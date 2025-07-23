Найкращі телевізори для ігор: які моделі рекомендують геймерам

Якщо ви фанат ігор і телевізор вам знадобиться якраз для ігрових цілей, то для початку переконайтеся, що у нього є відповідні функції, а також гідна якість зображення.

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Серед головних функцій мають бути підтримка 4K 120 Гц, VRR, ALLM і HDR, пише techradar.com. Видання пропонує власний рейтинг найкращих ігрових телевізорів.

LG C4

Ця модель лідирує практично у всіх списках найкращих телевізорів за версією видання. На думку експертів, це оптимальний вибір не тільки для перегляду фільмів, а й для ігор.

Модель LG C4 лідирує в списку Фото: Future

C4 оснащений безліччю ігрових функцій, включно з підтримкою 4K 144 Гц, VRR (як AMD FreeSync Premium, так і Nvidia G-Sync), HGiG, ALLM і Dolby Vision. Крім того, у нього є чотири порти HDMI 2.1 для власників кількох ігрових консолей і один із найкращих саундбарів.

C4 забезпечує відмінну ігрову продуктивність. У режимі оптимізації гри затримка введення C4 може бути знижена до наднизьких 9,2 мс — ідеально для динамічних і конкурентних ігор, як-от перегони та шутери від першої особи (FPS).

Hisense U7N

Це модель середнього класу в лінійці міні-LED телевізорів Hisense 2024 року.

Hisense U7N — гідний бюджетний телевізор

Хоча U7N не володіє найповнішим набором ігрових функцій, він підтримує 4K 144 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium Pro), ALLM і Dolby Vision, а також має значну затримку введення 13,3 мс. У наявності всього два порти HDMI 2.1, але U7N все одно має досить непоганий набір функцій для свого цінового діапазону.

Якість зображення на U7N також на висоті: яскраві кольори, збалансована контрастність і природні текстури.

LG G5

Це флагманська модель у лінійці OLED-телевізорів LG 2025 року, оснащена новою дисплейною панеллю Primary Tandem RGB OLED.

LG G5 представляє флагманську лінійку Фото: Future

Зрозуміло, телевізор пропонує всі необхідні ігрові функції, включно з чотирма портами HDMI 2.1 з підтримкою 4K 165 Гц, AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia GSync, HGiG, ALLM та ігор Dolby Vision. Крім того, він забезпечує ту ж затримку введення 9,2 мс, що і LG C4.

Окремо фахівці відзначають чудову якість зображення. Завдяки безпрецедентному рівню яскравості (пікова яскравість HDR у режимі Filmmaker склала 2268 ніт) і вражаючій передачі кольору ігри виглядають на G5 неймовірно реалістично.

Samsung QN90F

Ще один флагман, але вже в лінійці телевізорів Samsung 4K Neo QLED (mini-LED).

Як і інші телевізори Samsung, QN90F оснащений безліччю ігрових функцій. Чотири порти HDMI 2.1 підтримують роздільну здатність 4K 165 Гц, AMD FreeSync Premium і (вперше) Nvidia GSync, а також ігри в HDR10+. Крім того, в ігровому режимі він продемонстрував наднизьку затримку введення — 9,5 мс.

Samsung QN90Fпідійде для денних ігор

QN90F найкраще підійде для ігор у яскраво освітленому приміщенні. Його пікова яскравість HDR у 2086 ніт у режимі "Кіно" не така висока, як у LG G5, але повноекранна яскравість становить 661 ніт і робить його ідеальним для ігор у денний час.

Раніше китайська компанія Hisense представила лазерний проектор PT1, який перетворить кімнату на кінотеатр. Цей проектор забезпечує Dolby Vision і IMAX у форматі 4K з діагоналлю до 150 дюймів.

Також Фокус писав про найкращі телевізори з екраном 85 дюймів. До почесного списку потрапили моделі від Samsung, Sony, TCL, LG і Hisense.