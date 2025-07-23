Лучшие телевизоры для игр: какие модели рекомендуют геймерам

Если вы фанат игр и телевизор вам понадобится как раз для игровых целей, то для начала убедитесь, что у него есть соответствующие функции, а также достойное качество изображения.

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Среди главных функций должны быть поддержка 4K 120 Гц, VRR, ALLM и HDR, пишет techradar.com. Издание предлагает собственный рейтинг лучших игровых телевизоров.

LG C4

Эта модель лидирует практически во всех списках лучших телевизоров по версии издания. По мнению экспертов, это оптимальный выбор не только для просмотра фильмов, но и для игр.

Модель LG C4 лидирует в списке Фото: Future

C4 оснащен множеством игровых функций, включая поддержку 4K 144 Гц, VRR (как AMD FreeSync Premium, так и Nvidia G-Sync), HGiG, ALLM и Dolby Vision. Кроме того, у него есть четыре порта HDMI 2.1 для владельцев нескольких игровых консолей и один из лучших саундбаров.

C4 обеспечивает отличную игровую производительность. В режиме оптимизации игры задержка ввода C4 может быть снижена до сверхнизких 9,2 мс — идеально для динамичных и конкурентных игр, таких как гонки и шутеры от первого лица (FPS).

Hisense U7N

Это модель среднего класса в линейке мини-LED телевизоров Hisense 2024 года.

Hisense U7N — достойный бюджетный телевизор

Хотя U7N не обладает самым полным набором игровых функций, он поддерживает 4K 144 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium Pro), ALLM и Dolby Vision, а также имеет внушительную задержку ввода 13,3 мс. В наличии всего два порта HDMI 2.1, но U7N все равно обладает весьма неплохим набором функций для своего ценового диапазона.

Качество изображения на U7N также на высоте: яркие цвета, сбалансированная контрастность и естественные текстуры.

LG G5

Это флагманская модель в линейке OLED-телевизоров LG 2025 года, оснащенная новой дисплейной панелью Primary Tandem RGB OLED.

LG G5 представляет флагманскую линейку Фото: Future

Разумеется, телевизор предлагает все необходимые игровые функции, включая четыре порта HDMI 2.1 с поддержкой 4K 165 Гц, AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia GSync, HGiG, ALLM и игр Dolby Vision. Кроме того, он обеспечивает ту же задержку ввода 9,2 мс, что и LG C4.

Отдельно специалисты отмечают превосходное качество изображения. Благодаря беспрецедентному уровню яркости (пиковая яркость HDR в режиме Filmmaker составила 2268 нит) и впечатляющей цветопередаче игры выглядят на G5 невероятно реалистично.

Samsung QN90F

Еще один флагман, но уже в линейке телевизоров Samsung 4K Neo QLED (mini-LED).

Как и другие телевизоры Samsung, QN90F оснащён множеством игровых функций. Четыре порта HDMI 2.1 поддерживают разрешение 4K 165 Гц, AMD FreeSync Premium и (впервые) Nvidia GSync, а также игры в HDR10+. Кроме того, в игровом режиме он продемонстрировал сверхнизкую задержку ввода — 9,5 мс.

Samsung QN90Fподойдет для дневных игр

QN90F лучше всех подойдет для игр в ярко освещенном помещении. Его пиковая яркость HDR в 2086 нит в режиме «Кино» не такая высокая, как у LG G5, но полноэкранная яркость составляет 661 нит и делает его идеальным для игр в дневное время.

Ранее китайская компания Hisense представила лазерный проектор PT1, который превратит комнату в кинотеатр. Этот проектор обеспечивает Dolby Vision и IMAX в формате 4K с диагональю до 150 дюймов.

Также Фокус писал про лучшие телевизоры с экраном 85 дюймов. В почетный список попали модели от Samsung, Sony, TCL, LG и Hisense.