Лучшие телевизоры Samsung 2025 года: от бюджетных до премиум-класса (фото, видео)

Если вы ищете новый телевизор, вы неизбежно столкнетесь с множеством моделей от Samsung. И не зря, ведь южнокорейский технологический гигант предлагает широкий выбор моделей с различными размерами и функциями. Но какую выбрать?

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Тестировщики издания whathifi.com составили рейтинг лучших ТВ-панелей от известного производителя и включили в него такие модели, как Samsung QN65S95D, Samsung 65QN95D и Samsung UE55CU8000.

Samsung QN65S95D: лучший телевизор в целом

Обзор на телевизор Samsung QN65S95D

Характеристики телевизора Samsung QN65S95D:

Размер экрана: 65 дюймов (также доступны модели с диагональю 55 и 77 дюймов)

Тип: QD-OLED

Подсветка: нет

Разрешение: 4KHDR

Поддерживаемые форматы: HLG, HDR10, HDR10+

Операционная система: Tizen

HDMI-входы: 4

ARC/eARC: eARC

Оптический выход: да

Размеры (ВхШхГ, без подставки): 83 x 144 x 1 см

Модель S95D удивила экспертов высокой контрастностью, насыщенными цветами и улучшенной детализацией по сравнению с предыдущей моделью. Телевизор имеет антибликовый фильтр на своем усовершенствованном QD-OLED-дисплее третьего поколения. Окружающий свет и отражения от разных предметов были практически незаметны во время тестирования.

Что касается качества изображения, есть множество заметных улучшений по сравнению с S95C 2023 года, включая заявленное увеличение яркости на 20–30%. Телевизор обеспечивал достаточную яркость при демонстрации различного контента. S95D также отличается четким, контрастным и энергичным изображением, что является следствием его высокой производительности.

Благодаря четырем полноэкранным разъемам HDMI 2.1 с поддержкой разрешения до 4K/120 Гц на консолях или 4K/144 Гц на ПК, ТВ-панель подойдет для гейминга. Samsung предлагает множество полезных игровых функций, таких как VRR и ALLM, а также несколько приложений для стриминга.

Операционная система Tizen включает в себя приложения для стриминга фильмов и телепередач, а также ряд новых функций улучшения изображения на базе ИИ.

Тестировщикам хотелось бы, чтобы звук был более насыщенным и динамичным, но в остальном у S95D практически нет заметных недостатков, что делает его блестящим флагманом Samsung.

Samsung QE65QN95D: лучший QLED-телевизор

Телевизор Samsung 65QN95D в интерьере Фото: Samsung

Характеристики телевизора Samsung 65QN95D:

Размер экрана: 65 дюймов (также доступны варианты с диагональю 55, 75 и 85 дюймов)

Тип: QLED

Подсветка: Mini LED

Разрешение: 4KHDR

Поддерживаемые форматы: HLG, HDR10, HDR10+

Операционная система: Tizen

HDMI-входы: 4 (4 x HDMI 2.1 48 Гбит/с)

Игровые функции: 4K/120 Гц, VRR, ALLM

ARC/eARC: eARC

Оптический выход: Да

Размеры: (ВхШхГ, без подставки) 83 x 145 x 2 см

Добившись лишь относительно небольшого улучшения по сравнению со своими предшественниками в своих мини-LED-телевизорах 2022 года, Samsung сделала гораздо более убедительный шаг вперед с QN95C. А следующая модель QN95D, впечатлила специалистов во время тестирования своим ярким, четким и довольно сбалансированным качеством изображения. Например, во время просмотра фильма "Оппенгеймер" они отметили: "Сцены на открытом воздухе выглядят яркими и насыщенными, но не неестественными, а пробивающиеся сквозь окна солнечные лучи заставляют лица персонажей "сиять".

Тестировщики также отметили, что басы местами разочаровывают, а вокруг особенно ярких объектов наблюдается отвлекающий синий ореол. Тем не менее, этот телевизор — отличный вариант, если вы ищете QLED-телевизор.

Samsung UE55CU8000: лучший бюджетный телевизор

Телевизор Samsung UE55CU8000

Характеристики Samsung UE55CU8000:

Размер экрана: 55 дюймов (также доступны варианты 43, 50, 65, 75 и 85 дюймов)

Тип: ЖК

Подсветка: Edge LED

Разрешение: 4KHDR Форматы: HLG, HDR10, HDR10+

Операционная система: Tizen

HDMI-входы: 3

Игровые функции: ALLM, HGiG

ARC/eARC: eARC

Оптический выход: Да

Размеры (ВхШхГ): 71 x 123 x 2,6 см

Качество изображения у CU8000 заметно лучше, чем у предшественников серии BU 2022 года, что позволяет Samsung снова стать одним из наиболее успешных "бюджетных" брендов.

В основе этого улучшения лежит улучшенная система подсветки по краям экрана. Это позволяет добиться более глубоких уровней черного, а также более эффективно подавлять затуманивание и неравномерность подсветки, характерные для предыдущих моделей BU. Иногда в нижних углах экрана можно заметить легкий намек на "засветку", но это почти не привлекает внимания.

Хотя 55-дюймовый CU8000 и не совсем бюджетная классика, которую обычно предлагал Samsung, он по-прежнему обеспечивает хорошее качество изображения и впечатляющий набор интеллектуальных функций для такого доступного телевизора — и все это в привлекательном, прочном и тонком корпусе. Он все еще доступен сегодня и остается отличным приобретением.

Ранее мы писали, что эксперты назвали телевизоры, которые работают дольше всех. При покупке нового телевизора мы рассчитываем, что он прослужит нам несколько лет, – в отличие от телефона, который можно менять хоть каждый год. Лидеры индустрии, такие как LG и Samsung, дают своим телевизорам 5 и 7 лет обновлений соответственно. А есть телевизоры, которым производитель обещает целых 8 лет поддержки.