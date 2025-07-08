Дорогой телевизор не нужен: лазерный проектор PT1 превратит комнату в кинотеатр

Компания Hisense представила лазерный проектор PT1 4K TriChroma Laser Cinema, который обеспечивает Dolby Vision и IMAX в формате 4K с диагональю до 150 дюймов.

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PT1 от Hisense позиционируется как альтернатива телевизору с большим экраном. Эта модель со сверхкоротким проекционным фокусом, работающая на базе цифрового лазерного двигателя LPU Hisense, охватывает 110% цветовой гаммы BT.2020, предлагая при этом точность цветопередачи Delta E 0,9 и яркость 2500 ANSI люмен, пишет New Atlas.

Лазерный проектор PT1 от Hisense Фото: Hisense

Кроме поддержки HDR10+, Dolby Vision и IMAX Enhanced, также есть режим "Кинорежиссер", который настраивает параметры для "аутентичного кинематографического опыта, именно такого, как его задумал режиссер".

Для создания изображения 4K проектор использует сдвиг пикселей, отображая 80-дюймовые изображения на вертикальной поверхности дисплея, располагаясь на расстоянии менее 4 дюймов. Если отодвинуть устройство дальше, можно получить прямоугольник просмотра, который растягивается по диагонали на 150 дюймов.

Конструкция проектора PT1 Фото: Hisense

PT1 оснащен искусственным интеллектом для "улучшения яркости, точной настройки контрастности и устранения шума", а также для коррекции цвета и повышения стандартной четкости до HDR. Кроме того, изображение может автоматически привязываться к экрану, заполняя пространство между его рамками.

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Проектор получил 30-ваттную звуковую систему с двумя динамиками и технологией погружения Dolby Atmos. Автоматический режим низкой задержки и компенсация движения обещают "сверхплавный игровой процесс" благодаря двум портам HDMI 2.1. Платформа VIDAA OS обеспечивает потоковую передачу данных, в том числе через Wi-Fi 6E, с такими сервисами, как Netflix, Prime Video и Disney+. Цена PT1 в Европе сейчас составляет 2499 евро.

Напомним, производитель C+A Global запустил в продажу новый портативный проектор Kodak Luma 500, который можно взять куда угодно.

Фокус также писал о том, что смартфон Unihertz Tank 3 Pro имеет встроенный DLP-проектор, который позволяет транслировать фильмы и посты из социальных сетей.