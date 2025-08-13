"Справжня революція": Samsung випустила перший в історії телевізор із підсвічуванням Micro RGB

Samsung 12 серпня випустила 115-дюймовий телевізор із підсвічуванням Micro RGB, який став першим у своєму роді.

Модель має вражаючі характеристики, які перевершують найкращі телевізори на сучасному ринку. Інформація про них з'явилася в офіційному онлайн-магазині Samsung.

Що таке Micro RGB: суть нової технології

Головна перевага міні-світлодіодів (Mini LED) перед звичайними полягає в можливості краще керувати підсвічуванням. Підвищена точність забезпечує глибший рівень чорного, кращу загальну контрастність і локальну яскравість. Переваги світлодіодів Micro RGB перед Mini-LED потенційно ще більші.

Інноваційний дисплей Samsung складається зі світлодіодів червоного, зеленого та синього кольорів розміром менш ніж 1/10 міліметра кожен, що утворюють складний візерунок. Маленький розмір забезпечує точність налаштування контрастності ще вищу, ніж забезпечують телевізори Mini-LED.

Micro RGB може підняти на новий рівень колірне охоплення — одну з найважливіших параметрів телевізора. Samsung стверджує, що її панель здатна охопити 100% спектра UHD зі 100% точністю за міжнародним стандартом точності передачі кольору BT.2020. Це підтвердила німецька асоціація Verband der Elektrotechnik, яка проводить випробування і є всесвітньо визнаним органом сертифікації електротехнічних пристроїв.

Порівняння звичайних світлодіодів з MicroLED і Micro RGB Фото: Samsung

Що ще нового в телевізорі Samsung Micro RGB

Нову технологію підсвічування доповнює мініатюрний процесор штучного інтелекту нового покоління RGB AI. За словами виробника, він має точно керувати передачею кольору за допомогою технології локального затемнення LED, а також підвищувати роздільну здатність будь-якого контенту до 4К, використовуючи 128 нейронних мереж. Рушій дасть змогу додатково поліпшити зображення і звук за допомогою ШІ-функцій AI Motion Enhancer Pro, Active Voice Amplifier Pro, Real Depth Enhancer Pro та інших, що входять до набору Samsung Vision AI.

Як зазначає видання Tom's Guide, яке тестує телевізори для оглядів, наразі редакція не зустрічала комерційний телевізор із передачею кольору 100% за BT.2020. Для порівняння, нещодавно випущений Samsung S95F OLED показав близько 90,2%. Цілком можливо, що Micro RGB сильно перевершить OLED-панелі.

"Побачивши цей телевізор наживо на виставці CES 2025, можу підтвердити, що це приголомшливе видовище. З діагоналлю 115 дюймів він стане центром уваги в будь-якій кімнаті, — заявив редактор Майкл Дежарден. — Це справжня революція".

Новітній телевізор Samsung також оснащений частотою оновлення 144 Гц для відеоігор, а також матовим покриттям антивідблиску, як і флагманський OLED-телевізор бренду. Компанія гарантує "феноменальне зображення без відволікаючих відблисків" завдяки технології Glare-Free.

Технологія Glare-Free позбавляє від відблисків на телевізорах Фото: Samsung

Samsung Micro RGB проти MicroLED

Повноцінні MicroLED-телевізори оснащені дисплеями з самовипромінювальним ефектом — кожен піксель світиться сам по собі, що сильно підвищує продуктивність. Телевізори MicroLED, як і їхні аналоги OLED, забезпечують ідеальний рівень чорного кольору. На відміну від OLED-телевізорів, MicroLED можуть бути набагато яскравішими, не ризикуючи вигоріти.

Повноцінні MicroLED-панелі залишаються надто дорогими для більшості людей, найменший телевізор Samsung з такою технологією на сьогодні має діагональ 89 дюймів, а його стартова ціна становила 100 000 доларів. Samsung Micro RGB коштуватиме близько 30 000 доларів і може стати проміжною ланкою між дорогими Mini-LED і доступними MicroLED.

Раніше писали про найкращі телевізори 2025 року. Гідні і не завжди дорогі моделі зараз пропонують Samsung, Sony, LG, Hisense і TCL.