Лучшие бюджетные телевизоры в 2025 году: чем порадуют модели Hisense, Vizio, TCL (фото)
В 2025 году выбор телевизор огромен, и совсем необязательно тратить сумасшедшие деньги на премиальную модель. Вполне реально найти отличный вариант и за более приемлемую цену.
Иногда даже не такой известный бренд или модель могут оказаться более надежными, чем их супердорогие и раскрученные "собратья", пишет slashgear.com. Эксперты издания назвали лучшие бюджетные модели телевизоров, которые можно купить в этом году.
Vizio VFD40M-08
Телевизор с 40-дюймовым экраном 1080p, который просто хорошо делает свою работу и без проблем справляется со встроенными «умными» сервисами.
Подойдет для тех, кому нужен надежный базовый телевизор – качественный, но без лишних наворотов.
Hisense A4 Series
Тут есть два варианта: 32-дюймовая модель с разрешением 720p и 40-дюймовая с разрешением 1080p. Обе поддерживают Dolby Audio и Roku.
Такой телевизор называют лучшим выбором для подарка кому-то из пожилых родственников, если те с опаской относятся ко всяким техническим новинкам.
Amazon 2-Series Fire TV
Это самый бюджетный вариант, предлагаемый брендом Amazon. Есть модель с 32-дюймовым экраном с разрешением 720p и встроенным сервисом Amazon Fire TV. Но можно выбрать 40-дюймовую модель с разрешением 1080p.
Главная причина, по которой специалисты рекомендуют Amazon Fire TV 2-Series, – это более простая интеграция с другими продуктами и сервисами Amazon.
TCL S3
32-дюймовый S3 предлагает разрешение Full HD 1080p (есть и 40-дюймовый вариант, который практически ничем не отличается).
Полноценных настроек HDR и Dolby Atmos тут нет, зато есть сервис Amazon Fire TV, что может стать приятным бонусом, если вы используете эту операционную систему для Smart TV.
