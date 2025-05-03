Топ-5 лазерных проекторов 2025 года: характеристики лучших моделей (видео)

В рейтинге оказались проекторы Anker Nebula Mars 3 Air, Epson Home Cinema 5050UB, Vankyo Leisure L570, BenQ HT2060, JMGO N1S Pro 4K.

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Об этом пишет издание cnet.com.

Epson Home Cinema 5050UB

Epson Home Cinema 5050UB — лучший из универсальных домашних проекторов, который попадался тестировщикам. Они считают, что он отлично подходит для организации домашнего кинотеатра, т.к. имеет превосходный коэффициент контрастности в сочетании с впечатляющей яркостью, точной цветопередачей, хорошей детализацией.

Обзор на проектор Epson Home Cinema 5050UB

Гаджет также имеет обширные возможности сдвига объектива и масштабирования, поэтому его можно устанавливать в различных конфигурациях: на потолок, на полку и т. д. Экран может иметь соотношение сторон 16:9 для телепередач или 2.35:1 для другого контента.

Vankyo Leisure L570

Проектор Leisure L570 — доступное, многофункциональное решение для домашних развлечений, подходящее для экономных пользователей. Он оснащен встроенными официально лицензированными приложениями Netflix, Prime Video и YouTube для мгновенной потоковой передачи. Благодаря собственному разрешению 1080p и двум 5-ваттным динамикам с поддержкой Dolby Audio Leisure L570 превращает любое пространство в кинотеатр, обеспечивая потрясающие визуальные эффекты и захватывающий звук.

Проектор Vankyo Leisure L570

Работающий на основе технологии PixPerfect, проектор предлагает регулировку автофокуса, автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, интеллектуальное предотвращение препятствий и точное выравнивание экрана для удобного просмотра.

BenQ HT2060

Проектор HT2060 стоит около 1000 долларов. он подходит для комнаты с регулируемым освещением. Модель отличает изображение с превосходной контрастностью и точностью цветопередачи.

"Этот лазерный проектор легко превосходит проекторы, которые стоят намного дороже", — пишут авторы материала.

Он имеет сдвиг линз, что упрощает установку в более широком диапазоне помещений. Хотя его разрешение всего 1080p, этого должно быть достаточно даже для искушенных зрителей. Светодиоды отработают весь срок службы устройства, поэтому нет необходимости заменять их.

Обзор работы проектора BenQ HT2060

HT2060 достаточно яркий для большинства случаев использования, но если нужны более экстремальные уровни яркости, обратите внимание на Epson HC2350, советуют специалисты.

Anker Nebula Mars 3 Air

Если вы ищете очень портативный проектор, который может работать от батареи, но при этом создавать приличное изображение, Anker Nebula Mars 3 Air — хороший выбор. Он создает относительно яркое изображение, звучит прилично, имеет встроенный Google TV, его легко перемещать и настраивать.

Лазерный проектор Anker Nebula Mars 3 Air

Гаджет немного дороговат, но если вы ищете что-то для случайного просмотра фильмов дома или в дороге, то он отлично справляется с такими задачами.

JMGO N1S Pro 4K

Новая подкатегория проекторов имеет вращающуюся подставку и шарнир, чтобы проектор мог поворачиваться вверх и вниз. Это упрощает настройку по сравнению с конструкциями без подвеса. Именно к таким устройствам и относится JMGO N1S Pro. Он выдает яркое, достаточно точное изображение, хорошо звучит и имеет встроенный Google TV для потоковой передачи.

Анализ работы JMGO N1S Pro 4K

Его луч яркий, поэтому может конкурировать с комнатным освещением, хотя стоит все-таки зашторивать окна для дневного просмотра. Гаджет подойдет для тех, кто перемещает и настраивает проектор достаточно часто, так что экономия нескольких минут каждый раз будет кстати, по сравнению с тратой времени на настройку проектора без подвеса.

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