Cмартфон-проектор вместо телевизора: как можно использовать Unihertz Tank 3 Pro (видео)

Смартфон Unihertz Tank 3 Pro имеет встроенный DLP-проектор, который позволяет транслировать фильмы и посты из социальных сетей. Журналист Патрик Хирн протестировал устройство и назвал 5 неожиданных особенностей.

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Он поделился своими впечатлениями в обзоре для издания Digital Trends.

Unihertz Tank 3 Pro — это один из самых толстых и тяжелых смартфонов, он весит 696 граммов. Это оправдано тем, что модель оснащена встроенным проектором и большим аккумулятором емкостью 23 800 мАч, при этом все еще помещается в карман. Она хорошо защищена от воды, пыли и ударов, поэтом подходит для путешествий даже в суровых условиях. Главное преимущество в том, что Tank 3 Pro за $700 служит смартфоном cо всеми вытекающими, он может звонить, запускать приложения, фотографировать.

Однако, если использовать его в качестве проектора, то есть нюансы. Первое, что заметил обозреватель — для комфортного просмотра необходимо проецировать изображение на ровную поверхность. Кроме того, нужен какой-то предмет в качестве подставки, чтобы разместить проектор под правильным углом. Без какого-либо фона изображение будет искаженным, поэтому лучше взять екран или найти подходящую стену.

Подставка нужна для проекцирования на стол или потолок, ее роль могут выполнить книги или другие предметы. Недостаток такого проектора в том, что малейшее движение вызывает неприятное дрожание картинки.

Проектор Unihertz Tank 3 Pro выдает яркость всего 100 люменов, поэтому им можно пользоваться лишь ночью или в затененных помещениях. Для сравнения, стандартная 60-ваттная лампочка обычно дает от 500 до 700 люменов, Tank 3 Pro дает направленный свет, но цветам не хватает яркости, за исключением самых темных условий.

Попытка использовать его даже в тускло освещенной комнате приводит к неудовлетворительным результатам, усиливая размытый эффект, характерный для проекторов. А на улице днем вряд ли удастся что-то разглядеть.

Зато Unihertz Tank 3 Pro обладает хорошими и громкими динамиками. При измерении громкости он достиг около 88,5 дБ — примерно как блендер или фен. Как обнаружил Патрик Хирн, для прослушивания рядом с устройством достаточно держать громкость примерно на уровне 30%. Если же поместить смартфон-проектор в центр комнаты и увеличить громкость, то мощности динамиков будет достаточно для комфортного просмотра.

По данным Unihertz, батарея Tank 3 Pro выдерживает до 118 часов разговоров или 38 часов игр подряд. Работа в режиме проектора требует большого количества энергии, но даже в этом случае уровень заряда снизился всего на 10% за час.

Недавно на выставке MWC 2025 в Барселоне карманный проектор Aurzen Zip, который помещается на ладони и весит всего 28 граммов. Он может создавать изображение с разрешением до 720p, транслируя его с других устройств.