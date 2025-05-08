Замінник телевізора в кишені: вийшов мобільний проектор Kodak Luma 500

Виробник C+A Global запустив у продаж новий портативний проектор Kodak Luma 500, який можна взяти будь-куди.

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Про це повідомляється в офіційному прес-релізі.

Kodak Luma 500 може відтворювати фільми і телепередачі без зовнішнього медіаплеєра, забезпечуючи зображення з діагоналлю до 150 дюймів з відстані 3,8 метра. Його проекційне співвідношення становить 1,2:1. Встановити проектор можна на штатив, який входить до комплекту. Модель можна замовити на Amazon за $699,99 (близько 29 000 грн).

Операційна система Google TV пропонує голосове управління і помічника Google Assistant, щоб запускати різні додатки і переміщатися по меню за допомогою команд. Проектор оснащений популярними потоковими додатками, такими як Netflix, забезпечує роздільну здатність Full HD (1080p), автофокусуванням і корекцією трапецеїдальних спотворень, підтримує HDR і 4K-контент.

Головною перевагою Kodak Luma 500 має стати портативність завдяки розмірам 5 x 5 x 1,3 дюйма при вазі 0,5 кг. Вбудований акумулятор ємністю 10 500 мАг забезпечує до двох годин роботи без підзарядки.

C+A Global пропонує за допомогою Kodak Luma 500 влаштовувати кіноперегляди як вдома, так і на вулиці. Однак сайт Notebook Check вважає, що проблемою стане низька яскравість — лише 150 ANSI-люмен, тоді як деякі інші портативні проектори набагато кращі в цьому плані. Вдень або при яскравому освітленні навряд чи вдасться щось розгледіти на екрані.

Luma 500 підключається до інших пристроїв через Wi-Fi, Bluetooth, USB і HDMI. В останньому випадку затримка введення становить 30 мс за частоти оновлення 60 Гц.

Раніше китайська фірма Dangbei випустила проектор Dangbei N2 mini за $179 (близько 7400 грн). Модель теж не вражає яскравістю і важить 1,72 кг, зате має багато корисних функцій і вбудовані динаміки.

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