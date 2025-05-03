Топ 5 лазерних проекторів 2025 року: характеристики найкращих моделей (відео)

У рейтингу опинилися проектори Anker Nebula Mars 3 Air, Epson Home Cinema 5050UB, Vankyo Leisure L570, BenQ HT2060, JMGO N1S Pro 4K.

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Про це пише видання cnet.com.

Epson Home Cinema 5050UB

Epson Home Cinema 5050UB — найкращий з універсальних домашніх проекторів, який попадався тестувальникам. Вони вважають, що він відмінно підходить для організації домашнього кінотеатру, тому що має чудовий коефіцієнт контрастності в поєднанні з вражаючою яскравістю, точним перенесенням кольорів, хорошою деталізацією.

Огляд на проектор Epson Home Cinema 5050UB

Гаджет також має великі можливості зсуву об'єктива і масштабування, тому його можна встановлювати в різних конфігураціях: на стелю, на полицю тощо. Екран може мати співвідношення сторін 16:9 для телепередач або 2.35:1 для іншого контенту.

Vankyo Leisure L570

Проектор Leisure L570 — доступне, багатофункціональне рішення для домашніх розваг, що підходить для економних користувачів. Він оснащений вбудованими офіційно ліцензованими додатками Netflix, Prime Video і YouTube для миттєвої потокової передачі. Завдяки власній роздільній здатності 1080p і двом 5-ватним динамікам із підтримкою Dolby Audio Leisure L570 перетворює будь-який простір на кінотеатр, забезпечуючи приголомшливі візуальні ефекти та захопливий звук.

Проектор Vankyo Leisure L570

Працюючи на основі технології PixPerfect, проектор пропонує регулювання автофокусу, автоматичну корекцію трапецеїдальних спотворень, інтелектуальне запобігання перешкодам і точне вирівнювання екрана для зручного перегляду.

BenQ HT2060

Проектор HT2060 коштує близько 1000 доларів. він підходить для кімнати з регульованим освітленням. Модель вирізняє зображення з чудовою контрастністю і точністю передачі кольору.

"Цей лазерний проектор легко перевершує проектори, які коштують набагато дорожче", — пишуть автори матеріалу.

Він має зсув лінз, що спрощує встановлення в ширшому діапазоні приміщень. Хоча його роздільна здатність всього 1080p, цього має бути достатньо навіть для досвідчених глядачів. Світлодіоди відпрацюють весь термін служби пристрою, тому немає необхідності замінювати їх.

Огляд роботи проектора BenQ HT2060

HT2060 досить яскравий для більшості випадків використання, але якщо потрібні більш екстремальні рівні яскравості, зверніть увагу на Epson HC2350, радять фахівці.

Anker Nebula Mars 3 Air

Якщо ви шукаєте дуже портативний проектор, який може працювати від батареї, але при цьому створювати пристойне зображення, Anker Nebula Mars 3 Air — хороший вибір. Він створює відносно яскраве зображення, звучить пристойно, має вбудований Google TV, його легко переміщати і налаштовувати.

Лазерний проектор Anker Nebula Mars 3 Air

Гаджет трохи дорогий, але якщо ви шукаєте щось для випадкового перегляду фільмів удома або в дорозі, то він чудово справляється з такими завданнями.

JMGO N1S Pro 4K

Нова підкатегорія проекторів має підставку, що обертається, і шарнір, щоб проектор міг повертатися вгору і вниз. Це спрощує налаштування порівняно з конструкціями без підвісу. Саме до таких пристроїв і належить JMGO N1S Pro. Він видає яскраве, досить точне зображення, гарно звучить і має вбудований Google TV для потокової передачі.

Аналіз роботи JMGO N1S Pro 4K

Його промінь яскравий, тому може конкурувати з кімнатним освітленням, хоча варто все-таки зашторювати вікна для денного перегляду. Гаджет підійде для тих, хто переміщує і налаштовує проектор досить часто, тож економія кількох хвилин щоразу буде доречною, порівняно з витратою часу на налаштування проектора без підвісу.

Раніше ми писали про найкращі проєктори 2025 року. У січні на Міжнародній виставці споживчої електроніки (СES 2025) у Лас-Вегасі представили багато нових лазерних проєкторів, які дедалі краще заміняють традиційні телевізори або домашні кінотеатри. Аналітики сайту Tom's Guide назвали найцікавіші моделі.