Дорогие OLED-телевизоры резко дешевеют: в чем причина и стоит ли покупать

С 2020 года затраты на производство 65-дюймовых OLED-дисплеев LG снизились почти вдвое, что повлияло на рыночные цены. В 2026 году стоимость можете упасть еще сильнее на фоне сильной конкуренции с новыми ЖК-телевизорами из Китая.

Related video

Благодаря новым технологиям, расширению линейки продукции, стабильным графикам выпуска и большим заводам себестоимость OLED от LG Display уже может быть ниже себестоимости жидкокристаллических дисплеев. Об этом пишет корейская газета Biz Chosun, ссылаясь на отраслевые источники.

По их данным, себестоимость производства 65-дюймовой OLED-панели от LG Display в 2020 году составляла 1000 долларов США. К прошлому году себестоимость снизилась до 600 долларов США, и ожидается, что к концу этого года она опустится ниже 500 долларов США, а к 2026 году прогнозируется дальнейшее снижение.

У LG Display есть заводы по производству OLED-дисплеев в Пхаджу (Южная Корея) и Гуанчжоу (Китай). В Китае две трети стоимости завода уже окупились, что значительно удешевило производство OLED-панелей и уже способствует снижению цен на телевизоры. В сочетании с другими инициативами по сокращению расходов себестоимость продукции сейчас почти на 50% ниже, чем в 2020 году.

Вероятно, LG Display не станет снижать рыночные цены вполовину, ведь по-прежнему борется с рентабельностью. Однако уже в 2025 году удешевление производства привело к снижению цен на большие OLED-телевизоры с диагональю 77 и 83 дюйма.

Последние два-три года LG Display занималась расширением линейки продукции и стабилизацией выхода изделий, чтобы полностью переключиться на продажу OLED. В 2024 году такие меры привели к снижению затрат на 30% по сравнению с 2023-м годом, и тенденция продолжается в 2025 году.

"В следующем году компания планирует дополнительно сократить производственные затраты за счет инновационного дизайна, который изменяет структуру микросхемы драйвера дисплея (DDI)", — пишет Biz Chosun.

OLED-телевизор LG C5 вскоре может получить скидку в магазинах Фото: RTINGS

Фактически, производство OLED-телевизоров, возможно, уже стало дешевле, чем производство ЖК-панелей со светодиодной подсветкой RGB. По данным Biz Chosun, у RGB LED-телевизоров стоимость светодиодных чипов для RGB-подсветки составляет большую часть цены за единицу панели.

RGB LED-телевизоры китайских корпораций демонстрируют очень высокое качество изображения, а потому стремятся отнять долю OLED на рынке телевизоров премиум-класса. В ответ на это LG Display планирует максимально снизить себестоимость единицы продукции, максимально повысив эффективность производства OLED-панелей. Однако, поскольку китайская технология RGB LED-панелей всё ещё находится на ранней стадии развития, ожидается, что стоимость панелей будет сопоставима или даже выше, чем у OLED. Это позволяет предположить, что преимущество OLED на рынке телевизоров премиум-класса сохранится в течение следующего года или двух.

Если включить стоимость подсветки и драйверов, то она производство жидкокристаллической панели оценивается на уровне 400–600 долларов, что сопоставимо со стоимостью производства OLED-панелей, а может быть и выше. Таким образом OLED-панели могут все еще быть чуть дороже традиционных ЖК-панели, но в ближайшие 5–10 лет вполне могут стать дешевле.

Жидкокристаллические телевизоры тоже усовершенствуются, многие из них сейчас подают как QLED или mini-LED. Недавно объясняли, чем ЖК-телевизоры лучше OLED и наоборот.

Ранее обозреватели назвали лучшие бюджетные телевизоры 2025 года. Hisense, Vizio и TCL предлагают недорогие модели с хорошим набором функций.