяють "надплавний ігровий процес" завдяки двом портам HDMI 2.1. Платформа VIDAA OS забезпечує потокове передавання даних, зокрема через Wi-Fi 6E, з такими сервісами, як Netflix, Prime Video та Disney+. Ціна PT1 в Європі зараз становить 2499 євро.

Нагадаємо, виробник C+A Global запустив у продаж новий портативний проектор Kodak Luma 500, який можна взяти будь-куди.

Фокус також писав про те, що смартфон Unihertz Tank 3 Pro має вбудований DLP-проєктор, який дає змогу транслювати фільми та пости із соціальних мереж.