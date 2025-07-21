Найкращі телевізори у 2025 році: бюджетні моделі та флагмани вищого класу (фото)

Експерти провели масштабне тестування сучасних телевізорів, оцінивши їх за низкою параметрів. В список найкращих попали моделі від LG, Hisense, TCL, Samsung та Sony.

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Перелік найкращих телевізорів 2025 року за якістю та ціною опублікував оглядач порталу Tom's Guide Нік Піно.

LG C5 OLED

LG C5 OLED Фото: Tom's Guide

Телевізор LG C5 OLED опинився на першому місці з кількох причин. Перш за все, через OLED-панель LG Display. За словами експерта, це найкраща OLED-панель на ринку, яка поступається лише новішій Four-Stack OLED. Вона яскравіша, ніж моделі серії C минулих років, а також краще обробляє рухи та масштабує зображення завдяки штучному інтелекту.

LG C5 OLED містить усі передові технології LG, включаючи найновіший процесор та смартплатформу webOS. Для власників PS5 та Xbox Series X телевізор також має чотири повноцінних порти HDMI 2.1 з рідною частотою оновлення 120 Гц. Однак для ПК-геймерів ці 120 Гц можуть досягати 144 Гц з VRR (тут підтримуються як Nvidia G-Sync, так і AMD FreeSync Premium).

"Це телевізор, який я б рекомендував усім, хто шукає найкращий телевізор середнього розміру, не витрачаючи багато грошей. Звичайно, можна придбати більший екран за менші гроші, але знайте, що він не зможе зрівнятися з продуктивністю C5", — зазначив Піно.

Характеристики LG C5 OLED:

доступні розміри екрана — 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйми;

тип екрана – OLED;

частота оновлення — 120 Гц (до 144 Гц);

порти HDMI — 4x HDMI 2.1.

Hisense U8QG

Hisense U8QG Фото: Tom's Guide

Телевізор Hisense U8QG — найяскравіший з усіх протестованих. Він досягає пікової яскравості понад 3000 ніт, а також забезпечує продуктивність, близьку до OLED. Експерт рекомендує цю модель для тих, кому потрібен міні-LED-телевізор із гарним звуком.

За словами Піно, Hisense U8QG також є непоганим вибором для геймерів, однак пропонує менше портів HDMI, ніж LG C5 OLED. Це стане проблемою, коли вийде наступне покоління консолей.

"Мені він досі подобається, і це величезний крок вперед у порівнянні з будь-яким телевізором 2020 року або раніше, але я вважаю, що краще витратити на C5 на кілька сотень більше, якщо це передбачено бюджетом", — додав експерт.

Характеристики Hisense U8QG:

доступні розміри екрана — 65, 75, 85, 98 дюймів;

тип екрана — мінісвітлодіод з квантовими точками;

частота оновлення — 120 Гц;

порти HDMI — 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1.

TCL QM6K

TCL QM6K Фото: Future

За словами оглядача, TCL QM6K — це ідеальний вибір для тих, хто шукає надійний бюджетний телевізор. Він відповідає вимогам HD/SDR-контенту завдяки піковій яскравості 695 ніт та охоплює більшу частину колірного спектра UHDA-P3, необхідного для HDR-фільмів.

"TCL QM6K не схожий на телевізор за 500 доларів. Якби ви побачили його поруч із телевізорами, які зазвичай коштують стільки ж (Insignia, я дивлюся на вас), ви б подумали, що він коштує вдвічі дорожче", — наголосив Піно.

При цьому експерт зазначив, що акустична система Onkyo 2.1 потужністю 40 В не може зрівнятися з саундбаром. Затримка вхідного сигналу телевізора також означає, що він не дуже чутливий для геймерів. Окрім того, ця модель має лише два порти HDMI 2.1.

Характеристики TCL QM6K:

доступні розміри екрана — 65, 75, 85, 98 дюймів;

тип екрана — мінісвітлодіод з квантовими точками;

частота оновлення — 120 Гц;

порти HDMI — 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1.

Samsung S95F QD-OLED

Samsung S95F QD-OLED Фото: Tom's Guide

На думку експерта, в інший рік Samsung S95F був би найкращим телевізором. Ця модель має QD-OLED, а не WOLED, як LG C5, а це означає, що він яскравіший та барвистіший. Його перевагою також є антиблікове покриття.

"Воно просто найкраще у своїй галузі та витримує будь-яке розсіяне освітлення. Не всі люблять матовий екран так само, як я, але я думаю, що це робить Samsung S95F одним з найкращих OLED-телевізорів на ринку", — вважає Піно.

Щодо мінусів телевізора, оглядач зазначив, що дана модель не використовує Dolby Vision і занадто сильно покладається на штучний інтелект для масштабування.

Характеристики Samsung S95F QD-OLED:

доступні розміри екрана — 55, 65, 77;

тип екрана — QD-OLED;

частота оновлення — 144 Гц;

порти HDMI — 4x HDMI 2.1.

Sony Bravia 9

Sony Bravia 9 Фото: Tom's Guide

Як зазначає експерт, Sony розробила Bravia 9 для найвибагливіших кіноманів. Це єдиний телевізор у цьому списку, який має режим зображення "Професійний", що відтворює характеристики 30,5-дюймового 4K Trimaster HX Professional Master Monitor BVM-HX3110 від Sony.

"Я знаю, що нелогічно бачити "найкращий" телевізор так низько у списку. Однак Bravia 9 справді найкращий… якщо у вас необмежений бюджет. Більшість із нас його не має, тому він тут, а не на першому місці", — наголосив Піно.

Телевізор має пікову яскравість G5 у 1897 ніт, частоту оновлення 165 Гц та чотири порти HDMI 2.1. Ця модель також добре поєднується з PS5 та Xbox Series X.

Характеристики Sony Bravia 9:

доступні розміри екрана — 65, 75, 85 дюймів;

тип екрана — мінісвітлодіод з квантовими точками;

частота оновлення — 120 Гц;

порти HDMI — 4x HDMI 2.1.

LG G5 OLED

LG G5 OLED Фото: Tom's Guide

Модель LG G5 OLED, як і Sony Bravia 9, належить до категорії телевізорів, для яких "гроші не проблема". Цей телевізор використовує найновішу OLED-панель LG Display, яка забезпечує кращу дзеркальну яскравість, ніж її конкуренти. Серед інших переваг — тонкий корпус та дизайн.

"Якщо ви хочете викликати заздрість у всіх своїх знайомих, то телевізор G5 OLED саме для цього", — вважає Піно.

Характеристики LG G5 OLED:

доступні розміри екрана — 55, 65, 77, 83, 97 дюймів;

тип екрана — чотириступеневий OLED;

частота оновлення — 120 Гц (до 165 Гц);

порти HDMI — 4x HDMI 2.1.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найкращі Mini LED-телевізори на будь-який бюджет.

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