Дешевле и круче LG и Samsung: эксперты назвали телевизоры, которые работаю дольше всех

При покупке нового телевизора мы рассчитываем, что он прослужит нам несколько лет в отличие от телефона, который можно менять хоть каждый год. Лидеры индустрии, такие как LG и Samsung, дают своим телевизорам 5 и 7 лет обновлений соответственно. А есть телевизоры, которым производитель обещает целых 8 лет поддержки.

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Китайская компания Hisense заявила, что будет обновлять программное обеспечение своих телевизоров на период «до восьми лет», пишет techradar.com. Но эксперты издания заметили в этом объявлении некоторую двусмысленность.

Дело в том, что телевизоры Hisense используют разное программное обеспечение. Есть такие, которые используют Google TV, Android TV, Fire TV. Но есть и модели с операционной системой Hisense VIDAA. Заявление о программе обновлений «сроком до 8 лет» исходило от вице-президента по продуктам VIDAA Тала Боуна, но ведь «до 8 лет» — это не то же самое, что восемь лет для всех моделей, поясняют специалисты.

В компании Hisense рассказывали, что именно означает их формулировка «до 8 лет обновлений». В частности, подразумевается:

усиленная безопасность – регулярные обновления защищают персональные данные и поддерживают целостность платформы;

совместимость приложений – пользователи могут поддерживать потоковые сервисы и развлекательные приложения в актуальном состоянии, используя новейшие функции и возможности;

долговечность – срок службы телевизора увеличивается без необходимости модернизации оборудования;

повышение производительности.

Как отмечают эксперты издания, компания Hisense формально права, когда утверждает, что устанавливает новый стандарт в отрасли. Восемь лет — это действительно больше, чем 7 лет, предлагаемых Samsung для телевизоров Tizen, и 4 обновления webOS, обещанные LG (что по сути соответствует пяти годам обновлений, если вы покупаете телевизор в том же году, когда он был выпущен).

Но тут есть важная оговорка: не совсем ясно, какие телевизоры получат меньше 8 лет обновлений, и касается ли заявление компании только новых телевизоров (выпущенных в этом году), или же более старых моделей тоже.

Ранее Фокус писал про лучшие телевизоры с экраном 85 дюймов. В почетный список попали модели от Samsung, Sony, TCL, LG и Hisense.

Также компания Hisense представила лазерный проектор PT1, который превратит комнату в кинотеатр. Этот проектор обеспечивает Dolby Vision и IMAX в формате 4K с диагональю до 150 дюймов.