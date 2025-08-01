Samsung или LG: эксперты сравнили топовые телевизоры и вынесли свой вердикт (фото)
Соперничество между LG и Samsung можно сравнить с противостоянием iPhone и Android. Оба бренда очень популярны, оба делают высококлассные телевизоры – и сделать выбор бывает сложно.
Тут может помочь специфика каждого из этих брендов, пишет techradar.com. Издание напоминает, что телевизоры Samsung регулярно становятся лидерами списка лучших мини-LED-телевизоров, а LG — возглавляют список лучших OLED-телевизоров. С флагманскими моделями все более-менее понятно, отметили эксперты, – и решили сравнить модели среднего ценового диапазона. Для такого сравнения взяли Samsung QN80F и LG B5.
Передача цвета
И телевизоры Samsung, и телевизоры LG обладают исключительной цветопередачей: цвета на моделях Samsung mini-LED обычно более яркие и сочные, а на OLED-телевизорах LG — более глубокие и насыщенные.
Эксперимент это подтвердил: цвета на телевизоре QN80F выглядели яркими, но им не хватало глубины, которую показала модель B5. А измерение цветового охвата UHDA-P3 на обоих телевизорах дало результаты 93,05% на Samsung QN80F и 99,5% н LG B5, так что этот раунд LG выиграл.
Яркость и отражения
Samsung QN80F уверенно выигрывает в яркости. Измерив пиковую яркость HDR модели B5, эксперты выяснили, что она составила 668 нит в режиме «Кино», тогда как Samsung QN80F показал 1106 нит в том же режиме. Разницу в яркости почти в 500 нит легко оценить, констатируют специалисты.
Что касается отражающей способности экранов, то на обоих телевизорах при ярком освещении при просмотре «темных» сцен отмечались отвлекающие зеркальные блики.
Уровни черного
Более высокая яркость QN80F обеспечивает и более выраженный контраст благодаря большей разнице яркости между светлыми и темными тонами. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что контрастность и уровень черного — это те области, где выигрывают OLED-дисплеи.
Черный цвет на модели B5 также обладает чернильным оттенком, который так ценят поклонники OLED-дисплеев. На QN80F это выглядело более серым – а потому и менее эффектным.
Эксперты пришли к выводу, что победил все-такие телевизор LG. Модель Samsung QN80F значительно выигрывает по яркости, но по всем остальным параметрам преимущество удержал LG B5.
Ранее Фокус писал про то, какие телевизоры подойдут геймерам. В частности, фанатам видеоигр рекомендуют модель LG C4 (хотя и для просмотра фильмов она тоже отлично подойдет).
А китайская компания Hisense, производящая, в том числе, и телевизоры, ранее представила лазерный проектор PT1, который превратит комнату в кинотеатр.