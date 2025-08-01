Samsung или LG: эксперты сравнили топовые телевизоры и вынесли свой вердикт (фото)

Соперничество между LG и Samsung можно сравнить с противостоянием iPhone и Android. Оба бренда очень популярны, оба делают высококлассные телевизоры – и сделать выбор бывает сложно.

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Тут может помочь специфика каждого из этих брендов, пишет techradar.com. Издание напоминает, что телевизоры Samsung регулярно становятся лидерами списка лучших мини-LED-телевизоров, а LG — возглавляют список лучших OLED-телевизоров. С флагманскими моделями все более-менее понятно, отметили эксперты, – и решили сравнить модели среднего ценового диапазона. Для такого сравнения взяли Samsung QN80F и LG B5.

Передача цвета

И телевизоры Samsung, и телевизоры LG обладают исключительной цветопередачей: цвета на моделях Samsung mini-LED обычно более яркие и сочные, а на OLED-телевизорах LG — более глубокие и насыщенные.

Samsung QN80F (слева) передавал цвета похуже, чем LG B5 Фото: Future

Эксперимент это подтвердил: цвета на телевизоре QN80F выглядели яркими, но им не хватало глубины, которую показала модель B5. А измерение цветового охвата UHDA-P3 на обоих телевизорах дало результаты 93,05% на Samsung QN80F и 99,5% н LG B5, так что этот раунд LG выиграл.

Яркость и отражения

Samsung QN80F уверенно выигрывает в яркости. Измерив пиковую яркость HDR модели B5, эксперты выяснили, что она составила 668 нит в режиме «Кино», тогда как Samsung QN80F показал 1106 нит в том же режиме. Разницу в яркости почти в 500 нит легко оценить, констатируют специалисты.

Samsung QN80F (слева) выиграл по яркости у LG B5 Фото: Future

Что касается отражающей способности экранов, то на обоих телевизорах при ярком освещении при просмотре «темных» сцен отмечались отвлекающие зеркальные блики.

Уровни черного

Более высокая яркость QN80F обеспечивает и более выраженный контраст благодаря большей разнице яркости между светлыми и темными тонами. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что контрастность и уровень черного — это те области, где выигрывают OLED-дисплеи.

Samsung QN80F проиграл LG B5 по передаче черного

Черный цвет на модели B5 также обладает чернильным оттенком, который так ценят поклонники OLED-дисплеев. На QN80F это выглядело более серым – а потому и менее эффектным.

Эксперты пришли к выводу, что победил все-такие телевизор LG. Модель Samsung QN80F значительно выигрывает по яркости, но по всем остальным параметрам преимущество удержал LG B5.

Ранее Фокус писал про то, какие телевизоры подойдут геймерам. В частности, фанатам видеоигр рекомендуют модель LG C4 (хотя и для просмотра фильмов она тоже отлично подойдет).

А китайская компания Hisense, производящая, в том числе, и телевизоры, ранее представила лазерный проектор PT1, который превратит комнату в кинотеатр.