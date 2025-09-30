Лучшие бюджетные телевизоры в 2025 году: чем порадуют модели Hisense, Vizio, TCL (фото)

В 2025 году выбор телевизор огромен, и совсем необязательно тратить сумасшедшие деньги на премиальную модель. Вполне реально найти отличный вариант и за более приемлемую цену.

Иногда даже не такой известный бренд или модель могут оказаться более надежными, чем их супердорогие и раскрученные "собратья", пишет slashgear.com. Эксперты издания назвали лучшие бюджетные модели телевизоров, которые можно купить в этом году.

Vizio VFD40M-08

Телевизор с 40-дюймовым экраном 1080p, который просто хорошо делает свою работу и без проблем справляется со встроенными «умными» сервисами.

Телевизор Vizio VFD40M-08 Фото: pcvarge.com

Подойдет для тех, кому нужен надежный базовый телевизор – качественный, но без лишних наворотов.

Hisense A4 Series

Тут есть два варианта: 32-дюймовая модель с разрешением 720p и 40-дюймовая с разрешением 1080p. Обе поддерживают Dolby Audio и Roku.

Телевизор Hisense A4 Series Фото: pcvarge.com

Такой телевизор называют лучшим выбором для подарка кому-то из пожилых родственников, если те с опаской относятся ко всяким техническим новинкам.

Amazon 2-Series Fire TV

Это самый бюджетный вариант, предлагаемый брендом Amazon. Есть модель с 32-дюймовым экраном с разрешением 720p и встроенным сервисом Amazon Fire TV. Но можно выбрать 40-дюймовую модель с разрешением 1080p.

Телевизор Amazon 2-Series Fire TV Фото: PCMag

Главная причина, по которой специалисты рекомендуют Amazon Fire TV 2-Series, – это более простая интеграция с другими продуктами и сервисами Amazon.

TCL S3

32-дюймовый S3 предлагает разрешение Full HD 1080p (есть и 40-дюймовый вариант, который практически ничем не отличается).

Телевизор TCL S3 Фото: TCL

Полноценных настроек HDR и Dolby Atmos тут нет, зато есть сервис Amazon Fire TV, что может стать приятным бонусом, если вы используете эту операционную систему для Smart TV.

