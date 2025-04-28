Смартфон-проектор замість телевізора: як можна використовувати Unihertz Tank 3 Pro (відео)

Смартфон Unihertz Tank 3 Pro має вбудований DLP-проектор, який дає змогу транслювати фільми та пости із соціальних мереж. Журналіст Патрік Гірн протестував пристрій і назвав 5 несподіваних особливостей.

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Він поділився своїми враженнями в огляді для видання Digital Trends.

Unihertz Tank 3 Pro — це один із найтовстіших і найважчих смартфонів, він важить 696 грамів. Це виправдано тим, що модель оснащена вбудованим проєктором і великим акумулятором ємністю 23 800 мАг, при цьому все ще поміщається в кишеню. Вона добре захищена від води, пилу та ударів, тому підходить для подорожей навіть у суворих умовах. Головна перевага в тому, що Tank 3 Pro за $700 служить смартфоном з усіма наслідками, що випливають з цього, він може дзвонити, запускати додатки, фотографувати.

Однак, якщо використовувати його як проектор, то є нюанси. Перше, що помітив оглядач — для комфортного перегляду необхідно проектувати зображення на рівну поверхню. Крім того, потрібен якийсь предмет як підставка, щоб розмістити проектор під правильним кутом. Без будь-якого фону зображення буде спотвореним, тому краще взяти екран або знайти відповідну стіну.

Підставка потрібна для проектування на стіл або стелю, її роль можуть виконати книги або інші предмети. Недолік такого проектора в тому, що найменший рух викликає неприємне тремтіння картинки.

Проектор Unihertz Tank 3 Pro видає яскравість лише 100 люменів, тому ним можна користуватися лише вночі або в затінених приміщеннях. Для порівняння, стандартна 60-ватна лампочка зазвичай дає від 500 до 700 люменів, Tank 3 Pro дає спрямоване світло, але кольорам не вистачає яскравості, за винятком найтемніших умов.

Спроба використовувати його навіть у тьмяно освітленій кімнаті призводить до незадовільних результатів, посилюючи розмитий ефект, характерний для проекторів. А на вулиці вдень навряд чи вдасться щось розгледіти.

Зате Unihertz Tank 3 Pro володіє хорошими і гучними динаміками. Під час вимірювання гучності він досяг близько 88,5 дБ — приблизно як блендер або фен. Як виявив Патрік Гірн, для прослуховування поруч із пристроєм достатньо тримати гучність приблизно на рівні 30%. Якщо ж помістити смартфон-проектор у центр кімнати та збільшити гучність, то потужності динаміків буде достатньо для комфортного перегляду.

За даними Unihertz, батарея Tank 3 Pro витримує до 118 годин розмов або 38 годин ігор поспіль. Робота в режимі проєктора вимагає великої кількості енергії, але навіть у цьому випадку рівень заряду знизився всього на 10% за годину.

Нещодавно на виставці MWC 2025 у Барселоні з'явився кишеньковий проєктор Aurzen Zip, що поміщається на долоні та важить лише 28 грамів. Він може створювати зображення з роздільною здатністю до 720p, транслюючи його з інших пристроїв.