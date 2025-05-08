Заменитель телевизора в кармане: вышел мобильный проектор Kodak Luma 500

Производитель C+A Global запустил в продажу новый портативный проектор Kodak Luma 500, который можно взять куда-угодно.

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Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

Kodak Luma 500 может воспроизводить фильмы и телепередачи без внешнего медиаплеера, обеспечивая изображение с диагональю до 150 дюймов с расстояния 3,8 метра. Его проекционное соотношение составляет 1,2:1. Установить проектор можна на штатив, который входит в комплект. Модель можно заказать на Amazon за $699,99 (около 29 000 грн).

Операционная система Google TV предлагает голосовое управление и помощника Google Assistant, чтобы запускать разные приложения и перемещаться по меню с помощью команд. Проектор оснащен популярными потоковыми приложениями, такими как Netflix, обеспечивает разрешение Full HD (1080p), автофокусировкой и коррекцией трапецеидальных искажений, поддерживает HDR и 4K-контент.

Главным преимуществом Kodak Luma 500 должна стать портативность благодаря размерам 5 x 5 x 1,3 дюйма при весе 0,5 кг. Встроенный аккумулятор емкостью 10 500 мАч обеспечивает до двух часов работы без подзарядки.

C+A Global предлагает с помощью Kodak Luma 500 устраивать кинопросмотры как дома, так и на улице. Однако сайт Notebook Check считает, что проблемой станет низкая яркость — всего 150 ANSI-люмен, в то время как некоторые другие портативные проекторы гораздо лучше в этом плане. Днем или при ярком освещении вряд ли удастся что-то разглядеть на экране.

Luma 500 подключается к другим устройствам через Wi-Fi, Bluetooth, USB и HDMI. В последнем случае задержка ввода составляет 30 мс при частоте обновления 60 Гц.

Ранее китайская фирма Dangbei выпустила проектор Dangbei N2 mini за $179 (около 7400 грн). Модель тоже не блещет яркостью и весит 1,72 кг, зато имеет много полезных функций и встроенные динамики.

Писали также, какой проектор лучше выбрать для дома. Сегодня основными технологиями являются лазерная и светодиодная, которые имеют свои преимущества и недостатки.